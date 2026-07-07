Trump, Balogun\'un Ceza Kararını Gözden Geçirmesini İstedi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Milli Takımı'nın golcüsü Folarin Balogun'a verilen bir maçlık cezanın yeniden gözden geçirilmesini FIFA'ndan istediğini doğruladı.

25 yaşındaki Balogun, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu öncesinde Tarik Muharemovic'na yaptığı faul nedeniyle Bosna-Hersek maçında doğrudan kırmızı kart görmüş ve otomatik olarak bir maç ceza almıştı.

Ancak FIFA, sürpriz bir kararla bu cezayı 12 ay süreyle erteledi. Böylece Balogun, ABD'nin Belçika ile oynayacağı son 16 turu maçında forma giyebildi.

Maç . Turnuvanın ev sahiplerinden ABD'nin Dünya Kupası yolculuğu sona erdi; Belçika ise çeyrek finale yükseldi.

Ancak kırmız kart cezasının iptali kararı, UEFA, Belçika Futbol Federasyonu ve İngiltere milli takımının menajeri Thomas Tuchel başta olmak üzere birçok kesim tarafından sert şekilde eleştirildi.

Belçika Futbol Federasyonu (RBFA), karardan "şaşkınlık duyduğunu" açıkladı. Federasyon, ABD Futbol Federasyonu'na Balogun'un bu maçta forma giymesinin uygun olmadığını bildirdiğini ve FIFA'nın kararına yaptığı itirazın reddedildiğini duyurdu.

Trump ise Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, FIFA'nın "doğru kararı verdiğini" söyledi.

Cezanın uygulanmasının turnuva üzerinde "büyük bir leke bırakacağını" savunan Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüştüğünü doğruladı.

Trump, "Bunun faul olduğunu düşünmüyordum. Bu yüzden kararın yeniden incelenmesini istedim. Onlara ne yapacaklarını söylemedim. Kararı onların değil, komisyonun verdiğine inanıyorum. Ve doğru kararı verdiler" ifadelerini kullandı.

Buna karşın UEFA, söz konusu kararın futbolun itibarını ve oyunun bütünlüğünü tehlikeye attığını savundu ve FIFA'yı sert bir biçimde eleştirdi.

Trump'tan hakeme eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump, Balogun'a kırmızı kart gösteren Brezilyalı hakem Raphael Claus için de sert ifadeler kullandı.

Trump, hakemin kararını "berbat" olarak nitelendirirken, Claus için "biraz şüpheli" ifadesini kullandı.

Bunun üzerine Brezilya Futbol Konfederasyonu, Claus'a destek veren bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Hakemin sicilini zedeleyen veya hakkında şüphe uyandıracak hiçbir unsur bulunmamaktadır. Kendisi örnek bir profesyoneldir" denildi.

Gianni Infantino ise X hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın kendisini aradığını doğruladı. Infantino, ABD Başkanına, konunun FIFA'nın bağımsız yargı organları tarafından yürütülen hukuki bir süreç olduğunu ve kararın yetkili kurullar tarafından uygun zamanda verileceğini söylediğini belirtti.

FIFA Temyiz Komitesi ise Belçika'nın, ilk disiplin kararının tarafı olmadığı ve yalnızca ABD'nin son 16 turundaki rakibi konumunda bulunduğu gerekçesiyle yaptığı itirazı kabul edilemez buldu.

FIFA açıklamasında, "Belçika Futbol Federasyonu'nun yargılamanın tarafı olmaması nedeniyle temyiz hakkı bulunmadığı gerekçesiyle başvuru kabul edilemez bulunmuştur" ifadelerine yer verildi.

Belçika Futbol Federasyonu (RBFA) ise temyiz başvurusunun neden reddedildiğine ilişkin gerekçeli kararın hala kendilerine iletilmediğini bildirdi.

Federasyon ayrıca, Balogun'un neden oynamaya uygun görüldüğüne ilişkin gerekçeyi ve hakem raporunu talep ettiklerini, ancak bunların da henüz paylaşılmadığını açıkladı.

