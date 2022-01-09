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U23 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

U23 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi

09.01.2022 18:50
U23 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi

Türkiye Güreş Federasyonu ile Kayseri Şeker Fabrikaları iş birliğinde gerçekleştirilen, U23 Grekoromen Türkiye Güreş şampiyonası Kayseri'de sona erdi.

Türkiye Güreş Federasyonu ile Kayseri Şeker Fabrikaları iş birliğinde gerçekleştirilen, U23 Grekoromen Türkiye Güreş şampiyonası Kayseri'de sona erdi.  70 takımdan 336 sporcunun katıldığı U23 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 161 puan toplayan İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü şampiyon oldu. Kayseri Şeker Spor Kulübü 106 puan alarak 2'nci, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ise 100 puanla 3'üncü sırada yer aldı.

Şampiyonada; En Teknik Güreşçi Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcusu Mükremin Aktaş, En Centilmen Antrenör ise Kayseri Şeker Spor Kulübü'nden İlker Genel oldu.

Dereceye giren güreşçiler ve Kulüpleri şöyle:  55KG 1. Ömer Halis Recep (Konya Büyükşehir Belediye) 2. Emre Mutlu (Kayseri Şeker) 3. Kazım Tikence( Bursa Büyükşehir Belediye) 3. Adem Burak Uzun ( İzmir Büyükşehir Belediye) 60 KG 1. Mükremin Aktaş( Sakarya Büyükşehir Belediye) 2. Mert İlbars( Çorum belediye ) 3.Kemal Sevgili ( Kayseri Şeker) 3.Seyitcan Beytekin (İstanbul Kasımpaşa) 63 KG1. M. Sefa Yıldırım ( İstanbul Büyükşehir Belediye) 2. Ramazan Can Aktaş (Sakarya Büyükşehir Belediye) 3. Azat Sarıyar (Kayseri Şeker) 3. Muhammed Acar (Kayseri Şeker) 67 KG1. Kadir Kamal ( İstanbul Büyükşehir Belediye) 2. Furkan Sonkur( İstanbul Kasımpaşa) 3. Alihan Bayraktar ( Konya Meram Belediyespor) 3. Furkan Yıldız ( Konya Büyükşehir Belediye) 72 KG 1. Abdullah Toprak ( Kayseri Şeker) 2. Ömercan Doğan ( Ankara EGO) 3. Furkan Zırın ( Sakarya Büyükşehir Belediye) 3. Ramazan Eren Özyavuz (Samsun Büyükşehir Belediye) 77KG1. Abdurrahman Kalkan ( İstanbul Büyükşehir Belediye) 2. Cengizhan Dağ( Sakarya Büyükşehir Belediye) 3. Şahan Acar (Kayseri Şeker) 3. Abdul Samet Başar ( Sakarya Büyükşehir Belediye) 82 KG1. Samet Yaldıran( Çorum Belediye) 2. Ali Hunç ( İstanbul Kasımpaşa) 3. Duran Tosun (Ankara EGO) 3. Yusuf Gümüş (İstanbul Büyükşehir Belediye) 87 KG1. Muhittin Sarıçiçek ( İstanbul Büyükşehir Belediye) 2. Nurettin Koç (İstanbul Büyükşehir Belediye) 3. Emircan Aslan (İstanbul Kasımpaşa) 3. Doğan Kaya (Ankara ASKİ) 97 KG1. Mustafa Olgun ( Rize Çaykur) 2. Oğuz Kayar( Çorum Belediye) 3. Muhammed Furkan Dursun (İstanbul Büyükşehir Belediye) 3. Oktay Demir (Samsun Büyükşehir Belediye) 130 KG1. Fatih Bozkurt ( İstanbul Büyükşehir Belediye) 2. Atalay Aydemir ( İstanbul Güreş İhtisas) 3. Mehmetcan Koşar (Samsun Yakakent Belediye) 3. Muhammet Hamza Bakır ( İstanbul Büyükşehir Belediye)


U23 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi
U23 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi
U23 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi
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Kayseri Şeker, Kayseri, Türkiye, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor U23 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi - Son Dakika Spor


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