VAR'da Halil Umut Meler oturuyordu: Erzurumspor FK-Pendikspor maçında skandal karar - Son Dakika
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VAR'da Halil Umut Meler oturuyordu: Erzurumspor FK-Pendikspor maçında skandal karar

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Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Pendikspor karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 4-2 mağlup ayrıldı. VAR koltuğunda Halil Umut Meler'in oturduğu karşılaşmada orta hakem Sarper Barış Saka'nın 81. dakikada VAR'da izlemesine rağmen ev sahibi takım lehine çalmadığı penaltı, karşılaşmanın önüne geçti. Erzurum cephesi, müsabakanın ardından çok sert tepki gösterdi.

06.03.2025 19:03  Güncelleme: 22:41
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Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Erzurumspor FK ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Aktepe Stadı'nda oynanan mücadelede Pendikspor, Erzurumspor FK'yi deplasmanda 4-2 mağlup etti. Karşılaşmaya VAR koltuğunda Halil Umut Meler'in oturduğu karşılaşmada orta hakem Sarper Barış Saka'nın incelemenin ardından çalmadığı penaltı gündem oldu.

ERZURUMSPOR 2-0'I BULDU

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Erzurumspor, maçın 3. dakikasında penaltıdan Eren Tozlu'nun ve 13. dakikada Cheikne Sylla ile bulduğu gollerle 2-0 öne geçti.

VAR'da Halil Umut Meler oturuyordu: Erzurumspor FK-Pendikspor maçında skandal karar

MUSTAFA YUMLU KIRMIZI KART GÖRDÜ

Erzurumspor, bu golden hemen sonra Mustafa Yumlu'nun gole giden topu elle keserek yaptırdığı penaltının ardından gördüğü kırmızı kart sonrası 10 kişi kaldı. Tecrübeli stoper, 15. dakikadan itibaren takımını 1 kişi eksik bıraktı.

PENDİKSPOR GERİ DÖNDÜ

Pendikspor, bu dakikadan sonra 1 kişi fazla oynamanın avantajıyla galibiyete uzandı. Konuk takıma3 paunı getiren golleri 17. dakikada penaltıdan Hasan Kılıç, 47. 69. dakikalarda Bekir Karadeniz ve 90+12. dakikada kaçırdığı penaltıyı tamamlayan Yonathan Alexander del Valle'den geldi.

VAR'da Halil Umut Meler oturuyordu: Erzurumspor FK-Pendikspor maçında skandal karar

VAR'DA İZLEDİ, PENALTIYI VERMEDİ

Öte yandan karşılaşmaya 81. dakikada yaşanan pozisyon damga vurdu. Müsabaka 3-2 Pendikspor'un üstünlüğüyle devam ederken Maçın hakemi Sarper Barış Saka, VAR hakemi Halil Umut Meler'in uyarısıyla Erzurumspor'dan Giorbelidze'nin ceza sahası içerisnde yerde kaldığı pozisyon sonrası potansiyel penaltı için monitöre izlemeye gitti. Saka, pozisyonu incelemesine rağmen kararını değiştirmedi ve oyunu devam etti.

VAR'da Halil Umut Meler oturuyordu: Erzurumspor FK-Pendikspor maçında skandal karar

ERZURUMSPOR'DAN ÇOK SERT TEPKİ

2-0 öne geçtiği maçtan 4-2 mağlup ayrılan Erzurumspor, söz konusu olayın ardından maçın hakemi Sarper Barış Saka'ya çok sert tepki gösterdi. Teknik direktör Hakan Kutlu, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada ""2-0'lık skor üstünlüğünü aldıktan sonra gelişen olaylar var. Gördüğümüz kırmızı kart belki de hakemin maç boyunca vermiş olduğu tek doğru karardı. Gollerimizi bireysel hatalardan dolayı yedik ama bireysel hatalardan yediğimiz gollerde de verdiği faulleri çok tartışmalı" diye konuştu.

"KULÜBÜMÜZ GEREKLİ AÇIKLAMAYI YAPAR"

Kutlu, "Oyuncularımı tebrik ediyorum, uzatmalarla beraber yaklaşık 85 dakikaya yakın 10 kişi oynadılar ama üst düzey bir mücadele örneği sergilediler. Bana göre 3-3'lük skoru da yakaladık, bu kadar zor şartlarda. İnşallah kulübümüz gerekli açıklamayı yapar çünkü ben 3 yıldır Erzurumspor'dayım, bu 3 yıl içinde çok zor günler geçirdik. Ama biz kuvvetlendikçe, güçlendikçe, bazı hedefler koydukça üstümüze bastılar. Bugün de öyle bir şey yaşadık, oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

VAR'da Halil Umut Meler oturuyordu: Erzurumspor FK-Pendikspor maçında skandal karar

"BU GÜCÜ NEREDEN ALIYORLAR?"

Hakemin verdiği kararlara çok şaşırdıklarını ifade eden Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, şu ifadeleri kullandı;

"Hedefimize varacağız, bu olay bizim birlikteliğimizi daha da çok arttıracak. Bir tek bu maç için söylemiyorum, diğer maçlarda da bir sürü hakem hataları yaşadık. Üst üste koyduğunda en büyük felaketi de bugün yaşadık diyebilirim. Taraftar, başkan ve oyuncu grubunun özverili mücadelesi 3 senedir devam ediyor. Tek merak ettiğim bu gücü nereden alıyorlar, nasıl böyle maç yönetebiliyorlar. Türkiye'nin elit hakemi VAR'da (Halil Umut Meler) pozisyon için çağırıyor, pozisyonun penaltı olduğuna dair demek ki kanıtı var ki çağırıyor. 1. Lig'de maç yöneten hakem, Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten hakemin kararına uymuyor. Biz daha da güçlenip bu işin içinden çıkıp inşallah Erzurumspor'u bu yıl hedeflediğimiz yere getireceğiz."

VAR'da Halil Umut Meler oturuyordu: Erzurumspor FK-Pendikspor maçında skandal karar

MAÇ SONRASI İKİ TAKIMIN DURUMU

Ayrıca bu sonuçla birlikte Pendikspor ligde 3 maç aradan sonra galip gelerek puanını 40'a çıkarttı. Erzurumspor FK ise 3 maç aradan sonra ilk yenilgisini aldı ve 45 puanda bulunuyor.

VAR\'da Halil Umut Meler oturuyordu: Erzurumspor FK-Pendikspor maçında skandal karar

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Son Dakika Spor VAR'da Halil Umut Meler oturuyordu: Erzurumspor FK-Pendikspor maçında skandal karar - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • 145353:
    bu adamın herşeyi olay, artık düdüğünü astırın 5 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Şeref eksik olunca.... 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: VAR'da Halil Umut Meler oturuyordu: Erzurumspor FK-Pendikspor maçında skandal karar - Son Dakika
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