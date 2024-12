Trabzonspor\'da yeni yönetim mazbatasını aldı

Spor

TRABZONSPOR Kulübü'nün hafta sonunda gerçekleştirilen genel kurulda yeniden göreve gelen kulüp başkanı Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulu, düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Asbaşkan Zeyyat Kafkas, "Özellikle 5 maçımızda çok ciddi hakem kıyımlarına maruz kaldık. Bunun bir bedeli olmalı. Biz sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nu çok seviyoruz. Ama Trabzonspor 'u daha çok seviyoruz" dedi.

Trabzonspor Kulübü'nün, hafta sonunda gerçekleştirilen genel kurulda yeniden göreve gelen kulüp başkanı Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulu, gerçekleştirilen törenle mazbatasını aldı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen ve kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın yer almadığı törende, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören ve Kongre Divan Başkanı Hakan Orhan, yeni yönetim kuruluna mazbatalarını verdi.

'BU TEPKİYİ VERMESİ NORMALDİR'

Törenden sonra açıklamalarda bulunan Asbaşkan Zeyyat Kafkas, hoşgörü, saygı ve sevgi içerisinde Trabzonspor'a yakışır bir kongre gerçekleştirdiklerini belirtti. Genel kurulda 1013 boş oy kullanmasına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Kafkas, "Kongreye katılım için tüm camiaya, üyelere teşekkür ediyoruz. Demokrasi şöleni içinde bir kongre oldu. Yönetim kurulumuza 1581 oy çıktı. Bunu ben şöyle açıklıyorum, bir gece önceki Trabzonspor'un maçının sonucundan dolayı insanların bir tepkisi var. Niye var olduğunu biliyorum çünkü çok iyi bir Trabzonspor taraftarı ve aynı zamanda Trabzonspor Başkanı sayın Ertuğrul Doğan'ın verdiği tepkiyi, yaşadığı üzüntüyü gördükten sonra her türlü taraftarımızın da bu tepkiyi vermesi normaldir" dedi.

Tepki oylarına değinen Kafkas konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kongrede denetleme kurulu seçimi de yapıldı. Denetleme Kuruluna 748 oy verildi, Disiplin Kurulu'na 750 oy verildi. Onlar da bir hayli düşük oy aldı. Yönetim Kurulumuz da 1581 oy aldı. Dolayısıyla sicil Kurulundaki 5 adaylı kongrede tamamen oraya konsantre olmuş gibi insanların Sicil Kurulu'na tam oy vermesi bunu açıklıyor. Ama öteki taraftan tepki var mıydı derseniz tabii ki vardı. Biraz önce açıkladığım gibi Sayın Başkanımızın da tepkisi ortada, o da bir taraftar o da kulüp başkanı. Hepimizin bu üzüntüsü ve yaşananlara tepkisi var. Olumsuzluklara olan tepkidir. Bu da gayet doğal. Biz bunu çok önemli bulmamakla birlikte gereken dersleri de mesajları da alıyoruz, bunun böyle bilinmesini istiyoruz."

HAKEM HATALARI

Kafkas, hakem hatalarına ilişkin soruya ise şu şekilde cevap verdi:

"Tüm Türkiye'nin gözü önünde cereyan eden şeyleri tekrar yapıyoruz ama gerçekten bu sezon ligde bir orta oyun oynanıyor. Sanki burada roller biçilmiş belli takımların üzerine ciddi anlamda gidiliyor her ne sebeple olursa olsun. Biz mevcut federasyona destek veren bir kulübüz. Orada destek vermemizin birinci nedeni bir Trabzonlu duruşudur, Trabzonsporlu duruşudur. Eski kulüp başkanımızın aday olması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir ve kendisine sonsuz destek verdik. Kendisi de her konuşmasında başkanımıza bu konudaki minnetlerini şükranlarını ifade etmektedir. Ayrıca bunun için de teşekkür ediyorum. Ama ortada bir gerçek var. Trabzon tarafından Trabzonspor tarafından baktığınız zaman özellikle 5 maçımızda çok ciddi hakem kıyımlarına maruz kaldık. Bunun bir bedeli olmalı. Biz sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nu çok seviyoruz. Ama Trabzonspor'u daha çok seviyoruz. Dolayısıyla Trabzonspor'un hakkının yendiği yerde ne sayın Başkan Hacıosmanoğlu ne de bir başkasının durumu, pozisyonu, şekli, kişiliği bizi hiç ilgilendirmez. Biz Trabzonspor'u temsil ediyoruz, burada nöbetçiyiz. ve Trabzon şehrini temsil ediyoruz. Tüm Türkiye'deki dünyadaki Trabzonluları Trabzonspor adına temsil ediyoruz. Dolayısıyla hakkının her yendiği yerde sesimizi en yüksek şekilde çıkarmak hakkımızdır. ve beklentimiz şudur sayın Hacıosmanoğlu'ndan, buna bir reaksiyon göstermesi, sorumluları ortaya çıkarması bir başka taraftan da kendisine operasyon yapıldığı yönünde söylentiler var. Olabilir. O zaman müdahale edeceksiniz, koltuğun en tepesindesiniz. Müdahale etmesi gereken, orada kalemi kırması gereken sayın Hacıosmanoğlu'dur. Bizim beklentimiz bu yöndedir. Kendisine olan inancımız devam etmektedir. Ama bunun çok sürmeyeceğini de ifade etmek istiyorum. Çünkü kendisinden bir reaksiyon bekliyoruz."

'TRABZONSPOR OLARAK BİZ DE ARTIK HAKKIMIZI İSTİYORUZ'

Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın 4 farklı arazinin Trabzonspor'a tahsisi konusundaki görüşmelerin hatırlatılması üzerine de Asbaşkan Zeyyat Kafkas şunları söyledi:

"Trabzonspor olarak artık hakkımızı istiyoruz. Bunun için de önemli görüşmeler yaptık. Kongre öncesinde sayın Başkanımızın nezdinde Çevre ve Şehircilik Bakanımız sayın Murat Kurum Bey'i, bakan yardımcımız Ömer Bulut Bey'i ziyaret ettik. Kendilerinden Trabzon'da daha önce Büyükşehir Belediye başkanımızın da görüşünü aldığımız iki arsa noktasında talepte bulunduk. Resmi başvurularımızı yaptık. Kendisi derhal bununla ilgili girişimleri yapacağını ve Trabzonspor'a tahsis edeceğinin sözünü bize verdi. Buradan kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Bu konuda bir aksama yaşanacağını hiç ummuyorum. Ama tabi ki Trabzonspor'un ekonomik anlamda güçlenmesini istemeyen çevreler buna engel olmaya çalışabilirler. Ama sonuca ulaşacaklarına da inanmıyorum. Bu iki arazi özellikle çok kısa sürede önümüzdeki günlerde Trabzonlu siyasetçilerle tekrar sayın Bakan'ı ziyaret edeceğiz. Yaptığımız başvurunun sonucunu evrak olarak da alıp geri döneceğiz. Bunun hazırlığı içerisindeyiz"

'HACIOSMANOĞLU'NA HALA GÜVENİYORUZ'

Kafkas son yıllarda Trabzonspor'un uğradığı haksızlığın sistemden mi yoksa kişilerden mi kaynaklandığı yönündeki bir soruyu da, "Bu sorunun cevabını Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu verecek. Çünkü sistemin başında kendisi var. Sistemin çok ciddi bir kötü oluşundan dolayı başkanlığa geldi. Adaleti temin edeceğini söyleyerek buraya geldi. Biz de kendisine biraz önce ifade ettiğim gibi hala güveniyoruz. Bu yönde inancımız devam ediyoruz. Bu sistemsizliği, bu kargaşayı düzelteceğine inanıyoruz. Bu sorunun cevabı kendisinde saklı diye düşünüyorum" şeklinde yanıtladı.