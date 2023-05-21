TFF, UEFA ve ulusal lisans alan takımları açıkladı, 6 Süper Lig takımına izin çıkmadı - Son Dakika
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TFF, UEFA ve ulusal lisans alan takımları açıkladı, 6 Süper Lig takımına izin çıkmadı

21.05.2023 16:27

TFF Kulüp Lisans Kurulu, 2023-2024 sezonu için UEFA ve ulusal lisans almaya hak kazanan ekipleri açıkladı. Yapılan duyuruda 2023-2024 sezonu için 18 takıma UEFA ve 7 takıma ise ulusal lisans verildiği belirtildi. Listede, Süper Lig'den Kayserispor, Fatih Karagümrük, Antalyaspor, MKE Ankaragücü, Giresunspor ve Ümraniyespor ise UEFA Lisansı alamadı.

TFF Kulüp Lisans Kurulu, 2023-2024 sezonu için UEFA ve ulusal lisans almaya hak kazanan ekipleri açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada, TFF Kulüp Lisans Kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda aday takımların sunduğu dosyaların, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı ile UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Kulüp Lisans Talimatında aranan sportif, futbol sosyal sorumluluk, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterler yönünden incelendiği belirtildi.

18 KULÜP UEFA, 7 KULÜP ULUSAL LİSANS ALDI

Yapılan incelemeler sonucunda 18 kulübün UEFA lisansı, 7 kulübün ise ulusal lisans almayı hak ettiği bildirildi. Spor Toto Süper Lig'den Adana Demirspor, Arabam.com Konyaspor, Beşiktaş, Corendon Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbulspor, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig'den Göztepe ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nden ALG Spor, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget, Beşiktaş Vodafone, Fenerbahçe Petrol Ofisi, Galatasaray Petrol Ofisi ve Trabzonspor'un UEFA lisansı almaya hak kazandığı ifade edildi.

6 SÜPER LİG EKİBİ LİSANS ALAMADI

Süper Lig'den Kayserispor, Fatih Karagümrük, Antalyaspor, MKE Ankaragücü, Giresunspor ve Ümraniyespor ise UEFA Lisansı alamadı. Spor Toto 1. Lig'den Ankara Keçiörengücü, Bodrumspor, Çaykur Rizespor, Manisa FK ve Yılport Samsunspor, TFF 2. Lig'den Anagold 24Erzincanspor ile Weecoins Kırklarelispor'a ise ulusal lisans verildiği aktarıldı. Kalan 55 kulübe ise kriter eksiklerini tamamlamaları için 30 veya 60 gün süre tanındığı kaydedildi.

YORUMLAR (1)
  • haydar topçu: Süperligde bursaspor ve eskişehirsporda olması gerekirdi Cevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
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