Geleneksel Türk Okçuluğu Ruz-I Kasım Koşusu, Karataş Belediyesi, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu İl Temsilciliği organizasyonunda Adana'da başladı.

Karataş Kumluk Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinliğe yaklaşık 500 sporcu katıldı.

Aralarında Makedonya, Romanya, Azerbaycan ve İran'dan katılımcıların da bulunduğu organizasyon, "Vur-Geç Puta", "Parkur Etabı" ve "Menzil Koşusu" kategorilerinde düzenlendi.

TBMM Parlamentolararası Birlik Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Ravza Kavakcı Kan da yarışmalara katıldı. Kan, yarışmanın ardından, kendisinin de geleneksel Türk okçuluğu öğrencisi olduğunu söyledi.

Ruz-I Kasım Koşusu'nun, katıldığı ikinci yarışma olduğunu belirten Kan, "Karataş Belediye'mize çok teşekkür ediyoruz. Bizleri çok güzel misafir ediyorlar. Geleneksel okçuluk son dönemde Türkiye'de oldukça ilgi çeken ve çok büyük kitlesi olan bir spor dalı. Olimpik okçulukta nasıl şampiyonumuz varsa, geleneksel okçulukta da dünya çapında meşhur sporcular yetiştirmeyi arzu ediyoruz. Ben de yaşça kıdemli bir sporcu olarak, yeni bir sporcu olarak, bu fırsatı kaçırmak istemedim." ifadelerini kullandı.

Topuz: "Sporun ve sporcunun yanında olacağız"

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Topuz, yabancı katılımcıların da bulunduğu yaklaşık 500 sporcuyu ilçede ağırladıklarını aktararak, "Geleneksel okçuluğunun Türk tarihindeki yerini aktarma, gençlerimize, Karataş'taki çocuklarımıza, Adana'da bu spora gönül bağlayan insanlarımıza örnek teşkil etme noktasında böyle bir programa ev sahipliği yaptık. Dünyanın 4 farklı ülkesinden gelen sporcular da var. Karataş Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olacağız." diye konuştu.

Sporcular etkinlikten memnun

Ruz-I Kasım Koşusu'na katılmak için Bulgaristan'dan Adana'ya gelen Nina Yankova, etkinliğe 5 takım arkadaşıyla katıldıklarını belirtti.

Türkiye'ye gelmeyi çok sevdiklerini belirten Yankova, "Karataş'a ilk defa geliyoruz. Orman ve deniz var. Burası çok güzel, çok beğendik. Burada çok sayıda sporcu ok atıyor. Bu branşta Bulgaristan'da çok yarışmacı yok." açıklamasında bulundu.

Mersin'den gelen sporcu Ersin Eker de 6 yıldır geleneksel Türk okçuluğuyla ilgilendiğini ve turnuvalara katıldığını anlatarak, "Ben aynı zamanda geleneksel Türk okçuluğu antrenörüyüm. Böyle turnuvalara katılıp, Türk okçuluğunu tanıtmayı çok istiyoruz. Bu tür müsabakaların sürekli yapılması, Türkiye'nin her yerinden arkadaşlarımın buraya gelmesi bizi mutlu ediyor. Son 5-6 yılda Türk okçuluğunda gerçekten iyi bir gelişim var." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyon yarın sona erecek.