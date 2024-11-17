Uluslar Ligi'nde 5. Hafta Maçları Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Uluslar Ligi'nde 5. Hafta Maçları Tamamlandı

A Milli Takım, Galler ile 0-0 berabere kalarak son maça kaldı. Çeyrek finaller netleşiyor.

17.11.2024 11:12
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UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta maçları dün oynanan 9 maçla tamamlandı.

UEFA tarafından iki yılda bir organize edilen Uluslar Ligi'nde heyecan kasım ayında oynanan maçlarla devam ediyor. A Milli Futbol Takımı'nın bu yıl B Ligi'nde mücadele ettiği turnuvada 5. hafta maçları tamamlandı. Ligin 5. haftasında 14 grupta 26 maç oynanırken, toplam 53 gol atıldı. Ay-yıldızlılar, bu haftada Galler ile Kayseri'de 0-0 berabere kaldı.

Çeyrek finaller netleşiyor

A Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar netleşiyor. Portekiz, konuk ettiği Polonya'yı 5-1 mağlup ederken, yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo iki golle ön plana çıktı. Roberto Martinez'in öğrencileri puanını 13'e yükselterek çeyrek finali garantiledi.

Haftanın en önemli karşılaşmalarından olan Belçika - İtalya maçında kazanan İtalyanlar oldu ve adını çeyrek finale yazdırdı. Haftanın en gollü galibiyetine ise Almanya imza attı. Sahasında Bosna Hersek'i 7-0 mağlup eden Almanya, namağlup çeyrek finale yükseldi. İspanya ise Danimarka deplasmanında kazanarak lider olarak tur atladı. Macaristan'ı farklı mağlup eden Hollanda ve İsrail ile berabere kalan Fransa da son 8'e kaldı.

A Ligi çeyrek final karşılaşmaları 20- 23 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yarı finaller 4 ve 5 Haziran'da, üçüncülük ve final maçları ise 8 Haziran Pazar günü oynanacak.

Tribün olayları damga vurdu

C Ligi 2. Grup'ta Romanya ile Kosova arasında oynanan müsabakada ev sahibi taraftarların 'Kosova, Sırbistan'ındır' tezahüratları nedeniyle Kosovalı oyuncular sahadan çekildi. Kosovalı oyuncular sahadan çekilirken, UEFA mücadeleyi ileri bir tarihe erteledi. Fransa'da oynanan İsrail maçında da tribün olayları yaşandı. Tribünlerde kavga çıkarken, müsabaka da 0-0 sona erdi.

Milliler son maça bıraktı

Kayseri'de Galler ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, rakibiyle golsüz berabere kaldı. Ay-yıldızlılar puanını 11'e yükseltirken, Galler de 9 puan yaptı. Grubun diğer maçında İzlanda, deplasmanda Karadağ'ı 2-0 yenerek puanını 7'ye çıkardı. Milliler 19 Kasım Salı günü Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılar kazanması halinde veya Galler'in alacağı sonuca göre ilk kez A Ligi'ne yükselmeyi başaracak.

Turnuvanın 6. ve son hafta maçları bugün, yarın ve 19 Kasım Salı günü yapılacak.

Uluslar Ligi 5. maçlarında oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle:

A Ligi 1. Grup

Polonya - Polonya: 5-1

İskoçya - Hırvatistan: 1-0

A Ligi 2. Grup

Fransa - İsrail: 0-0

Belçika - İtalya: 0-1

A Ligi 3. Grup

Almanya - Bosna Hersek: 7-0

Hollanda - Macaristan: 4-0

A Ligi 4. Grup

Danimarka - İspanya: 1-2

İsviçre - Sırbistan: 1-1

B Ligi 1. Grup

Gürcistan - Ukrayna: 1-1

Arnavutluk - Çekya: 0-0

B Ligi 2. Grup

İrlanda Cumhuriyeti - Finlandiya: 1-0

Yunanistan - İngiltere: 0-3

B Ligi 3. Grup

Kazakistan - Avusturya: 0-2

Slovenya - Norveç: 1-4

B Ligi 4. Grup

Türkiye - Galler: 0-0

Karadağ - İzlanda: 0-2

C Ligi 1. Grup

Azerbaycan - Estonya: 0-0

İsveç - Slovakya: 2-1

C Ligi 2. Grup

Güney Kıbrıs - Litvanya: 2-1

Romanya - Kosova: 0-0 (Yarıda kaldı)

C Ligi 3. Grup

Kuzey İrlanda - Belarus: 2-0

Lüksemburg - Bulgaristan: 0-1

C Ligi 4. Grup

Ermenistan - Faroe Adaları: 0-1

Kuzey Makedonya - Letonya: 1-0

D Ligi 1. Grup

San Marino - Cebelitarık: 1-1

D Ligi 2. Grup

Andorra - Moldova: 0-1 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Uluslar Ligi'nde 5. Hafta Maçları Tamamlandı - Son Dakika

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