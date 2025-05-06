Türkiye Turizmde Yapay Zeka İle Yenilik Peşinde

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye olarak turizmi yapay zeka ile yeniden tanımlamak ve ziyaretçi deneyimi maksimum seviyeye çıkarmak istiyoruz" dedi.

Gelişen 8 Ülke Teşkilatı'nın 4'üncü Turizm Bakanları Toplantısı, Mısır Turizm ve Kültürel Miras Bakanı Sherif Fathi'nin açılış konuşmasıyla başladı. Fathi, konuşmasının başında Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen toplantıya katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u, Antalya şehrinin D-8 ülkeleri tarafından 2025 yılı Turizm Şehri olarak seçilmesi dolayısıyla kutladı ve teşekkür etti.

Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Pakistan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Huzaifa Rehman, İran İslam Cumhuriyeti Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Reza Salehi Amiri ve diğer üye ülkelerin delegasyon başkanları katıldı.

Toplantının birinci çalışma oturumunda konuşan Bakan Ersoy, Türkiye'nin turizm alanında elde ettiği başarıları ve ileriye dönük hedeflerini paylaştı.

1980'lerden itibaren özellikle son on yılda turizm alanında önemli ilerlemeler kaydettiklerini ifade eden Ersoy, Türkiye'nin dünyanın ilk 10 turizm destinasyonu arasında yer aldığını belirtti. Ersoy, "2024 yılında turizm gelirlerimiz yüzde 8 artarak 61 milyar dolara, ziyaretçi sayımız ise yüzde 9 artışla 62 milyona ulaştı" dedi.

Hükümet olarak arazi tahsisleri, düşük kamu hizmeti maliyetleri ile vergi indirimleri gibi teşvikler sağladıklarını ve turizm sektörünün büyümesini engelleyen bürokratik engelleri ortadan kaldırdıklarını dile getiren Ersoy, 2019 yılında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nı (TGA) kurduklarını aktardı. TGA'nın Türkiye'yi güçlü bir marka ve uluslararası pazarlarda lider bir destinasyon olarak konumlandırmak için çalıştığını bildirdi.

'GÜVENLİ TURİZM PROGRAMINI GELİŞTİREN VE UYGULAYAN İLK ÜLKEYİZ'

Pandemi döneminde Türkiye'nin dünyaya örnek olan 'Güvenli Turizm Programı'nı geliştiren ve uygulayan ilk ülke olduğunu hatırlatan Ersoy, bu programın 2022 yılında Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ile yapılan iş birliği sonucunda 'Sürdürülebilir Turizm Programı'na dönüştüğünü belirtti. Bakan Ersoy, program kapsamında, Türkiye'deki tüm konaklama tesislerinin 2030 yılı sonuna kadar sertifikalandırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Bakan Ersoy, Türkiye'nin 2053 turizm vizyonunu 'yeşil altyapı ve sürdürülebilirlik odaklı' olarak tanımlayarak, "Bu vizyon kapsamında yapay zeka ve ileri dijital teknolojileri en üst düzeyde kullanarak, turizm gelirleri açısından Türkiye'yi dünyanın ilk üç ülkesi arasına taşımayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Alternatif turizm ürünlerinin tanıtım faaliyetlerinin artırılacağını vurgulayan Ersoy, "Stratejik planlarımız doğrultusunda, turizmi çeşitlendirerek tüm ülkeye ve yılın 12 ayına yaymak amacıyla alternatif turizm ürünlerinin tanıtım faaliyetlerini gerçekleştireceğiz. Bu çerçevede Amerika ve Uzak Doğu gibi uzak pazarlara, özellikle üst gelir grubuna yönelik tanıtımlara ağırlık vereceğiz. Turizm sertifikasyon programları sayesinde ziyaretçi başına elde ettiğimiz geliri artıracağız" ifadelerini kullandı.

'YAPAY ZEKA TURİZMDE BİR DEVRİMDİR'

Akıllı ekonomiler çağında turizmin yalnızca bir eğlence faaliyeti olmadığını aktaran Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Turizm bir ekosistemdir. Kültürdür, diplomasidir, inovasyondur, ticarettir. Turizm yerel kalkınmayı teşvik eder, KOBİ'leri destekler, kadın ve gençlere güç kazandırır, toplumları birbirine bağlar. Turizmin potansiyelini kullanarak küresel eğilimlerle uyum içinde kalmak için yapay zekayı yakından takip ediyoruz. Yapay zeka, insanlık tarihindeki en hızlı gelişen teknolojilerden biridir ve turizmde bir devrimdir. Türkiye olarak bu dönüşümde öncü bir rol üstlenmeye kararlıyız. Turizm sektörü artık çağın hızına ayak uydurabilmek için teknolojiyle daha güçlü entegre olmalıdır. Yapay zeka ile turizmi yeniden tanımlamak ve ziyaretçi deneyimini maksimum seviyeye çıkarmak istiyoruz."

Türkiye'nin yapay zeka temelli rehberlik sistemlerini müze ve kültürel alanlarda hayata geçirerek ziyaretçilere daha interaktif deneyimler sunmayı amaçladığını belirten Ersoy, "Geleceğin teknolojisiyle geçmişimizin hikayesini anlatarak kültürel dönüşümümüzü dijital ortamda tüm dünyayla paylaşmak istiyoruz" dedi.