3. Uluslararası İhracat ve Yatırım Zirvesi'nde 300 girişimciye büyük fırsat

3. Uluslararası İhracat ve Yatırım Zirvesi (ITS 2026), teknoloji ve iş dünyasının önemli temsilcilerini bir araya getirdi. Girişimcilerin yatırımcılarla doğrudan iletişim kurmasına, yeni iş bağlantıları oluşturmasına ve ürünlerini uluslararası pazarlara tanıtmasına imkân sağlayan etkinlik, bu yıl artan katılımcı sayısıyla dikkat çekti.

Zirve kapsamında Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan TÜYAFED komite başkanları ve farklı sektörlerden girişimciler, startup ekosisteminin karşılaştığı zorlukları, teknolojik dönüşümü ve organizasyonun sunduğu iş birliği fırsatlarını anlattı.

ÜÇ YILDA 70 STARTUP'TAN 300 STARTUP'A ULAŞILDI

TÜYAFED Komite Başkanı ve Mascot İş Geliştirme Yöneticisi Yiğit Ataman, ITS'in üç yıllık gelişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Organizasyonun ilk yılında 70, ikinci yılında 150 startup'ın yer aldığını belirten Ataman, bu yıl sayının 300'e ulaştığını ifade etti.

Türkiye'deki girişimlerin yatırımcılara ve teknoparklara erişimde çeşitli zorluklarla karşılaştığını vurgulayan Ataman, fuar katılım maliyetlerinin de önemli bir engel oluşturduğunu söyledi.

Ataman, "ITS İstanbul olarak startupların önündeki maliyet engelini kaldırarak ücretsiz stant açmalarını, kendilerini tanıtmalarını, yatırımcılarla, teknoparklarla ve diğer girişimcilerle buluşmalarını sağlıyoruz." dedi.

Aynı zamanda iş geliştirme yöneticiliğini yürüttüğü Mascot platformuna da değinen Ataman, girişimcileri, yatırımcıları, teknoparkları ve teknoloji geliştirme merkezlerini buluşturan bir iletişim ağı oluşturduklarını belirtti. Platformun firmalar arasında B2B iş birliklerini ve ticari bağlantıları desteklediğini aktardı.

"STARTUP'LAR İÇİN ÖNEMLİ İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI SUNULUYOR"

TÜYAFED E-İhracat Komite Başkanı ve Global Tech Soft CEO'su Yaşar Koç, Türkiye'deki startup firmalarının daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Zirvede yaklaşık 300 girişimin ücretsiz olarak yer almasının önemli bir fırsat olduğunu belirten Koç, organizasyonun girişimcilerin hem birbirleriyle hem de ulusal ve uluslararası yatırımcılarla buluşmasını sağladığını vurguladı.

Koç, "Startupların kendi aralarında kurdukları iş birlikleri çok güzel sonuçlar doğurabiliyor. Bunun dışında ulusal ve uluslararası yatırımcılar buraya gelerek önemli projelerle anlaşma yapma imkânı buluyor." ifadelerini kullandı.

Etkinlik alanındaki diğer teknoloji fuarlarına katılan büyük şirketlerin de girişimlerle iletişime geçtiğini belirten Koç, bu sayede startup firmalarının yeni iş ortakları bulabildiğini dile getirdi.

"BİR GİRİŞİMCİ 50 YENİ BAĞLANTI KURDU"

TÜYAFED İnsan Kaynakları Komite Başkanı ve Mikom Yazılım Ortağı Sonay Çetin, ITS 2026'nın teknoloji ve iş dünyasını uluslararası ölçekte buluşturan önemli bir organizasyona dönüştüğünü belirtti.

Yaklaşık 300 startup'a alan sağladıklarını ifade eden Çetin, amaçlarının yalnızca girişimcilere ücretsiz stant sunmak olmadığını, aynı zamanda firmaların ihracat yapabilmelerine ve uluslararası iş birlikleri geliştirmelerine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Zirveye katılan girişimcilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Çetin, dikkat çeken bir örneği şöyle anlattı:

"Dün bir firmayla görüştüğümde 50 bağlantı yaptığını söyledi. Bu gerçekten çok güzeldi. Geri dönüşler çok iyi. Katılımcı ve ziyaretçi sayısının yüksek olması girişimcilerimizi de bizi de umutlandırıyor."

Mikom Yazılım'ın faaliyetlerine de değinen Çetin, Adana merkezli şirketin İstanbul ve İzmir'de de ofislerinin bulunduğunu belirtti. Yaklaşık 40 yıldır yazılım sektöründe faaliyet gösterdiklerini söyleyen Çetin, kafe ve restoranlara yönelik otomasyon çözümleri geliştirdiklerini ve 4 binin üzerinde müşteriye hitap ettiklerini ifade etti.

YAPAY ZEKA İLE KOBİ'LERİN MALİYETLERİNİ AZALTMAYI HEDEFLİYOR

Zirveye katılan X Mind Solutions Kurucusu Mert Can Karaoğlu, geliştirdikleri yapay zekâ çözümüyle işletmelerin operasyonel maliyetlerini azaltmayı hedeflediklerini anlattı.

Şirketlerinin geliştirdiği "KOBİ GPT" adlı ürün hakkında bilgi veren Karaoğlu, yapay zekâ hizmetlerinde kullanıcı başına uygulanan ücretlendirme modellerinin özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için yüksek maliyetler oluşturabildiğini belirtti.

Karaoğlu, geliştirdikleri sistemde şirketlerin farklı departmanları için ortak bir yapay zekâ altyapısı oluşturduklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Kurumsal hafıza üzerinde departman veya proje bazlı asistanlar oluşturuyoruz. Bu asistanlar şirketlerin kullandığı ERP, CRM ve muhasebe sistemlerine doğrudan entegre olabiliyor. Çalışanlar da yetkileri doğrultusunda bu sistemlerden yararlanabiliyor."

Çözümlerinin işletmelerde verimliliği artırmaya odaklandığını belirten Karaoğlu, hâlihazırda 20'den fazla KOBİ ile doğrudan çalıştıklarını açıkladı.

"İKİNCİ GÜNDEN ÖNEMLİ İŞ BİRLİKLERİ KURDUK"

Hotelai Tech Bilişim Kurucusu Erkan Arancı, TÜYAFED'in girişimcilere sunduğu fuar deneyiminin önemli kazanımlar sağladığını belirtti.

Organizasyon sayesinde yatırımcılarla ve farklı sektörlerden şirket temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Arancı, henüz fuarın ikinci günü olmasına rağmen çeşitli iş birlikleri oluşturduklarını söyledi.

Arancı, "Burada birçok verimli görüşme gerçekleştirdik. Hem diğer ekosistem paydaşlarıyla hem de yatırımcılarla önemli bağlantılar kuruyoruz. Henüz fuarın ikinci günü olmasına rağmen birçok iş birliği sağladık." dedi.

TÜYAFED'in girişimcilere yönelik eğitim faaliyetlerini artırmasının da önemli olduğunu vurgulayan Arancı, özellikle yatırımcı sunumları ve ürün geliştirme süreçlerine ilişkin çevrim içi seminerlerin startup ekosistemine katkı sağlayabileceğini dile getirdi.

GENÇ GİRİŞİMCİLERE TAVSİYE: "GİRİŞKEN OLUN"

Karla Kurucusu Seda Efe ise zirvenin yeni müşteri bağlantıları ve iş birlikleri açısından önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

TÜYAFED aracılığıyla ücretsiz stant imkânından yararlandıklarını belirten Efe, organizasyona katılmalarının ardından çok sayıda potansiyel müşteriyle tanıştıklarını ifade etti.

Zirvedeki girişimcilerin birbirleriyle iş birliği yapmaya istekli olduğunu dile getiren Efe, "Stand katılımcıları birbirleriyle iş birlikleri kurmaya çok yatkın. Birbirimize nasıl katkı sağlayabileceğimizi ve müşteri yönlendirmelerini görüştük." dedi.

Gençlere girişimcilik konusunda tavsiyelerde bulunan Efe, "Girişimci ve girişken olmalarını tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.