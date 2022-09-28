A Milli Takım'ın, EURO 2024 yolunda muhtemel rakipleri belli oldu! - Son Dakika
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A Milli Takım'ın, EURO 2024 yolunda muhtemel rakipleri belli oldu!

28.09.2022 11:12

Uluslar C Ligi'nde grubunu lider bitiren A Milli Takım'ın, EURO 2024 yolunda muhtemel rakipleri belli oldu. EURO 2024 elemeleri grup kura çekimine 4. torbadan dahil olacak Ay-Yıldızlı ekibi birbirinden zorlu takımlar bekliyor. Diğer taraftan Milliler, gruptan çıkamaması halinde Uluslar C Ligi'nde en fazla puan toplayan 4 takımdan biri olduğu için EURO 2024'e gitmek için play-off oynama hakkı kazanacak.

EURO 2024 elemeleri için grup kura çekimi Almanya'nın Frankfurt şehrinde 9 Ekim'de gerçekleştirilecek. Uluslar C Ligi'ni grup lideri olarak kapatan A Milli Takım'ın da hem elemeler hem de olası bir play-off durumunda karşılaşacağı muhtemel rakipler belli oldu.

PLAY-OFF OYNAMA HAKKIMIZ VAR

A Milli Takım, grubundan çıkamayarak EURO 2024 biletini alamazsa bir şansı daha olacak. Ay-Yıldızlı ekip, Uluslar C Ligi'nde grubunu lider bitirdiği için C Ligi'nin diğer liderleri ile play-off oynayacak ve EURO 2024'e bu yoldan katılmaya çalışacak. Milli Takım'ın play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri ise Yunanistan, Kazakistan ve Gürcistan.

Dünya devleri bizi bekliyor! İşte A Milli Takım'ın EURO 2024 yolunda muhtemel rakipleri

MUHTEMEL RAKİPLER

Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 elemeleri için gruplar 6 torbada bulunan takımlardan oluşturulacak. A Milli Takım, grup elemelerine 4. torbadan dahil olacak.

EURO 2024 elemeleri grup aşaması için torbalar şöyle:

1. Torba: Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka, Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya

2. Torba: Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya

3. Torba: Ukrayna, İzlanda, Norveç, Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan

4. Torba: Türkiye, Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya

5. Torba: Slovakya, Kuzey İrlanda, Güney Kıbrıs, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta

6. Torba: Andorra, San Marino, Lihtenştayn

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Son Dakika Spor A Milli Takım'ın, EURO 2024 yolunda muhtemel rakipleri belli oldu! - Son Dakika


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