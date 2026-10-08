3. Uluslararası İhracat ve Yatırım Zirvesi'nde 300 girişimciye büyük fırsat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

3. Uluslararası İhracat ve Yatırım Zirvesi'nde 300 girişimciye büyük fırsat

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3. Uluslararası İhracat ve Yatırım Zirvesi (ITS 2026), teknoloji dünyasını, girişimcileri ve yatırımcıları aynı çatı altında buluşturdu. Yaklaşık 300 startup'ın ücretsiz stant açma imkânı bulduğu organizasyonda, girişimcilik ekosisteminin gelişimi, uluslararası iş birlikleri ve yeni yatırım fırsatları öne çıktı. TÜYAFED temsilcileri ve zirveye katılan girişimciler, organizasyonun sunduğu fırsatları Haberler.com'a özel değerlendirdi.

3. Uluslararası İhracat ve Yatırım Zirvesi (ITS 2026), teknoloji ve iş dünyasının önemli temsilcilerini bir araya getirdi. Girişimcilerin yatırımcılarla doğrudan iletişim kurmasına, yeni iş bağlantıları oluşturmasına ve ürünlerini uluslararası pazarlara tanıtmasına imkân sağlayan etkinlik, bu yıl artan katılımcı sayısıyla dikkat çekti.

Zirve kapsamında Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan TÜYAFED komite başkanları ve farklı sektörlerden girişimciler, startup ekosisteminin karşılaştığı zorlukları, teknolojik dönüşümü ve organizasyonun sunduğu iş birliği fırsatlarını anlattı.

ÜÇ YILDA 70 STARTUP'TAN 300 STARTUP'A ULAŞILDI

TÜYAFED Komite Başkanı ve Mascot İş Geliştirme Yöneticisi Yiğit Ataman, ITS'in üç yıllık gelişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Organizasyonun ilk yılında 70, ikinci yılında 150 startup'ın yer aldığını belirten Ataman, bu yıl sayının 300'e ulaştığını ifade etti.

Türkiye'deki girişimlerin yatırımcılara ve teknoparklara erişimde çeşitli zorluklarla karşılaştığını vurgulayan Ataman, fuar katılım maliyetlerinin de önemli bir engel oluşturduğunu söyledi.

Ataman, "ITS İstanbul olarak startupların önündeki maliyet engelini kaldırarak ücretsiz stant açmalarını, kendilerini tanıtmalarını, yatırımcılarla, teknoparklarla ve diğer girişimcilerle buluşmalarını sağlıyoruz." dedi.

Aynı zamanda iş geliştirme yöneticiliğini yürüttüğü Mascot platformuna da değinen Ataman, girişimcileri, yatırımcıları, teknoparkları ve teknoloji geliştirme merkezlerini buluşturan bir iletişim ağı oluşturduklarını belirtti. Platformun firmalar arasında B2B iş birliklerini ve ticari bağlantıları desteklediğini aktardı.

3. Uluslararası İhracat ve Yatırım Zirvesi'nde 300 girişimciye büyük fırsat

"STARTUP'LAR İÇİN ÖNEMLİ İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI SUNULUYOR"

TÜYAFED E-İhracat Komite Başkanı ve Global Tech Soft CEO'su Yaşar Koç, Türkiye'deki startup firmalarının daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Zirvede yaklaşık 300 girişimin ücretsiz olarak yer almasının önemli bir fırsat olduğunu belirten Koç, organizasyonun girişimcilerin hem birbirleriyle hem de ulusal ve uluslararası yatırımcılarla buluşmasını sağladığını vurguladı.

Koç, "Startupların kendi aralarında kurdukları iş birlikleri çok güzel sonuçlar doğurabiliyor. Bunun dışında ulusal ve uluslararası yatırımcılar buraya gelerek önemli projelerle anlaşma yapma imkânı buluyor." ifadelerini kullandı.

Etkinlik alanındaki diğer teknoloji fuarlarına katılan büyük şirketlerin de girişimlerle iletişime geçtiğini belirten Koç, bu sayede startup firmalarının yeni iş ortakları bulabildiğini dile getirdi.

3. Uluslararası İhracat ve Yatırım Zirvesi'nde 300 girişimciye büyük fırsat

"BİR GİRİŞİMCİ 50 YENİ BAĞLANTI KURDU"

TÜYAFED İnsan Kaynakları Komite Başkanı ve Mikom Yazılım Ortağı Sonay Çetin, ITS 2026'nın teknoloji ve iş dünyasını uluslararası ölçekte buluşturan önemli bir organizasyona dönüştüğünü belirtti.

Yaklaşık 300 startup'a alan sağladıklarını ifade eden Çetin, amaçlarının yalnızca girişimcilere ücretsiz stant sunmak olmadığını, aynı zamanda firmaların ihracat yapabilmelerine ve uluslararası iş birlikleri geliştirmelerine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Zirveye katılan girişimcilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Çetin, dikkat çeken bir örneği şöyle anlattı:

"Dün bir firmayla görüştüğümde 50 bağlantı yaptığını söyledi. Bu gerçekten çok güzeldi. Geri dönüşler çok iyi. Katılımcı ve ziyaretçi sayısının yüksek olması girişimcilerimizi de bizi de umutlandırıyor."

Mikom Yazılım'ın faaliyetlerine de değinen Çetin, Adana merkezli şirketin İstanbul ve İzmir'de de ofislerinin bulunduğunu belirtti. Yaklaşık 40 yıldır yazılım sektöründe faaliyet gösterdiklerini söyleyen Çetin, kafe ve restoranlara yönelik otomasyon çözümleri geliştirdiklerini ve 4 binin üzerinde müşteriye hitap ettiklerini ifade etti.

3. Uluslararası İhracat ve Yatırım Zirvesi'nde 300 girişimciye büyük fırsat

YAPAY ZEKA İLE KOBİ'LERİN MALİYETLERİNİ AZALTMAYI HEDEFLİYOR

Zirveye katılan X Mind Solutions Kurucusu Mert Can Karaoğlu, geliştirdikleri yapay zekâ çözümüyle işletmelerin operasyonel maliyetlerini azaltmayı hedeflediklerini anlattı.

Şirketlerinin geliştirdiği "KOBİ GPT" adlı ürün hakkında bilgi veren Karaoğlu, yapay zekâ hizmetlerinde kullanıcı başına uygulanan ücretlendirme modellerinin özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için yüksek maliyetler oluşturabildiğini belirtti.

Karaoğlu, geliştirdikleri sistemde şirketlerin farklı departmanları için ortak bir yapay zekâ altyapısı oluşturduklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Kurumsal hafıza üzerinde departman veya proje bazlı asistanlar oluşturuyoruz. Bu asistanlar şirketlerin kullandığı ERP, CRM ve muhasebe sistemlerine doğrudan entegre olabiliyor. Çalışanlar da yetkileri doğrultusunda bu sistemlerden yararlanabiliyor."

Çözümlerinin işletmelerde verimliliği artırmaya odaklandığını belirten Karaoğlu, hâlihazırda 20'den fazla KOBİ ile doğrudan çalıştıklarını açıkladı.

3. Uluslararası İhracat ve Yatırım Zirvesi'nde 300 girişimciye büyük fırsat

"İKİNCİ GÜNDEN ÖNEMLİ İŞ BİRLİKLERİ KURDUK"

Hotelai Tech Bilişim Kurucusu Erkan Arancı, TÜYAFED'in girişimcilere sunduğu fuar deneyiminin önemli kazanımlar sağladığını belirtti.

Organizasyon sayesinde yatırımcılarla ve farklı sektörlerden şirket temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Arancı, henüz fuarın ikinci günü olmasına rağmen çeşitli iş birlikleri oluşturduklarını söyledi.

Arancı, "Burada birçok verimli görüşme gerçekleştirdik. Hem diğer ekosistem paydaşlarıyla hem de yatırımcılarla önemli bağlantılar kuruyoruz. Henüz fuarın ikinci günü olmasına rağmen birçok iş birliği sağladık." dedi.

TÜYAFED'in girişimcilere yönelik eğitim faaliyetlerini artırmasının da önemli olduğunu vurgulayan Arancı, özellikle yatırımcı sunumları ve ürün geliştirme süreçlerine ilişkin çevrim içi seminerlerin startup ekosistemine katkı sağlayabileceğini dile getirdi.

3. Uluslararası İhracat ve Yatırım Zirvesi'nde 300 girişimciye büyük fırsat

GENÇ GİRİŞİMCİLERE TAVSİYE: "GİRİŞKEN OLUN"

Karla Kurucusu Seda Efe ise zirvenin yeni müşteri bağlantıları ve iş birlikleri açısından önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

TÜYAFED aracılığıyla ücretsiz stant imkânından yararlandıklarını belirten Efe, organizasyona katılmalarının ardından çok sayıda potansiyel müşteriyle tanıştıklarını ifade etti.

Zirvedeki girişimcilerin birbirleriyle iş birliği yapmaya istekli olduğunu dile getiren Efe, "Stand katılımcıları birbirleriyle iş birlikleri kurmaya çok yatkın. Birbirimize nasıl katkı sağlayabileceğimizi ve müşteri yönlendirmelerini görüştük." dedi.

Gençlere girişimcilik konusunda tavsiyelerde bulunan Efe, "Girişimci ve girişken olmalarını tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

