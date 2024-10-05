TFF'de büyük skandal! Kadın hakemle erkek gözlemcinin cinsel içerikli videosu ortaya çıktı - Son Dakika
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TFF'de büyük skandal! Kadın hakemle erkek gözlemcinin cinsel içerikli videosu ortaya çıktı

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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, cinsel ilişki görüntüleri ortaya çıkan erkek gözlemci ile kadın hakeme ömür boyu men cezası verildiğini açıkladı. Bu kararla birlikte, ilgili kişilerin lisanslarının iptali de onaylandı.

05.10.2024 13:11  Güncelleme: 13:17
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Türk futbolunda utanılacak bir olay meydana geldi. 61 yaşındaki erkek gözlemci O.E. ile 24 yaşındaki kadın hakem E.K. cinsel birliktelik yaşadı. Bu birlikteliğin görüntüleri ortaya çıkınca ortalık karıştı.

Tahkim Kurulu, erkek gözlemci O.E. ile kadın hakem E.K.'ye disiplin kurulları tarafından verilen ömür boyu hak mahrumiyeti cezalarını oybirliği ile onadı. Ajansspor'dan Atilla Türker'in haberine göre; Erkek gözlemci ile kadın hakemin yazılı savunmalarını değerlendiren Tahkim Kurulu, porno niteliğindeki ilgili videoyu da izledi. 7 üyeden oluşan Tahkim Kurulu, izledikleri görüntülerde son derece önemli ayrıntılar tespit etti. Tahkim Kurulu, ayrıca gözlemci O.E.'nin yapmış olduğu yazılı savunmada itirafta bulunmasını da en önemli unsur olarak göz önünde bulundurdu.

Tahkim Kurulu'nun almış olduğu bu karar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmî sitesinde de dün duyuruldu. Geçen yılın ortalarında ortaya çıkan ve camiada çok büyük ses getiren bu görüntü ve olayların ardından Tahkim Kurulu son noktayı koymuş oldu. Hatırlatmakta yarar var. Tahkim Kurulu, kanun uyarınca Türkiye Futbol Federasyonu'nun en üst hukuk kuruludur ve kararları nihaidir.

TFF'de seks skandalı! Kadın hakemle erkek gözlemci ilişkiye girdi

AÇIKLAMA YAPARAK İTİRAF ETTİ

Gözlemci O.E., Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından kendisine verilen ömür boyu hak mahrumiyeti cezasının ardından Tahkim Kurulu'na yaptığı yazılı savunmada "MHK talimatlarında bildiğim kadarıyla hakemlerin birbiriyle gönül ilişkisine girmelerine engel bir durum söz konusu değildir. Böyle bir durumla karşılaşıldığı vakit talimatname gereği herhangi bir cezai müeyyide ile karşılaşılmamaktadır. Keza futbol hakem camiasında gönül ilişkilerinin evlilikle sonuçlandığı birçok hadise de malumunuzdur. Benim futbol hakem camiasından herhangi biriyle gönül ilişkisi yaşamış olmamın futbol camiasını küçük düşürecek bir tutum olarak kabul edildiğini düşünmek ve inanmak istemiyorum" şeklinde ifade kullandı.

O süreçte İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanlığı yapan ve evli olan O.E., mevcut görüntülerin kendi izni ve iradesi olmadan paylaşıldığını bildirdi. 61 yaşındaki O.E. "30 seneyi aşkın büyük bir gurur ve şerefle sürdürdüğüm ve tek bir kara lekenin dahi olmadığı hakemlik ve gözlemcilik hayatım, ilgili şahsın yapmış olduğu paylaşım nedeniyle tepetaklak olmuştur. Ailemin, sosyal çevremin ve hakem camiasının gözündeki itibarım yerle bir olmuştur. Maddi anlamda uğradığım zarar bir kenara, manevi anlamda uğradığım zararın tarifini kelimelerle ifade edemez psikolojik durumdayım. Tüm bu zararlarımla alakalı olarak yasal yollara başvurduğumu Sayın Federasyonunuza bir kez daha belirtmek isterim" şeklinde düşüncelerini aktardı.

TFF'de seks skandalı! Kadın hakemle erkek gözlemci ilişkiye girdi

"SAVCILIĞA ŞİKAYET ETTİM"

Gözlemci O.E., 23 Şubat 2024 tarihinde "e............." adlı İnstagram hesabından yapılan paylaşım doğrultusunda Hakem E.K.'yı Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet ettiğini de belirtti.

Bahse konu olayın ve görüntülerin ortaya çıkmasında hiçbir kastı ve davranışının olmadığını kaydeden Gözlemci O.E., Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'ne göndermiş olduğu yazıda da "Bu paylaşımı kendi sosyal medya hesabından yayan ve paylaşan kişi Hakem E. K.'dır. Söz konusu hesabın kime ait olduğu açık ve net şekilde belli olması, 30 yılı aşkın süredir büyük bir gururla ve şerefle sürdürdüğüm hakemlik ve gözlemcilik geçmişimde en ufak disiplin cezası almadığım hususları göz önüne alındığında hala ilk günkü gibi büyük heves ve istekle devam ettirdiğim gözlemcilik hayatıma derhal geri dönmem için gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim" dedi.

TFF'de seks skandalı! Kadın hakemle erkek gözlemci ilişkiye girdi

KADIN HAKEM 24 YAŞINDA

Bu arada 24 yaşında olduğu öğrenilen kadın hakem E.K. ise bu süreçte Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na gönderdiği savunmada "Şahsıma ait olduğu iddia edilen fakat hiçbir şekilde benimle alakası olmayan (ki hiçbir şekilde şahsımla alakalı olmayan, görüntü kalitesi kötü olan ve görüntüdeki kişi ben olmamakla birlikte, böyle ağır bir ithamla, bir kadının iffetini ilgilendiren konuda) ve şahsıma isnad edilmeye çalışılan fakat şahsıma ait olmayan ve ait olduğu iddia edilen söz konusu video, 23.02.2024 tarihinde "E............." hesabında paylaşıldığı iddia edilmiş olsa da söz konusu video herhangi bir şekilde şahsıma ait olan sosyal medya üzerinden paylaşılmamıştır" dedi.

Videonun üzerinde "Barış Reus" yazılı olduğu ve ilgili videonun da Rusya kaynaklı olan "mail.ru" hesabı üzerinden paylaşıldığını ifade eden Hakem E.K., "Söz konusu hesaplar 15-16 yaşındaki çocuklar tarafından yönetilmekte ve video sanki tarafımca paylaşılmış gibi servis edilmiştir. Buradaki paylaşımın tarafımca paylaşılmış gibi gösterilmesindeki amaç, kendileri hakkında şikayette bulunmam halinde sanki kendi hesabımda paylaşmışım gibi göstererek suç teşkil eden eylemlerinin suç teşkil etmesinin önüne geçmesini sağlamaya yöneliktir. Bahsi geçen kişiler, sahte görüntüler paylaşmaktan ve başka platformlarda kişileri dolandırdıkları gerekçesi ile ceza almış olup halihazırda cezaevinde bulunmaktadır. Zira söz konusu video görüntüsü görülen hesap ile, hesabım kişi ile şahsımın hiçbir alakası olmadığı gibi, söz konusu etkin bir soruşturma yürütülmemiş olmakla birlikte herhangi bir inceleme de yapılmamıştır.

TFF'de seks skandalı! Kadın hakemle erkek gözlemci ilişkiye girdi

TFF'YE ŞİKAYET YAĞDI

Yaşanan süreç içinde aynı zamanda İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı olan gözlemci O.E.'nin, hakem E.K.'nin yükselmesi ve çok sayıda maçta görev yapması için büyük destek verdiği iddia edildi. Camiada büyük rahatsızlık oluşturan bu durum doğrultusunda federasyona çeşitli şikayetlerin iletildiği de belirlendi. Önceki sezon oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında gözlemcilik yapan O.E'nin, bu maçta görevi bulunmayan E.K.'yı protokol tribününe oturttuğu, maçın temsilcisi İlker Emir tarafından da bu durumun rapor edildiği öğrenildi. Yine aynı şekilde bazı fotoğraflar çerçevesinde O.E.'nin federasyon yönetimine şikayet edildiği kaydedildi. Nitekim O.E. 23 Ağustos 2023'te İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanlığı'nı bıraktı. 27 Eylül 2023'te ise O.E'ye yaşanılan olaylar çerçevesinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından ihtar verildi.

İKİSİNİN DE MESLEK HAYATI BİTTİ

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Süper Lig Gözlemcisi O.E.'ye Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 45 gün hak mahrumiyeti cezası kararını dün oybirliğiyle onadı.

İstanbul İl Hakemi olan E.K.'ya da Amatör Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 90 gün hak mahrumiyeti cezası yine Tahkim Kurulu tarafından dün onandı.

Merkez Hakem Kurulu talimatının 40. maddesinin (b) bendine göre herhangi bir nedenle Disiplin Kurulları tarafından bir defada 45 gün ve toplamda 90 günden fazla süreyle cezalandırılan ve haklarındaki ceza kararı kesinleşen hakem, gözlemci, mentör ve eğitimcilerin lisansları ayrıca bir karara gerek kalmaksızın iptal edildiği için O.E.'nin gözlemcilik, E.K.'nin de hakemlik hayatı sona erdi.

TFF\'de büyük skandal! Kadın hakemle erkek gözlemcinin cinsel içerikli videosu ortaya çıktı

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Son Dakika Spor TFF'de büyük skandal! Kadın hakemle erkek gözlemcinin cinsel içerikli videosu ortaya çıktı - Son Dakika

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