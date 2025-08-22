İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak

Haberin Videosunu İzleyin
İzmir\'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
22.08.2025 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İzmir\'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
Haber Videosu

İzmir'de kuraklık nedeniyle uygulanan planlı su kesintileri 22 Ağustos'tan itibaren 5 günde bir yerine 3 günde bir yapılacak. Yeni plana Menemen'deki bazı mahalleler de eklendi.

İzmir'in merkez ilçelerinde 5 günde bir uygulanan planlı su kesintilerinin, yarından itibaren 3 günde bir yapılacağı, plana Menemen ilçesindeki bazı mahallelerin de eklendiği bildirildi.

REZERV HER GEÇEN GÜN AZALIYOR

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, kuraklık kaynaklı su kesintileri süresince ölçülen su tüketim değerleri ve kalan su rezervi göz önünde bulundurularak, 22 Ağustos'tan itibaren kesinti planında değişiklik yapıldığı belirtildi.

İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak

"YENİ PLANA ÜÇ AYRI BÖLGE TANIMLANDI"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yeni planda 3 ayrı bölge tanımlanmış olup, mevcutta olduğu gibi 23.00-05.00 saatlerinde her gün bir bölgede kesinti yapılacaktır. Ayrıca yeni planlamaya Menemen ilçesinin bazı mahalleleri de dahil edilmiştir. Mahalle bazlı kesinti planına https://izsu.gov.tr/tr/Duyurular/263 bağlantısından ulaşabilirsiniz."

İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak

31 AĞUSTOS'A KADAR DEVAM EDECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentte yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağını duyurmuştu. İZSU'dan 19 Ağustos'ta yapılan açıklamada, planlı su kesintilerinin 31 Ağustos'a kadar devam edeceği belirtilmişti.

İSTANBUL VE ANKARA'DA DA DURUM VAHİM

İstanbul'da baraj doluluk oranı geçen yıl ağustos ayında yüzde 55 civarındayken bu yıl yüzde 44'e düştü. İstanbul'un dört aydan az suyu kaldı. Ankara'da ise tablo çok daha endişe verici. Geçen yıl yüzde 39 olan baraj doluluk oranı bu yaz yüzde 19'a gerilerken, aktif kullanılabilir su oranı yalnızca yüzde 8,5 seviyesinde. Başkentte mevcut stokların dört ay bile sürmeyeceği belirtiliyor.

BURSA, TEKİRDAĞ VE UŞAK'TA BARAJLAR KURUDU

Bursa'da Nilüfer Barajı tamamen kururken, Doğancı Barajı'nda yalnızca 35 günlük su stoku kaldı. Tekirdağ'daki Naip Barajı da ağustos itibarıyla tamamen boşaldı. Uşak'ta kente içme suyu sağlayan Küçükler Barajı kurudu, şehir kuyularla ayakta durmaya çalışıyor.

EDİRNE'DE BARAJDA SU ORANI YÜZDE 1'E DÜŞTÜ

Trakya'da ise Edirne'nin Keşan ilçesindeki Kadıköy Barajı'nda kullanılabilir su oranı yüzde 1'in altına düştü. Belediye, acil yeni kuyular açmak için harekete geçti.

12 Ağustos itibarıyla Türkiye'de barajların aktif doluluk oranı yüzde 42'ye geriledi. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yaklaşık yüzde 53'tü. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki barajlarda ise durum daha kritik; bazı barajlar tamamen kurudu.

UZMANLAR UYARIYOR

Meteoroloji verilerine göre Marmara Bölgesi'nde temmuz ayında yağışlar normalin yüzde 95 altında seyretti. Ülke genelinde düşüş yüzde 71'e ulaştı. Uzmanlar, iklim değişikliğiyle birlikte yetersiz su yönetimi ve altyapı eksikliklerinin de krizi derinleştirdiğini belirtiyor.

Çevre örgütleri ve akademisyenler, kısa vadede tasarrufun zorunlu olduğunu, uzun vadede ise altyapı yatırımları ve su yönetimi politikalarının köklü şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: AA

Belediye, Menemen, Güncel, Çevre, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Genel Production:
    Kainat efendimiz böyle buyurmuş:Bir toplum mallarından zekat vermezse mutlaka gökten yağmur kesilir.Şayet hayvanlarda olmasaydı 1 damla yağmur yağmazdı.Siz ister bulut deyin ister ne alaka deyin ister ilim deyin benim için hadis geçerlidir. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek... Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek...
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
Tuz Gölü’nde ’soğuk su gayzeri’ keşfi Tuz Gölü'nde 'soğuk su gayzeri' keşfi
Türk askeri Ukrayna’ya mı gidecek MSB’den iddialara yanıt Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den iddialara yanıt
Nijerya’da 7 köye saldırı: 15 çiftçi hayatını kaybetti Nijerya'da 7 köye saldırı: 15 çiftçi hayatını kaybetti
Baba Güran, Narin’in kabri başında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulundu Baba Güran, Narin'in kabri başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Evlilik krizi iddialarının ardından Burak Özçivit’ten dikkat çeken hamle Evlilik krizi iddialarının ardından Burak Özçivit'ten dikkat çeken hamle

09:42
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı! Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 10:58:25. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.