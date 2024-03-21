DEM Parti'nin Diyarbakır'daki Nevruz kutlama etkinliği, sabah saatlerinde vatandaşların alana gelmesiyle başladı. Eski milletvekili Leyla Zana'nın da katıldığı etkinlikte Zana'nın yaptığı konuşma dikkat çekti. Zana, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 1993'te barış ve çözüm süreci girişimde bulunduğunu belirterek "Hep birlikte seçimden sonra barışın önünü açalım." dedi.
Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarına katılan Leyla Zana, konuşmasında Şeyh Sait'e ve Seyit Rıza'ya minnettar olduklarını söyleyerek "Bunlar bizim kökümüz." dedi. Zana adeta yeni bir çözüm süreci çağrısı yaptığı konuşmasına şöyle devam etti:
"1993'te sayın Öcalan ilk defa barış için yol ve yöntemlere başlamıştı. Bu yolun yeniden açılması için hazır mısınız? Bir yandan CHP bir yandan AKP diğer yandan MHP. 'Kürtlere yaptıklarımızdan Kürtler razı ki bize destek veriyor' diyorlar. Ama biz irademizi sadece kendimiz için kullanacağız. Hep birlikte seçimden sonra barışın önünü açalım."
Zana alandaki katılımcıların PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın nevruzunu kutlamasını istedi. Daha sonra kitle slogan attı. Zana, "Ben umut ediyorum ki seçimlerin ardından barışın ve özgürlüğün yolunu açacağız." ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.
Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Nevruz Park'ta yapılan etkinlikte vatandaşlar, müzik eşliğinde halay çekip eğlenirken bazı vatandaşlar, bölücü terör örgütü lehine slogan attı ve kıyafetlerinde örgüt sembolleri tespit edildi. Etkinlikte 7 kişi gözaltına alındı.
Son Dakika › Yaşam › Nevruz kutlamalarına katılan Leyla Zana'dan çözüm süreci mesajı - Son Dakika
Konya'nın Karapınar ilçesinde, Orman Haftası dolayısıyla Karapınar Belediyesi Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak 5 bin çam sediri fidanı dağıtıldı. Dağıtılan fidanlar, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle kısa sürede tükendi. Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, ağaç ekimine olan ilginin her geçen gün arttığını belirterek, belediye olarak düzenli aralıklarla fidan dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade etti.
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