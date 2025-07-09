Uludağ Premium Ultra Trail'de 20 ülkeden 2 bin 650 sporcu koşacak - Son Dakika
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Uludağ Premium Ultra Trail'de 20 ülkeden 2 bin 650 sporcu koşacak

Uludağ Premium Ultra Trail\'de 20 ülkeden 2 bin 650 sporcu koşacak
09.07.2025 18:12  Güncelleme: 18:14
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Bu sene 18-20 Temmuz tarihlerinde 8'inci kez düzenlenecek Uludağ Premium Ultra Trail'de 20 ülkeden 2 bin 650 sporcu mücadele edecek.

Bu sene 18-20 Temmuz tarihlerinde 8'inci kez düzenlenecek Uludağ Premium Ultra Trail'de 20 ülkeden 2 bin 650 sporcu mücadele edecek.

En rekabetçi dağ ultra maratonu ünvanına sahip Uludağ Premium Ultra Trail'de geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce sporcu unutulmaz bir yarış heyecanı yaşayacak. Uludağ Premium isim sponsorluğunda 'Uludağ'da Koşmayı Hayal Et!' sloganıyla bu sene 8'incisi gerçekleştirilecek Ultra Trail, katılımcılarını 6 ayrı parkurda ağırlayacak. Marmara Bölgesi'nin tarihi şehirlerinden biri olan Bursa'da, 2 bin 543 metre yükseklikteki Uludağ'da gerçekleşecek yarışta koşucular, parkurlar boyunca muhteşem doğanın içinde yer alacak. Bölgeye özgü nadir bitki türlerinin arasında binlerce sporcunun yer alacağı Uludağ Premium Ultra Trail kıyasıya mücadelelere sahne olacak. En rekabetçi dağ ultra maratonu ünvanı bulunan Uludağ Premium Ultra Trail, her yıl olduğu gibi bu yıl da unutulmaz bir yarış deneyimi sunacak.

Heyecana 10 gün kaldı

8'inci kez düzenlenecek Uludağ Premium Ultra Trail heyecanına son 10 gün kaldı. 18-20 Temmuz tarihlerindeki yarış; Mint Organizasyon tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, ANDA Arama Kurtarma katkılarıyla gerçekleşecek. Adım Adım ise sosyal sorumluluk partneri olarak yer alacak.

Uludağ Premium isim sponsorluğundaki yarış, Anadolu Sigorta, Asics, Bursa Teleferik, Doca Textile Tech ana sponsorluğunda Almira Hotel, Ceylan SplenD'or Uludağ, Discover Uludağ, Garmin, Herbalife, Power App, Segway-Ninebot, Swissotel Uludağ Bursa co-sponsorluğunda koşulacak.

Binlerce sporcunun katılacağı organizasyonda, UPUT100K, UPA66K, UPM42K, UPE30K, UP16K ve UP6K'lık parkurlar yer alacak.

20 ülkeden 2 bin 650 sporcu

Her sene birçok ülkeden sporcuyu ağırlayan Uludağ Premium Ultra Trail, bu yıl da koşucuların gözdesi oldu. 20 ülkeden 2 bin 650 sporcu, Uludağ'ın muhteşem doğasında koşu deneyimini yaşayacak. Türkiye'nin yanı sıra Büyük Britanya, Almanya, İran, Kanada, ABD, Kosova, Rusya, Gürcistan, Fransa, İsviçre, Polonya, Danimarka, Belçika, Yunanistan, Macaristan, Azerbaycan, Turks ve Caicos Adaları, Cezayir ve İsveç'ten sporcular kıyasıya mücadele edecek.

Konser rüzgarı esecek

Uludağ Premium Ultra Trail (UPUT), bir yarış olma özelliğinin yanı sıra katılımcılara benzersiz anlar yaşatacak. Geçtiğimiz yıllarda da farklı etkinliklerle adından söz ettiren organizasyon, bu sene de birçok yenilik sunacak. Etkinlik kapsamında Ceren Toksöz, Neyzen ve Can Gox sahne alarak, yarış severlere keyifli anlar yaşatacak.

6 ayrı parkur

Uludağ Premium Ultra Trail birbirinden önemli 6 ayrı parkurda koşulacak. Bu sene yeni eklenen 42K'lık parkur ise katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Uludağ Premium Ultra Trail (UPUT100K): 100 km ve 4 bin 620 metre yükseklik kazanımı ile yüzde 60 patika, yüzde 30 single track ve yüzde 10 asfalt yoldan oluşan patika koşusu, 19 Temmuz Cumartesi günü sabah saat 06.00'da start alacak ve 21 saatlik bir bitirme zamanına sahip olacak.

Uludağ Premium Advanced Trail (UPA66K): 66 km ve 3 bin 600 metre yükseklik kazanımı ile yüzde 50 patika, yüzde 43 single track ve yüzde 7 asfalt yoldan oluşan yarış, 19 Temmuz Cumartesi günü saat 06.00'da başlayacak ve 15 saatlik bir bitirme zamanına sahip olacak.

Uludağ Premium Medium Trail (UPM42K): 42 km ve 2 bin 353 metre yükseklik kazanımı ile yüzde 55 patika, 40 single track ve yüzde 5 asfalt yoldan oluşan yarış, 19 Temmuz Cumartesi sabahı 07.00'da başlayacak ve 12,5 saat bitirme zamanına sahip olacak.

Uludağ Premium Epix Trail (UPGE30K): 30 km ve bin 510 metre yükseklik kazanımı ile yüzde 65 patika, yüzde 30 single track ve yüzde 5 asfalt yoldan oluşacak. Uludağ bölgesinin en güzel doğa manzaraları içerisinde geçecek yarış, 19 Temmuz Cumartesi sabahı saat 08.00'da start alacak 8 saatlik bitirme zamanına sahip olacak.

Uludağ Premium Trail (UP16K): 16 km ve 500 metre yükseklik kazanımı ile yüzde 20 patika, yüzde 70 single track ve yüzde 10 asfalt yolda koşulacak. Yarış, 19 Temmuz Cumartesi günü saat 09.00'da start alacak.

Uludağ Premium Trail (UP6K): 6 km ve 210 metre yükseklik kazanımı ile yüzde 20 patika, yüzde 60 single track ve yüzde 20 asfalt yolda gerçekleşecek. Mücadele 20 Temmuz Pazar günü saat 09.00'da başlayacak.

Yarış güzergahları

ULUDAĞ PREMIUM ULTRA TRAIL 100K: Oteller bölgesinden başlayacak yarış, sırasıyla Cennettepe, Kirazlıyayla, Süleymaniye, Hünkar Köşkü, Zeyniler Köyü, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Alaçam, Buzul Göletler bölgesinden Uludağ küçük zirve yaptıktan sonra tekrar Cennettepe üzerinden oteller bölgesinde son bulacak.

ULUDAĞ PREMIUM ADVANCED TRAIL 66K: Oteller bölgesinden başlayacak yarış, sırasıyla Cennettepe, Kirazlıyayla, Sarıalan, Tonoz Yayla, Zeyniler Köyü, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, buzul göletler bölgesinden Uludağ küçük zirve yaptıktan sonra tekrar Cennettepe üzerinden oteller bölgesinde sona erecek.

ULUDAĞ PREMIUM MEDIUM TRAIL 42K: Oteller bölgesinden başlayacak yarış sırasıyla Uludağ Volfram Bölgesi, Keşiş Tepe üzerinden Cennettepe, Kirazlıyayla, Zeyniler Köyü, Sarıalan, Softaboğan güzergahını takip ederek oteller bölgesinde bitecek.

ULUDAĞ PREMIUM EPIC TRAIL 30K: Oteller bölgesinden başlayacak yarış, 1. Oteller Bölgesi üzerinden Cennettepe, Kirazlıyayla, Sarıalan, Tonoz Yayla, Zeyniler Köyü, Kurbağakaya üzerinden oteller bölgesinde sona erecek.

ULUDAĞ PREMIUM TRAIL 16K: Oteller bölgesinden başlayacak yarış, 1. Oteller Bölgesi üzerinden Sarıalan, Kurbağakaya ve Softaboğan Şelalesi'nden geçerek oteller bölgesinde son bulacak.

ULUDAĞ PREMIUM TRAIL 6K: Oteller bölgesinden başlayacak yarış, 1. Oteller Bölgesi üzerinden Kurbağakaya tekrar oteller bölgesine ulaşarak son bulacak.

Katagoriler

Erkek/ Kadın Genel Klasman

Erkek/ Kadın 40- (20 Temmuz 1985 - 19 Temmuz 2007)

Erkek/ Kadın 40+ (20 Temmuz 1975 - 19 Temmuz 1985)

Erkek/ Kadın 50+ (20 Temmuz 1965 - 19 Temmuz 1975)

Erkek/ Kadın 60+ (19 Temmuz 1965 ve öncesi doğumlular) - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Uludağ Premium Ultra Trail'de 20 ülkeden 2 bin 650 sporcu koşacak - Son Dakika

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