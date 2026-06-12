WORLDEF\'te dikkat çeken mesajlar: ABD pazarı, e-ticaret ve dijital dönüşüm masaya yatırıldı

WORLDEF Istanbul 2026, e-ticaret, perakende ve yapay zeka ekosistemlerini aynı çatı altında bir araya getirdi. Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye'nin en büyük e-ticaret, perakende ve yapay zeka etkinlikleri arasında yer alan organizasyon, 11-13 Haziran tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenleniyor. Sektör profesyonelleri, markalar, girişimciler, teknoloji şirketleri, pazaryerleri, yatırımcılar ve dijital ticaret liderlerinin katıldığı etkinlik, global ölçekte önemli temaslara ev sahipliği yapıyor.

"AMERİKA PAZARI ÇOK BÜYÜK BİR PAZAR"

Şirket olarak Amerika'da vergi, muhasebe, şirket kuruluşu ve finansal danışmanlık hizmetleri verdiklerini belirten Tam Accounting Kurucusu Yeşim Deratam, "Burada olmamızın sebebi Türkiye'den Amerika'ya açılmak isteyen girişimcilere destek olmak ve doğru şekilde başlamalarını sağlamak, onlara yardımcı olmak" dedi. Amerika pazarının büyüklüğüne dikkat çeken Deratam, bu pazarda başarılı olabilmek için doğru adımların atılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

"SADECE ŞİRKET KURMAK YETERLİ DEĞİL"

Amerika'da iş yapmanın yalnızca şirket kurmakla sınırlı olmadığını vurgulayan Deratam, "Sadece şirket kurmak yeterli değil. Doğru kurmak, doğru temeller atmak ve sonrasında doğru şekilde yönetmek önemli" ifadelerini kullandı. Bu süreçte girişimcilere rehberlik ettiklerini belirten Deratam, doğru başlangıcın uzun vadeli başarı için kritik olduğunu söyledi.

"20 BİNİN ÜZERİNDE İŞ İNSANINI BULUŞTURDUK"

UTEP'in yeni nesil bir iş geliştirme derneği olduğunu belirten UTEP Başkanı Sami Bektaş, derneğin resmi adının Uluslararası Ticari Eşleştirme Derneği olduğunu söyledi. Bektaş, "E-ticarete önem veren, ihracata önem veren, küresel şirketler çıkartmak için organizasyonlar gerçekleştiren, üretici firmalarımızın ürünlerini dünya pazarlarına açmak için organizasyonlar gerçekleştiren bir yapıyız" dedi. Kuruldukları günden bu yana önemli bir network ağı oluşturduklarını belirten Bektaş, "664 adet, her birinde ortalama 35 tane davetlinin katıldığı organizasyonlarla 20 binin üzerinde iş adamını birbiriyle buluşturmak suretiyle bir network ağı oluşturduk" ifadelerini kullandı.

"KAÇ MİLYAR TL'LİK TİCARETİN YAPILDIĞINI BİZ BİLE BİLMİYORUZ"

Oluşturdukları ticaret ağının ekonomik büyüklüğüne dikkat çeken Bektaş, "Dolayısıyla kaç milyar TL'lik ticaretin yapıldığını biz bile bilmiyoruz" dedi. Derneğin temel amaçlarından birinin üyelerinin birbirleriyle ticaret yapmalarını sağlamak olduğunu belirten Bektaş, bu sayede firmaların ticaret hacimlerini artırmalarına katkı sunduklarını ifade etti.

"MARKALARIN DİJİTAL VARLIKLARINI GÜÇLENDİRİYORUZ"

Dijital pazarlama ve sosyal medya yönetimi alanında hizmet verdiklerini belirten Didijital Kurucu Ortakları Dilara Soysal ve Mustafa Halis Soysal, markaların dijital dünyadaki görünürlüğünü artırmaya odaklandıklarını ifade etti. Soysal çifti, "Markaların dijital varlıklarını güçlendirmek ve e-ticaret hacimlerini yükseltmek, aynı şekilde marka konumlandırmasıyla birlikte onları güçlü bir satış hacmine ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

"GECE 12'DE BİLE MARKALARI KONUŞUYORUZ"

Birlikte çalışmanın iletişimlerini güçlendirdiğini belirten çift, markalarla ilgili konuları günün her saatinde değerlendirdiklerini söyledi. "Gece 12'de bile markaların durumunu beraber konuşuruz. Sohbetimizin yarısı bu olmuş durumda" diyen Soysal çifti, birbirlerini her zaman desteklediklerini vurguladı. "İki tarafı da yürütmek zordur ama biz bunu çok güzel başarıyoruz" ifadelerini kullanan çift, WORLDEF Istanbul 2026'daki yoğun ilgiden de memnun olduklarını dile getirdi.

"TÜRKİYE'DEKİ E-TİCARET SATICILARINA HİZMET VERİYORUZ"

Podbul'un faaliyetleri hakkında bilgi veren Podbul Kurucu ve CEO’su Emin Kantarcı, "Podbul, Amerika'daki baskı atölyemiz üzerinden Türkiye'deki e-ticaret satıcılarına baskı ve fulfillment hizmeti verdiğimiz yeni girişimimiz" dedi. WORLDEF'e üçüncü kez katıldıklarını belirten Kantarcı, geçen yıl şirketlerinin ana lansmanını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"SEKTÖRDEN BİRÇOK ÖNEMLİ İSMİ BİR ARAYA GETİRİYOR"

WORLDEF Istanbul 2026'nın sektör açısından önemli bir organizasyon olduğunu vurgulayan Kantarcı, etkinliğin e-ticaret ekosistemindeki profesyonelleri aynı çatı altında buluşturduğunu söyledi. Fuarın iş geliştirme ve yeni bağlantılar kurma açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirten Kantarcı, etkinlikte yer almaktan memnun olduklarını ifade etti.