Uludağ Premium Ultra Trail'de Heyecan Başladı - Son Dakika
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Uludağ Premium Ultra Trail'de Heyecan Başladı

Uludağ Premium Ultra Trail\'de Heyecan Başladı
19.07.2025 16:11
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8. Uludağ Premium Ultra Trail, 20 ülkeden binlerce koşucunun katılımıyla başladı.

BU sene 8'incisi düzenlenen Uludağ Premium Ultra Trail'de heyecan başladı.

Uludağ Alan Başkanlığı'nın ev sahipliğinde, Uludağ Premium isim sponsorluğunda "Uludağ'da Koşmayı Hayal Et!" sloganıyla bu sene 8'incisi gerçekleştirilen Ultra Trail'de 20 ülkeden binlerce koşucu start aldı. Sporcular, UPUT100K, UPA66K, UPM42K, UPE30K ve UP16K'lık parkurlarda kıyasıya mücadele etti.

En rekabetçi dağ ultra maratonu ünvanına sahip Uludağ Premium Ultra Trail'de her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce sporcu unutulmaz bir yarış heyecanı yaşadı.

Marmara Bölgesi'nin tarihi şehirlerinden biri olan Bursa'da, 2543 metre yükseklikteki Uludağ'da gerçekleştirilen yarışta koşucular, doğasıyla büyüleyen parkurlardan geçti.

Uludağ Premium Ultra Trail, Mint Organizasyon tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Uludağ Alan Başkanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, ANDA Arama Kurtarma katkılarıyla gerçekleşti. Adım Adım ise sosyal sorumluluk partneri olarak yer aldı.

5 ETAPTA HEYECAN YAŞANDI

Uludağ Oteller Bölgesi'nden UPUT100K, UPA66K, UPM42K, UPE30K ve UP16K'lık parkurlarda başlayan yarışta sporcular; Cennettepe, Kirazlıyayla, Süleymaniye, Hünkar Köşkü, Zeyniler Köyü, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Alaçam, Buzul Göletler bölgesinden Uludağ küçük zirve yaptıktan sonra tekrar Cennettepe üzerinden start aldıkları oteller bölgesindeki bitiş noktasına gelecek.

Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş ve Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Kızıl, saat 09.00'da start alan 16K'lık parkurun başlama çanını çaldı. Çavuş yaptığı açıklamada, "Bu sene de keyifli ve güzel bir yarış diliyorum. Ayağınıza taş değmesin" dedi.

Uludağ Premium Trail'de 6K'lık parkur ise yarın saat 09.00'da start alacak.

20 ÜLKEDEN BİNLERCE SPORCU KATILDI

Her sene birçok ülkeden sporcuyu ağırlayan Uludağ Premium Ultra Trail, bu yıl da koşucuların gözdesi oldu. 20 ülkeden binlerce sporcu, Uludağ'ın muhteşem doğasında koşu deneyimini yaşadı. Türkiye'nin yanı sıra Büyük Britanya, Almanya, İran, Kanada, ABD, Kosova, Rusya, Gürcistan, Fransa, İsviçre, Polonya, Danimarka, Belçika, Yunanistan, Macaristan, Azerbaycan, Turks ve Caicos Adaları, Cezayir ve İsveç'ten sporcular kıyasıya mücadele etti.

Ayrıca Uludağ Premium Ultra Trail, bu yıl da birbirinden önemli isme ev sahipliği yaptı. Organizasyonda, Ekaterina Mityaeva ve Dmitry Mityaev gibi ünlü ultra trail koşucuları da yer aldı.

ORMAN YANGINLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Uludağ Premium Ultra Trail'in 16K etabında, ülkemizdeki orman yangınlarına dikkat çekmek için anlamlı bir hareket yaşandı. Sporcu Umut Kurum, orman yangınlarına müdahale kıyafetiyle 16K etabından start aldı. Parkurda Kurum'u gören koşucular, sporcuyu bu anlamlı hareketinden dolayı alkışladı.

Orman yangınlarına dikkat çekmek için 16K'lık parkurda özel kıyafet ile yer alan Umut Kurum, "Organizasyon için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Uluslararası standartlarda bir etkinlik oldu. Herhangi bir olumsuz durum yaşamadık. Koşuda kıyafetli yer almamın en büyük sebebi, ülkemizde meydana gelen orman yangınlarına bir nebze de olsa dikkat çekmek, bu yangınlarda yer alan arkadaşlarımızın mücadelelerini, gösterdikleri enerjiyi burada yansıtabilmek istedim. Orman yangınlarıyla müdahale kıyafeti ile koşuyu tamamladım. Zor oldu, özellikle son 12 kilometreden sonra ama şu an etkinlik alanındaki güzelliklerle bu acıları unutacağım" dedi.

SPOR VE SANAT İÇ İÇE

Birçok aktiviteyi içinde barındıran Uludağ Premium Ultra Trail (UPUT), parkur boyunca unutulmayacak anlar yaşadı. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası işbirliğince belirlenen alanlarda yer alan sanatçılar, birbirinden önemli eserleri ormanın içinde koşucuların dinletisine sundu.

ÖDÜL TÖRENİ YARIN

Birbirinden önemli ve zorluk derecesi yüksek parkurlarda dereceye giren sporcular yarın saat 12.00'de düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Uludağ Premium Ultra Trail'de Heyecan Başladı - Son Dakika

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