RBFA, bunun FIFA'nın kendi yönetmeliklerinin ihlali olduğunu savundu.

Trump'ın açıklamaları ve Claus hakkındaki sözleri sorulan FIFA ise BBC Sport'a "Bu konuda söyleyecek başka bir şeyimiz yok" yanıtını verdi.

Daha sonra yeniden açıklama yapan Infantino, FIFA'nın yargı organlarının bağımsız olduğunu ve kararlarına her zaman saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Infantino, "FIFA Disiplin Komitesi'nin kararlarını yayımlandıklarında okurum. Bazen şaşırırım, bazen katılırım, bazen de katılmam. Ancak her durumda bu kararlara ve bunları veren kurulların bağımsızlığına saygı duyarım.

"Bir kararı kişisel olarak beğenip beğenmememizin önemi yok. Bağımsız kurumlara ve hukukun üstünlüğüne duyulan saygı, turnuvalarımızın bütünlüğünü ve FIFA'nın güvenilirliğini koruyan temel unsur" ifadelerini kullandı.

'Sınırın nerede çizileceğini bilmiyorum'

Belçika Futbol Federasyonu, itirazlarının yalnızca Belçika-ABD maçının sonucuyla ilgili olmadığını vurguladı.

Federasyon açıklamasında, "Bu maçın sportif sonucu ne olursa olsun, yaşanan gelişmelerden derin endişe duyuyoruz. Futbolun etik ilkelerini, adil rekabeti ve oyunun bütününün çıkarlarını savunmak için önümüzdeki saatlerde, günlerde ve aylarda mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

İngiltere milli takımının menajeri Thomas Tuchel ise kararın tehlikeli bir emsal oluşturduğunu söyledi.

Meksika'yı 3-2 mağlup ettikleri maçta savunmacısı Jarell Quansah kırmızı kart gören Tuchel, "Sınırın nerede çizileceği sorusunu soruyorum. Bunun cevabını bilmiyorum" dedi.

Alman teknik adam, "Bir sarı kartın aslında sarı kart olmadığını düşünürsek ona da itiraz mı edeceğiz? Ya da bunun kırmızı kart olmadığını kim belirleyecek? Bu süreç nerede başlıyor ve nerede bitiyor? Benim sorum bu. Cevabını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

UEFA da FIFA'nın turnuva sırasında fiilen bir cezayı ortadan kaldıracak şekilde müdahalede bulunmasının "kırmızı çizginin aşılması" anlamına geldiğini savundu.

FIFA Dünya Kupası tarihinde Balogun dışında kırmızı kart görmesine rağmen ceza almayan yalnızca bir futbolcu bulunuyor. Bu isim, 1962 Dünya Kupası'nda forma giyen Brezilyalı futbolcu Garrincha olmuştu. Ancak o dönemde otomatik maç cezası uygulaması bulunmuyordu ve karar, siyasi müdahale iddialarıyla uzun yıllar tartışılmıştı.

FIFA ise Balogun'un bir maçlık cezasının bir yıl süreyle ertelenmesine gerekçe olarak Disiplin Talimatı'nın 27'nci maddesini gösterdi. Söz konusu madde, bazı disiplin cezalarının şartlı olarak ertelenebilmesine imkân tanıyor.

FIFA daha sonra yayımladığı 871 kelimelik açıklamada da 27'nci maddenin hangi durumlarda uygulanabileceğini yeniden anlattı. Ancak Balogun hakkında neden bu maddenin işletildiğine ilişkin herhangi bir ek gerekçe paylaşmadı.

Son 16 turunda Kolombiya ile karşılaşacak İsviçre Futbol Federasyonu da kararı "anlaşılmaz" olarak nitelendirdi.

Federasyon, açıklamasında kararın özellikle VAR incelemesinden geçmiş hakem kararlarının otoritesine ilişkin soru işaretleri doğurduğunu ve futbol kamuoyunda belirsizlik yarattığını ifade etti.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .