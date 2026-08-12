Dünya Kupası yalnızca sahada değil, ekranda da tasarlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya Kupası yalnızca sahada değil, ekranda da tasarlanıyor

Dünya Kupası yalnızca sahada değil, ekranda da tasarlanıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir Dünya Kupası karşılaşmasını televizyondan izleyen seyirci yalnızca sahadaki oyunu görmüyor. Kamera açıları, tekrarlar, skor grafikleri, stüdyo ekranları, tipografi, tanıtımlar ve turnuvaya özgü görsel unsurlar da aynı deneyimin parçalarını oluşturuyor.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda kullanılan Referee View sistemi bunun en dikkat çekici örneklerinden biri oldu. Hakemin başına yerleştirilen küçük kamera, bazı pozisyonları sahadaki hakemin görüş açısından ekrana taşıdı. Sistem, yüksek çözünürlüklü görüntü ve sesi gerçek zamanlı olarak yayın merkezine aktarırken yapay zekâ destekli sabitleme teknolojisi görüntülerin canlı yayınlarda kullanılabilmesini kolaylaştırdı.

Ancak spor yayıncılığındaki dönüşüm yalnızca yeni kamera açılarıyla sınırlı değil. Dünya Kupası gibi küresel organizasyonlarda izleyicinin karşısına çıkan ekran dünyası, turnuvanın marka kimliğinden yayıncının kendi görsel diline kadar uzanan çok katmanlı bir kreatif sistem içinde oluşturuluyor.

Bir logo değil, bütün bir sistem

2026 Dünya Kupası için hazırlanan görsel kimlik, FIFA'nın önceki turnuvalardaki yaklaşımından belirgin biçimde ayrılıyor: kupanın görüntüsü büyük bir '26' formuyla birlikte kullanılıyor. Bu yapı klasik anlamda yalnızca sabit bir logo gibi çalışmıyor. ‘26’ formu farklı fotoğrafların, renklerin, desenlerin ve hareketli görüntülerin taşınabildiği bir çerçeveye dönüşüyor. Üç ülke ve 16 ev sahibi şehrin yer aldığı turnuvada yerel karakter ise şehir kimlikleri, posterler, renkler ve sanatçı iş birlikleri üzerinden sisteme ekleniyor.

Spor ve marka tasarımı alanında çalışan, Saffron Brand Consultants'ta Kreatif Direktör olarak görev yapan Tom Bourke, büyük bir turnuva kimliğinin başarısının yalnızca logonun tek başına nasıl göründüğüyle ölçülemeyeceğine dikkat çeken isimlerden biri. Bourke’un değerlendirmesinde aynı tasarım sisteminin stadyum uygulamalarından saha kenarı ekranlarına, televizyondan dijital platformlara, yönlendirmelerden sponsor alanlarına kadar çok farklı ölçeklerde çalışabilmesi önem taşıyor.

Bu yaklaşım, bir spor organizasyonunun görsel kimliğini logo tasarımından çok daha geniş bir problem hâline getiriyor.

“Yayıncı yalnızca maç görüntüsüyle çalışmıyor”

Spor yayıncılığı alanında Kontraspor gibi kanallarda kreatif süreçlerde görev almış, sektörün önde gelen isimlerinden biri olan Emre Tecer de spor yayınındaki ekran deneyiminin yalnızca maç sırasında yapılan kamera seçimlerinden oluşmadığını belirtiyor. Tecer’e göre grafik dili, stüdyo içerikleri, program tanıtımları, ses, hareketli tasarım ve karşılaşmayı çevreleyen görsel iletişim aynı anlatının farklı katmanları.

“Stadyumun ambiyansı başka; ekran deneyimi ise birçok yaratıcı kararın bir araya gelmesiyle oluşuyor. Kamera ve tekrar bunun önemli bir parçası ama yayıncının işi orada bitmiyor. Grafiklerden stüdyo ekranlarına, tanıtımlardan tipografiye kadar izleyicinin gördüğü her unsur aynı dünyanın içinde çalışıyor.”

Hakem kamerası gibi teknolojiler bu yapıya yeni bir perspektif ekliyor. Geniş kamera oyunun sahadaki düzenini gösterirken yakın planlar oyuncuların ve taraftarların tepkilerini öne çıkarıyor; Referee View ise izleyiciyi oyunun fiziksel hızına ve mesafesine yaklaştırıyor.

Tecer’e göre Kreatif Direktörlük açısından asıl mesele, bu farklı araçları birbirinden bağımsız unsurlar gibi değil, aynı ekran deneyiminin parçaları olarak ele almak.

“Yeni bir kamera açısı tek başına yayının kimliğini oluşturmaz. Onu hangi grafikle desteklediğiniz, hangi stüdyo dünyasının içine yerleştirdiğiniz, tanıtımlarda nasıl anlattığınız ve bütün bunların kanalın mevcut diliyle nasıl buluştuğu da önemli. Kreatif tarafta bütünlük burada kuruluyor.”

Küresel marka, yerel ekran

Tecer’e göre uluslararası turnuvalarda yayıncı açısından ilginç problem tam bu noktada başlıyor. Çünkü turnuvanın güçlü bir görsel dünyası olduğu kadar, yayın hakkını alan televizyon kanalının da kendi marka kimliği bulunuyor.

“Dünya Kupası ya da Copa América gibi organizasyonlar başladığında turnuvanın renkleri, tipografisi, grafik dili ve genel atmosferi zaten güçlü bir kreatif çerçeve oluşturuyor. Ama yayıncının da yıllardır oluşturduğu kendi ekran dili var. Mesele bunlardan birini diğerinin üzerine koymak değil; iki kimliğin aynı yayın dünyasının parçaları gibi çalışmasını sağlamak.”

Bu nedenle aynı turnuva farklı ülkelerde farklı kanallardan izlendiğinde yayınlar birbirinin kopyası hâline gelmiyor. Kanallar kendi stüdyolarını, program grafiklerini, sunum biçimlerini ve tanıtımlarını korurken turnuvanın görsel dünyasını da yayınlarının içine taşıyor.

Tecer, bu dengeyi spor yayıncılığının kreatif tarafındaki önemli sorumluluklardan biri olarak değerlendiriyor.

“İzleyici kanalı değiştirdiğinde farklı bir yayıncı izlediğini bilmeli; ama aynı zamanda Dünya Kupası’nın ya da başka büyük bir turnuvanın içinde olduğunu da hissetmeli. İyi kurulmuş kreatif sistem, iki kimliği birbirine zarar vermeden aynı ekranda yaşatabiliyor.”

Copa América’da aynı kreatif yaklaşım

Tecer bu yaklaşımı geçmişte büyük bir uluslararası futbol organizasyonunun Türkiye yayınlarında da deneyimledi.

Turkuvaz Medya’da Kreatif Tanıtımlar Direktörü olarak görev yaptığı dönemde Tecer, A Spor ve A Haber’de yayımlanan 2016 Copa América Centenario için hazırlanan ekran içerikleri, görsel uygulamalar ve karşılaşma tanıtımlarının kreatif süreçlerinde çalıştı.

16 takımın mücadele ettiği ve 32 karşılaşmanın oynandığı turnuvanın Türkiye yayınlarında, organizasyonun kendi görsel dünyasıyla A Spor ve A Haber’in mevcut ekran kimliklerinin birlikte çalışması gerekiyordu.

“Turnuvanın kendi tasarım dili vardı, kanalın da kendi görsel kimliği. Grafiklerden tanıtımlara kadar hazırladığımız içeriklerde ikisini bir bütün içinde düşünüyorduk. Amaç turnuva atmosferini ekrana taşırken kanalın karakterini kaybetmemekti.”

Bu deneyim, büyük spor organizasyonlarında Kreatif Direktörün rolünün yalnızca tek tek grafik veya tanıtım üretmekten ibaret olmadığını gösteriyor. Farklı ekiplerden çıkan içeriklerin aynı görsel mantık içinde çalışması, turnuvanın uluslararası kimliğiyle yayıncının yerel marka dilinin buluşturulması gerekiyor.

Hakem kamerasından hareketli grafiklere, özel yazı karakterlerinden stüdyo tasarımına kadar teknolojiler ve yaratıcı araçlar değişmeye devam ediyor. Dünya Kupası’nın görsel kimliği de her turnuvada yeni bir yaklaşım kazanıyor.

Değişmeyen ise ekran başındaki izleyicinin bütün bu parçaları ayrı ayrı değil, tek bir yayın deneyimi olarak görmesi.

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Dünya Kupası yalnızca sahada değil, ekranda da tasarlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kolombiya’dan Golan Tepeleri’ne İsrail İzni Kolombiya'dan Golan Tepeleri'ne İsrail İzni
Fön ve jöle parası yüzünden taşlı sopalı mahalle kavgası: Enişte ve yakınları ev bastı Fön ve jöle parası yüzünden taşlı sopalı mahalle kavgası: Enişte ve yakınları ev bastı
İstanbul’da jammer’lı vurgun: 200 bin lirayı alıp kaçtı İstanbul'da jammer'lı vurgun: 200 bin lirayı alıp kaçtı
Tam bitti derken yeniden hortladı: Tayvan’da Kovid-19 ölümleri zirve yaptı Tam bitti derken yeniden hortladı: Tayvan'da Kovid-19 ölümleri zirve yaptı
Bakan Tekin’den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Hürmüz Boğazı’nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi
Moskova’da uçağı kaçırmamak için aprona koşan yolcular Türk çıktı:  Meğer düğüne yetişmeye çalışıyorlarmış Moskova'da uçağı kaçırmamak için aprona koşan yolcular Türk çıktı:  Meğer düğüne yetişmeye çalışıyorlarmış!
CHP’li Bandırma Belediye Başkanı Mirza’nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı CHP'li Bandırma Belediye Başkanı Mirza'nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Haberler.com’a büyük ödül Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
Süper Lig yıldızı ve eşi ölümden döndü: 6 aylık bebekleri de yanlarındaydı Süper Lig yıldızı ve eşi ölümden döndü: 6 aylık bebekleri de yanlarındaydı
YENİ Partili vekillerden Özgür Özel’e destek bildirisi: Sımsıkı ve kol kola arkasındayız YENİ Partili vekillerden Özgür Özel'e destek bildirisi: Sımsıkı ve kol kola arkasındayız
Beykoz’da parkta başlayan tartışma cami önünde kanlı bitti: 1 kişi öldü Beykoz'da parkta başlayan tartışma cami önünde kanlı bitti: 1 kişi öldü
Gürsel Erol’dan Bahçeli’ye Terörsüz Türkiye teşekkürü: Sizin dışınızda kimse bu süreci başlatamazdı Gürsel Erol’dan Bahçeli’ye Terörsüz Türkiye teşekkürü: Sizin dışınızda kimse bu süreci başlatamazdı
Sosyal medya fenomeni canlı yayında canına kıydı Sosyal medya fenomeni canlı yayında canına kıydı
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin’in savcılıktaki savunması ortaya çıktı: “Öcalan“ sloganını bakın nasıl savundu UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'in savcılıktaki savunması ortaya çıktı: "Öcalan" sloganını bakın nasıl savundu
Ünlü türkücü Yunus Bülbül 71 yaşında dördüncü kez evlendi Ünlü türkücü Yunus Bülbül 71 yaşında dördüncü kez evlendi
Alarmları kurun Dusan Vlahovic’in İstanbul’a geliş saati belli oldu Alarmları kurun! Dusan Vlahovic'in İstanbul'a geliş saati belli oldu

15:59
Fenerbahçe’de büyük kıyım İşte Aziz Yıldırım’ın “Güle güle“ dediği isimler
Fenerbahçe'de büyük kıyım! İşte Aziz Yıldırım'ın "Güle güle" dediği isimler
15:58
MHP’li başkan “PKK’lı“ deyip Suavi’nin konserinin iptalini istedi
MHP'li başkan "PKK'lı" deyip Suavi'nin konserinin iptalini istedi
15:42
Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyonu açıklandı
Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyonu açıklandı
15:22
Yalova’da F-16 eğitim uçağı düştü
Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü
15:15
Özgür Özel dahil üç isme ait dokunulmazlık dosyaları Meclis’te
Özgür Özel dahil üç isme ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
14:44
İkisine de acımadı İşte eşini ve eniştesini öldüren adamın ilk sözleri
İkisine de acımadı! İşte eşini ve eniştesini öldüren adamın ilk sözleri
14:43
Abdullah Avcı’nın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Abdullah Avcı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı
14:30
Korku filmi gibi olay Önce bıçakladı, ardından başında bekledi
Korku filmi gibi olay! Önce bıçakladı, ardından başında bekledi
14:29
Bayrağa çirkin saldırı Şehri ayağa kaldıran kadın yakalandı
Bayrağa çirkin saldırı! Şehri ayağa kaldıran kadın yakalandı
14:17
Farah Zeynep Abdullah’ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı
Farah Zeynep Abdullah'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı
14:06
Haluk Levent’in “Altın dolu“ denilen kasası açıldı İçinden çıkanlar polisi şoke etti
Haluk Levent'in "Altın dolu" denilen kasası açıldı! İçinden çıkanlar polisi şoke etti
13:42
Ünlü futbolcu model sevgilisiyle tatilde Taraftar isyan etti
Ünlü futbolcu model sevgilisiyle tatilde! Taraftar isyan etti
13:11
AK Parti’den DEM Partili Tülay Hatimoğulları’nın sözlerine sert tepki
AK Parti'den DEM Partili Tülay Hatimoğulları'nın sözlerine sert tepki
13:10
Nereden nereye Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
12:16
ABD-İran ateşkes konusunda anlaştı Süre uzatıldı
ABD-İran ateşkes konusunda anlaştı! Süre uzatıldı
11:53
Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı İşte çıkan karar
Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar
11:32
11. Anadolu Medya Ödülleri’ne Haberler.com damga vurdu İşte başarının perde arkası
11. Anadolu Medya Ödülleri'ne Haberler.com damga vurdu! İşte başarının perde arkası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 16:15:49. #7.12#
SON DAKİKA: Dünya Kupası yalnızca sahada değil, ekranda da tasarlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.