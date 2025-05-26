Türk Hokeyi Yeniden Doğuyor

Avrupa'da 150 yıllık geçmişe sahip olan, Türkiye'de 1915-1924 yıllarında ligi bulunan hokey, uzun yılların ardından 2002'de yeniden federasyon olarak kurulduktan sonra "çocukluk" evresini yaşıyor.

AA muhabirinin açık kaynaklardan derlediği bilgilere göre, Mısır'da M.Ö. 1000 yılında oynandığına dair bilimsel belgelerin bulunduğu "Hokey" sözcüğünün Fransızca "çoban sopası" anlamına gelen "Hocquet"den geldiği belirtiliyor.

19. yüzyıl ortalarında İngiltere'de okullarda oynanmaya başlanan modern hokeyle ilgili dünyada ilk spor kulübü de 1861 yılında Londra'da kuruldu.

Öze­likle İngiliz ordusu aracılığıyla Uzak­ Doğu'ya ve tüm dünyaya yayılan, kısa sürede kadınlar arasında da ilgi görmeye başlayan hokeyde, Hindistan, Pakistan, Arjantin, Hollanda, Çin, Almanya ve Avustralya öne çıkıyor.

1924 yılında kurulan Uluslararası Hokey Federasyonunun (FIH) ilk üyeleri Avusturya, Belçika, Çekya, Fransa, Macaristan, İspanya ve İsviçre milli federasyonları oldu. Kadınlar Hokey Birlikleri Uluslararası Federasyonu (IFWHA), 1927 yılında kuruldu. Avrupa Hokey Federasyonu ise (EHF) 1969 yılında Galler'de kurulup 43 ülkeden oluştu.

Türkiye, 1927 yılında FIH'e üye olurken 1928'de Almanya, Polonya, Portekiz ve Hindistan da üyeliğe dahil edildi. Hindistan, Avrupalı olmayan ve üyeliğe kabul edilen ilk federasyon oldu.

Günümüzde hokey, 120 ülkede en popüler branşlardan biri ve olimpik bir spor olarak oynanıyor

Hokey, 1908 yılından beri olimpiyat oyunlarında yer alıyor.

Olimpiyat oyunlarında hokey

Açık alan ve salon hokeyi olarak ayrılan bu branşta; açık alan hokeyi, olimpiyat oyunlarına davet edilirken, salon hokeyi ise daha çok açık alan hokeyine hazırlık evresi olarak, sporcuları kış dönemi içerisinde antrenmanlı tutma amaçlı oynanıyor.

Erkekler hokey karşılaşmala­rı 1908'den, kadınlar hokey müsabakaları ise 1980'den bu yana olimpiyat oyunlarında yer alıyor.

Olimpiyatlarda erkekler kategorisinde 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 ve 1980 yıllarında Hindistan; 1960, 1968 ve 1984'te Pakistan; 1996 ve 2000'de Hollanda; 1976'da Yeni Zelanda, 2004'te Avustralya, 1992, 2008 ve 2012'de Almanya, 2016'da Arjantin, 2020'de Belçika ve 2024'te Hollanda şampiyonluğu kazandı.

Kadınlar açık alan hokeyi, olimpiyatlarda ilk kez Moskova 1980 Olimpiyatları'nda yer aldı ve Zimbabve altın madalyaya ulaştı. Kadınlarda 1984, 2008, 2012, 2020 ve 2024 yılında Hollanda; 1988, 1996 ve 2000'de Avustralya; 1992'de İspanya; 2004'te Almanya, 2016'da ise İngiltere olimpiyat şampiyonluğunu elde etti.

Türkiye'de 1915-1924 yıllarında hokey lig olarak oynatıldı

1922 yılında kurulan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın (TİCİ) 18 Eylül 1925'teki toplantısında "Hokey heyeti" oluşturularak ilk seçimleri yapıldı.

Makriköy Numune Mektebi Terbiye-i Bedeniye Mahfili'nin kuruluş tüzüğü ile dünyada yapılan pek çok branşın Türkiye'de de yaygınlaşması amacıyla bu konuda girişim yapan ilk Türk kulübü, Fenerbahçe Spor Kulübü oldu.

Fenerbahçe, Galatasaray, Altınordu, Beşiktaş, Gürbüzler ve Anadolu Hisarı İdman Yurdu kulüpleri, Hokey Birliğini kurup, Mart 1915'ten itibaren 2 devreli İstanbul Hokey Ligi düzenledi. 1925'e kadar düzenlenen bu ligde, Fenerbahçe 4, Altınordu 3, Galatasaray 1 şampiyonluk kazandı.

Türkiye'de 1924'ten itibaren de hokeyin öncü isimlerinden olan Anadoluhisarı İdman Yurdu Takı­mı'ndan Servet Bey başkanlığında bağımsız bir federasyon kurulurken böylece hokey tüm yurda yayılmış ve İstanbul dışında Ankara, İzmir ve Adana'da da oynanma­ya başlansa da 1926'dan sonra bu sporun çeşitli yetersizlikler nedeniyle oynanmadığı belirtiliyor.

Çakır: "İlk hedefimiz gençlik olimpiyatları"

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyonun 6 Şubat 2002'de yeniden kurulduğunu ve 5 Aralık 2002'de Avustralya'da Uluslararası Hokey Federasyonuna üyeliğinin kabul edildiğini hatırlattı.

Çakır, Türkiye'nin özellikle salon hokeyinde son yıllarda Avrupa'da önemli başarılar kazandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Erkek milli takımımız, salon hokeyinde 2026 yılında Avrupa'nın en üst düzey liginde mücadele etmeye hak kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Kadın milli takımımız ise yakın dönemde en üst seviyeden bir alt kategoriye gerilemiş olsa da yeniden yükselmesi beklenen en güçlü adaylardan birisi. Salon hokeyinde hedefimiz; Dünya Kupası'na katılmak ve aynı zamanda bu prestijli organizasyona ev sahipliği yapmak. Yine salon hokeyinde 21 yaş altında Avrupa'da kadın ve erkek olarak en üst seviyedeyiz. Bu kategoride kızlarda son iki dönem Avrupa üçüncüsü olduk."

Açık alan hokeyinde ise Türkiye'nin yarışmacı kimliğini sürdürdüğünü ifade eden Çakır, "Açık alan hokeyi için yapılan tesisleşme ve altyapı yatırımları, hedeflerimize ulaşma yolunda hayati önem taşıyor. Bakanlığımızın desteğiyle inşa aşamasına gelen iki yeni olimpik saha, ilerleyen süreçte farklı bölgelerde kurulacak kritik tesisler ve Alanya'da hayata geçirilecek olan Gelişim ve Kamp Merkezi, bu alanda bizi üst düzeye taşıyacak sistemin temel taşlarıdır." diye konuştu.

"Milli takımlar ve kulüp bazında Türk hokeyinin sürdürülebilir başarıya ulaşacağına inancımız tamdır." diyen Çakır, "Açık alan 5s ile 16 yaş altı yıldızlar kategorisinde kız ve erkek takımlarımız Avrupa'nın ilk 8 takımları arasında yer alıyor. Bu kategoride ilk hedefimiz önümüzdeki yıl ev sahipliği yapacağımız organizasyonda kürsüde yer almak. Türk hokeyinin geleceğini inşa ederken amacımız, yalnızca bugünü değil; yüz yıllar sürecek ve nesilden nesile aktarılacak kalıcı bir hokey spor kültürünü toplumumuza kazandırmaktır." ifadelerini kullandı.

Gelişim ve eğitime büyük önem verdiklerini dile getiren Çakır, "İlk hedefimizi gençlik olimpiyatları olarak belirledik. İlk önce ülkemizin ev sahipliğinde 2026'da yapılacak 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ligde kalıp 2028'de ise kürsüde yer alarak gençlik olimpiyatlarına gitmeyi hedefliyoruz. Bu yüzden 14 ve 16 yaş altı grubunu oldukça fazla önemsiyor ve destekliyoruz." dedi.