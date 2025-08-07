Yapay Zeka Tasarımı Dönüştürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

Yapay Zeka Tasarımı Dönüştürüyor

Yapay Zeka Tasarımı Dönüştürüyor
07.08.2025 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Neda Üçer, yapay zekanın tasarım sürecinde etik kullanımı vurguladı.

YAPAY zeka teknolojilerinin hızlı gelişimi, tasarım disiplinlerinde köklü bir dönüşüme yol açıyor. Tasarım alanında yapay zekanın etik, bilinçli ve doğru kullanımının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Prof. Dr. Neda Üçer, "Tasarımcılar, yapay zekaya yüzde 100 teslim olurlarsa mesleklerini kaybedebilir. Ancak onu yaratıcılıklarını geliştirmek amacıyla kullanırlarsa, yaratım sürecine daha fazla zaman ayırabilir ve bu sayede tasarım alanında çığır açabilirler" dedi.

Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Neda Üçer, yapay zekanın tasarım alanında yarattığı dönüşümü değerlendirdi. Yapay zeka kullanımının artmasının içinde bulunduğumuz bu yüzyılda engellenemeyeceğini belirten Prof. Dr. Neda Üçer, "Ancak yapay zeka tasarımları ile tasarımcılar tarafından üretilen tasarımlar arasındaki fark her zaman belirgin olacak. Gerçek bir fikir içeren, özgün tasarımlar büyük önem kazanacak ve değerli olacak" diye konuştu.

'FİKİRDEN GÖRSELE GEÇİŞ ARTIK ÇOK DAHA HIZLI'

Midjourney, DALL·E, Adobe Firefly gibi yapay zeka destekli tasarım araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte tasarım süreçlerinin önemli ölçüde hızlandığını belirten Prof. Dr. Neda Üçer, "Artık fikirden görsele geçiş çok kısa sürede gerçekleşebiliyor. Bu, prototip üretimini hızlandırıyor ve tasarımcıya daha fazla alternatif sunuyor. Tasarım sürecinin hızlanmasıyla da yeni bir görsel dil ortaya çıkmaya başlıyor" ifadelerini kullandı.

'TASARIMCININ ROLÜ DÖNÜŞÜYOR: YORUMLAYICI VE ETİK BİR KÜRATÖR'

Yapay zekanın sunduğu üretim imkanlarının, profesyonel olmayan kullanıcıları da tasarım sürecine dahil ettiğini hatırlatan Üçer, bu durumun tasarımcının rolünü yeniden tanımladığını ifade etti:

"Tasarımcı artık yalnızca süreci yürüten değil; kavramsal düzeyde yön veren, seçim yapan ve etik çerçevesini belirleyen bir küratör konumunda. Yaratıcılık bu noktada daha da öne çıkıyor. Yapay zeka içerikleri birleştirebilir ama özgün fikir ve yaratım hala insana ait. Arka plan kaldırma, renk düzeltme gibi rutin ve tekrarlayan işleri yaparak teknik işlerde destekleyici olarak kullanılabilir. Bu sayede tasarımcı bağlamsal düşünme, kültürel değerlendirme, sezgisel karar verme gibi yapay zekanın yapamadığı işlere daha rahat odaklanabilir ve yaratıcılığını bu şekilde ortaya koyabilir."

'ESTETİK ANLAYIŞ DEĞİŞİYOR, YENİ TARTIŞMALAR YOLDA'

Yapay zeka destekli görsellerin yaygınlaşmasının estetik algıda önemli bir kırılmaya yol açtığını ifade eden Üçer, şunları söyledi:

"Bir yanda plastik, parlak ve kusursuz görüntüler; diğer yanda daha doğal, pastel ve insani estetik anlayış. Bu iki yaklaşımın çatışması önümüzdeki dönemde daha belirgin olacak. 'Tekinsiz' görünen yapay görüntüler zamanla 'insani' bir estetiğe evrilecek."

DİSİPLİNLERARASI EĞİTİM MODELİ

Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü olarak öğrencileri yalnızca teknik becerilerle değil, etik farkındalık, eleştirel düşünce ve kavramsal yaratıcılık ile donatmayı hedeflediklerini vurgulayan Üçer, yürüttükleri projeleri şöyle özetliyor:

"Tasarımda Bahar ve Güz Buluşmaları etkinliklerimizde sektör profesyonelleriyle yapay zekanın sunduğu fırsatları ve riskleri tartıştık. Ders içeriklerimize YZ araçlarını etik kullanım ilkeleriyle entegre ettik. Önümüzdeki dönemde de disiplinlerarası atölye ve projelerle bu dönüşüme uygun bir eğitim ortamı sunmayı sürdüreceğiz."

'GENÇ TASARIMCILARA: ELEŞTİRİN, SORGULAYIN, ETİK KALIN'

Günümüzde yapay zeka kullanımının artışı kaçınılmaz göründüğüne işaret eden Prof. Dr. Üçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O nedenle yapay zekanın etik, bilinçli ve doğru kullanımı büyük önem taşıyor. Tasarımcılar yapay zekaya yüzde 100 teslim olurlarsa mesleklerini kaybedebilir. Ancak onu yaratıcılıklarını geliştirmek amacıyla kullanırlarsa, yaratım sürecine daha fazla zaman ayırabilir ve bu sayede tasarım alanında çığır açabilirler. Genç tasarımcılara öncelikle yapay zeka okuryazarlığını, yapay zekanın doğru ve etik kullanımının nasıl olduğunu öğrenmeleri, kullanımına yönelik eğitim almaları ve tasarımlarda yaratıcı düşünce, fikir ve tasarımsal üretimleri ile öne çıkmayı hedeflemelerini öneririm. Ayrıca genç tasarımcıların yapay zeka araçlarını öğrenirken eleştirel düşünmeyi sürdürmeleri, kavramsal ve etik bilinç geliştirmeleri, hibrit beceriler kazanmaları ve sürekli gelişen teknolojileri hakim olarak öğrenmeye açık olmaları büyük önem taşımaktadır."

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Yapay Zeka, Teknoloji, Eğitim, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yapay Zeka Tasarımı Dönüştürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Görüntü Türkiye’den 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler Görüntü Türkiye'den! 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler
Fortuna Düsseldorf, İsrailli futbolcunun transferini iptal etti Fortuna Düsseldorf, İsrailli futbolcunun transferini iptal etti
Kızını taciz ettiği iddiasıyla eski kocasına meydan dayağı attı Kızını taciz ettiği iddiasıyla eski kocasına meydan dayağı attı
Meclis personeli Saliha Akkaş cinayetinde yeni detaylar Meclis personeli Saliha Akkaş cinayetinde yeni detaylar
Sahte diplomacının kirli geçmişi Polisler götürürken böyle seslenmiş Sahte diplomacının kirli geçmişi! Polisler götürürken böyle seslenmiş
AKINCI TİHA’dan LGK-82 ile hedefe tam isabet AKINCI TİHA'dan LGK-82 ile hedefe tam isabet
Çetenin sır küpü “Müptezel“ her önüne gelene sahte diploma dağıtmış Çetenin sır küpü! "Müptezel" her önüne gelene sahte diploma dağıtmış
İhanetin bedeli ağır oldu Yağmur ve Sabri Sarıoğlu boşanma kararı aldı İhanetin bedeli ağır oldu! Yağmur ve Sabri Sarıoğlu boşanma kararı aldı
Londra’da 45 yaşındaki Türk vatandaşı sokak ortasında silahla öldürüldü Londra'da 45 yaşındaki Türk vatandaşı sokak ortasında silahla öldürüldü
Bebeklerini çöpe atan anne ve baba 12 yıl sonra yakalandı Bebeklerini çöpe atan anne ve baba 12 yıl sonra yakalandı

09:31
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar
08:31
ABD Başkanı Trump, karşılıklı tarifelerin yürürlüğe girdiğini duyurdu
ABD Başkanı Trump, karşılıklı tarifelerin yürürlüğe girdiğini duyurdu
08:02
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
08:02
KOBİ’nin tanımı değişti: Net satış hasılatı 1 milyar TL’ye çıkarıldı
KOBİ'nin tanımı değişti: Net satış hasılatı 1 milyar TL'ye çıkarıldı
07:32
Diploması sahte çıkan 2. Abdülhamid’in torunu sessizliğini bozdu
Diploması sahte çıkan 2. Abdülhamid'in torunu sessizliğini bozdu
14:27
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
14:23
Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı Özel buluşma iptal edildi
Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı! Özel buluşma iptal edildi
14:20
Eşinin defalarca bıçakladığı TBMM personelinin son sözleri yürek yaktı
Eşinin defalarca bıçakladığı TBMM personelinin son sözleri yürek yaktı
14:14
Epstein’in gizli arşivi açıldı Malikanedeki fotoğraf ve mektuplar ortaya saçıldı
Epstein'in gizli arşivi açıldı! Malikanedeki fotoğraf ve mektuplar ortaya saçıldı
14:12
Bu sene verim yüksek Van’da kayısının kilosu 300 TL’ye satılıyor
Bu sene verim yüksek! Van'da kayısının kilosu 300 TL'ye satılıyor
14:10
Emine 7 yıl önce kayboldu, kan donduran deliller ’’seri katil’’ ihtimalini güçlendirdi
Emine 7 yıl önce kayboldu, kan donduran deliller ''seri katil'' ihtimalini güçlendirdi
14:10
Tüm dinlerin düşmanı Ayasofya’yı İncil ile yakmaya çalışmış
Tüm dinlerin düşmanı! Ayasofya'yı İncil ile yakmaya çalışmış
13:59
Sahte psikolog “Dernek başkanıyım“ deyip halı yıkamacılardan para toplamış
Sahte psikolog "Dernek başkanıyım" deyip halı yıkamacılardan para toplamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 10:00:58. #7.11#
SON DAKİKA: Yapay Zeka Tasarımı Dönüştürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.