Dünya Kupası yalnızca sahada değil, ekranda da tasarlanıyor

2026 FIFA Dünya Kupası’nda kullanılan Referee View sistemi bunun en dikkat çekici örneklerinden biri oldu. Hakemin başına yerleştirilen küçük kamera, bazı pozisyonları sahadaki hakemin görüş açısından ekrana taşıdı. Sistem, yüksek çözünürlüklü görüntü ve sesi gerçek zamanlı olarak yayın merkezine aktarırken yapay zekâ destekli sabitleme teknolojisi görüntülerin canlı yayınlarda kullanılabilmesini kolaylaştırdı.

Ancak spor yayıncılığındaki dönüşüm yalnızca yeni kamera açılarıyla sınırlı değil. Dünya Kupası gibi küresel organizasyonlarda izleyicinin karşısına çıkan ekran dünyası, turnuvanın marka kimliğinden yayıncının kendi görsel diline kadar uzanan çok katmanlı bir kreatif sistem içinde oluşturuluyor.

Bir logo değil, bütün bir sistem

2026 Dünya Kupası için hazırlanan görsel kimlik, FIFA'nın önceki turnuvalardaki yaklaşımından belirgin biçimde ayrılıyor: kupanın görüntüsü büyük bir '26' formuyla birlikte kullanılıyor. Bu yapı klasik anlamda yalnızca sabit bir logo gibi çalışmıyor. ‘26’ formu farklı fotoğrafların, renklerin, desenlerin ve hareketli görüntülerin taşınabildiği bir çerçeveye dönüşüyor. Üç ülke ve 16 ev sahibi şehrin yer aldığı turnuvada yerel karakter ise şehir kimlikleri, posterler, renkler ve sanatçı iş birlikleri üzerinden sisteme ekleniyor.

Spor ve marka tasarımı alanında çalışan, Saffron Brand Consultants'ta Kreatif Direktör olarak görev yapan Tom Bourke, büyük bir turnuva kimliğinin başarısının yalnızca logonun tek başına nasıl göründüğüyle ölçülemeyeceğine dikkat çeken isimlerden biri. Bourke’un değerlendirmesinde aynı tasarım sisteminin stadyum uygulamalarından saha kenarı ekranlarına, televizyondan dijital platformlara, yönlendirmelerden sponsor alanlarına kadar çok farklı ölçeklerde çalışabilmesi önem taşıyor.

Bu yaklaşım, bir spor organizasyonunun görsel kimliğini logo tasarımından çok daha geniş bir problem hâline getiriyor.

“Yayıncı yalnızca maç görüntüsüyle çalışmıyor”

Spor yayıncılığı alanında Kontraspor gibi kanallarda kreatif süreçlerde görev almış, sektörün önde gelen isimlerinden biri olan Emre Tecer de spor yayınındaki ekran deneyiminin yalnızca maç sırasında yapılan kamera seçimlerinden oluşmadığını belirtiyor. Tecer’e göre grafik dili, stüdyo içerikleri, program tanıtımları, ses, hareketli tasarım ve karşılaşmayı çevreleyen görsel iletişim aynı anlatının farklı katmanları.

“Stadyumun ambiyansı başka; ekran deneyimi ise birçok yaratıcı kararın bir araya gelmesiyle oluşuyor. Kamera ve tekrar bunun önemli bir parçası ama yayıncının işi orada bitmiyor. Grafiklerden stüdyo ekranlarına, tanıtımlardan tipografiye kadar izleyicinin gördüğü her unsur aynı dünyanın içinde çalışıyor.”

Hakem kamerası gibi teknolojiler bu yapıya yeni bir perspektif ekliyor. Geniş kamera oyunun sahadaki düzenini gösterirken yakın planlar oyuncuların ve taraftarların tepkilerini öne çıkarıyor; Referee View ise izleyiciyi oyunun fiziksel hızına ve mesafesine yaklaştırıyor.

Tecer’e göre Kreatif Direktörlük açısından asıl mesele, bu farklı araçları birbirinden bağımsız unsurlar gibi değil, aynı ekran deneyiminin parçaları olarak ele almak.

“Yeni bir kamera açısı tek başına yayının kimliğini oluşturmaz. Onu hangi grafikle desteklediğiniz, hangi stüdyo dünyasının içine yerleştirdiğiniz, tanıtımlarda nasıl anlattığınız ve bütün bunların kanalın mevcut diliyle nasıl buluştuğu da önemli. Kreatif tarafta bütünlük burada kuruluyor.”

Küresel marka, yerel ekran

Tecer’e göre uluslararası turnuvalarda yayıncı açısından ilginç problem tam bu noktada başlıyor. Çünkü turnuvanın güçlü bir görsel dünyası olduğu kadar, yayın hakkını alan televizyon kanalının da kendi marka kimliği bulunuyor.

“Dünya Kupası ya da Copa América gibi organizasyonlar başladığında turnuvanın renkleri, tipografisi, grafik dili ve genel atmosferi zaten güçlü bir kreatif çerçeve oluşturuyor. Ama yayıncının da yıllardır oluşturduğu kendi ekran dili var. Mesele bunlardan birini diğerinin üzerine koymak değil; iki kimliğin aynı yayın dünyasının parçaları gibi çalışmasını sağlamak.”

Bu nedenle aynı turnuva farklı ülkelerde farklı kanallardan izlendiğinde yayınlar birbirinin kopyası hâline gelmiyor. Kanallar kendi stüdyolarını, program grafiklerini, sunum biçimlerini ve tanıtımlarını korurken turnuvanın görsel dünyasını da yayınlarının içine taşıyor.

Tecer, bu dengeyi spor yayıncılığının kreatif tarafındaki önemli sorumluluklardan biri olarak değerlendiriyor.

“İzleyici kanalı değiştirdiğinde farklı bir yayıncı izlediğini bilmeli; ama aynı zamanda Dünya Kupası’nın ya da başka büyük bir turnuvanın içinde olduğunu da hissetmeli. İyi kurulmuş kreatif sistem, iki kimliği birbirine zarar vermeden aynı ekranda yaşatabiliyor.”

Copa América’da aynı kreatif yaklaşım

Tecer bu yaklaşımı geçmişte büyük bir uluslararası futbol organizasyonunun Türkiye yayınlarında da deneyimledi.

Turkuvaz Medya’da Kreatif Tanıtımlar Direktörü olarak görev yaptığı dönemde Tecer, A Spor ve A Haber’de yayımlanan 2016 Copa América Centenario için hazırlanan ekran içerikleri, görsel uygulamalar ve karşılaşma tanıtımlarının kreatif süreçlerinde çalıştı.

16 takımın mücadele ettiği ve 32 karşılaşmanın oynandığı turnuvanın Türkiye yayınlarında, organizasyonun kendi görsel dünyasıyla A Spor ve A Haber’in mevcut ekran kimliklerinin birlikte çalışması gerekiyordu.

“Turnuvanın kendi tasarım dili vardı, kanalın da kendi görsel kimliği. Grafiklerden tanıtımlara kadar hazırladığımız içeriklerde ikisini bir bütün içinde düşünüyorduk. Amaç turnuva atmosferini ekrana taşırken kanalın karakterini kaybetmemekti.”

Bu deneyim, büyük spor organizasyonlarında Kreatif Direktörün rolünün yalnızca tek tek grafik veya tanıtım üretmekten ibaret olmadığını gösteriyor. Farklı ekiplerden çıkan içeriklerin aynı görsel mantık içinde çalışması, turnuvanın uluslararası kimliğiyle yayıncının yerel marka dilinin buluşturulması gerekiyor.

Hakem kamerasından hareketli grafiklere, özel yazı karakterlerinden stüdyo tasarımına kadar teknolojiler ve yaratıcı araçlar değişmeye devam ediyor. Dünya Kupası’nın görsel kimliği de her turnuvada yeni bir yaklaşım kazanıyor.

Değişmeyen ise ekran başındaki izleyicinin bütün bu parçaları ayrı ayrı değil, tek bir yayın deneyimi olarak görmesi.