3. Uluslararası İhracat ve Yatırım Zirvesi'nde 300 girişimciye büyük fırsat
İhracatSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir ili korkutan istila Vatandaşlar evlerine giremez oldu Bir ili korkutan istila! Vatandaşlar evlerine giremez oldu
2 milyon 600 bin liraya aldı Bir saat sonra bu hale geldi 2 milyon 600 bin liraya aldı! Bir saat sonra bu hale geldi
Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı Galatasaray'da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
Paylaşımı olay olmuştu İşte gözaltındaki Berna Laçin’in savunması Paylaşımı olay olmuştu! İşte gözaltındaki Berna Laçin'in savunması
’Altın yenge’ Toprak Sağlam bambaşka biri oldu Sırrını da açıkladı 'Altın yenge' Toprak Sağlam bambaşka biri oldu! Sırrını da açıkladı
Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı
Havalimanında şoke eden manzara Pantolonundan 10 kuş çıktı Havalimanında şoke eden manzara! Pantolonundan 10 kuş çıktı
Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
Hakan Fidan’dan asker gönderme açıklaması: Saldırı yapmayacağız Hakan Fidan'dan asker gönderme açıklaması: Saldırı yapmayacağız
Ordu’da korkunç olay Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü Ordu'da korkunç olay! Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü
KYK yurdunda çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı KYK yurdunda çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
Mourinho sessizliğini bozdu Fenerbahçe ve Türkiye sözleri olay Mourinho sessizliğini bozdu! Fenerbahçe ve Türkiye sözleri olay
Adalet Bakanlığı’ndan fon açıklaması: Özgür Özel’in ’bilgiler sızdırıldı’ açıklaması iftiradır Adalet Bakanlığı'ndan fon açıklaması: Özgür Özel'in 'bilgiler sızdırıldı' açıklaması iftiradır
Eskişehir’de 3 kardeşe bakan amcasını silahla vuran 15 yaşındaki yeğen adliyede Eskişehir'de 3 kardeşe bakan amcasını silahla vuran 15 yaşındaki yeğen adliyede
Real Madrid’de iki yıldız birbirine girdi Mourinho çılgına döndü Real Madrid'de iki yıldız birbirine girdi! Mourinho çılgına döndü
Berna Laçin serbest bırakıldı Berna Laçin serbest bırakıldı
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş’ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş'ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşa isyan etti İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşa isyan etti
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
Vincenzo Montella, Adana Demirspor’daki 330 bin euroluk alacağını sildi Vincenzo Montella, Adana Demirspor'daki 330 bin euroluk alacağını sildi
16:51
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti
Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
16:39
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş’ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş'ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
16:36
Berna Laçin serbest bırakıldı
Berna Laçin serbest bırakıldı
16:27
Real Madrid’de iki yıldız birbirine girdi Mourinho çılgına döndü
Real Madrid'de iki yıldız birbirine girdi! Mourinho çılgına döndü
15:51
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
15:33
Real Madrid’de ortalık karıştı Mbappe’nin görüntüleri tepki çekti
Real Madrid'de ortalık karıştı! Mbappe'nin görüntüleri tepki çekti
15:05
Bakan Şimşek: 17 fonun tasfiyesi yapıldı, 43 bin yatırımcının paraları ödendi
Bakan Şimşek: 17 fonun tasfiyesi yapıldı, 43 bin yatırımcının paraları ödendi
15:04
Hakan Fidan’dan asker gönderme açıklaması: Saldırı yapmayacağız
Hakan Fidan'dan asker gönderme açıklaması: Saldırı yapmayacağız
15:04
Bakan Tekin’den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
Bakan Tekin'den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
14:57
Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
14:38
Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı
Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı
14:38
MHK’daki krizin ardından ilk atamalar Anthony Taylor seçti
MHK'daki krizin ardından ilk atamalar! Anthony Taylor seçti
14:20
Bir istifa daha MHK’daki kriz VAR odasına sıçradı
Bir istifa daha! MHK'daki kriz VAR odasına sıçradı
14:17
Paylaşımı olay olmuştu İşte gözaltındaki Berna Laçin’in savunması
Paylaşımı olay olmuştu! İşte gözaltındaki Berna Laçin'in savunması
14:02
Rusya, Ukrayna’da sivilleri taşıyan yolcu otobüslerini vurdu 33 kişi hayatını kaybetti
Rusya, Ukrayna'da sivilleri taşıyan yolcu otobüslerini vurdu! 33 kişi hayatını kaybetti
13:53
Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
Galatasaray'da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
13:26
Rahmi Koç kesenin ağzını açtı Filenin Sultanları’na servet
Rahmi Koç kesenin ağzını açtı! Filenin Sultanları'na servet
13:17
Yahşihan Belediyesi başkan yardımcısının mal varlığına bakın Tam 1630 taşınmaz
Yahşihan Belediyesi başkan yardımcısının mal varlığına bakın! Tam 1630 taşınmaz
13:15
TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı Fener taraftarı delirdi
TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı! Fener taraftarı delirdi
13:15
Bir ili korkutan istila Vatandaşlar evlerine giremez oldu
Bir ili korkutan istila! Vatandaşlar evlerine giremez oldu
12:43
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı Bakan Tekin’den yeni açıklama geldi
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin'den yeni açıklama geldi
11:58
Ali Koç’la aynı restoranda karşılaştı Paylaşımına düştüğü not olay oldu
Ali Koç'la aynı restoranda karşılaştı! Paylaşımına düştüğü not olay oldu
11:51
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
11:01
Arda Turan bombası Son dakika olarak duyurdular
Arda Turan bombası! Son dakika olarak duyurdular
11:00
Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu
Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 17:49:17. #.0.3#
SON DAKİKA: 3. Uluslararası İhracat ve Yatırım Zirvesi'nde 300 girişimciye büyük fırsat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei