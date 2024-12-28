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Samsun Tanıtım Günleri Başladı

Samsun Tanıtım Günleri Başladı

KAĞITHANE Belediyesi ve Samsun Dernekler Federasyonu'nun (SADEF) iş birliğiyle düzenlenen 10'uncu Samsun Tanıtım Günleri başladı.

28.12.2024 10:28  Güncelleme: 10:36
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KAĞITHANE Belediyesi ve Samsun Dernekler Federasyonu'nun (SADEF) iş birliğiyle düzenlenen 10'uncu Samsun Tanıtım Günleri başladı. Samsun'un yöresel lezzetlerini tanıtmayı amaçlayan etkinlik 29 Aralık'a kadar devam edecek.

Kağıthane Belediyesi ve Samsun Dernekler Federasyonu'nun (SADEF) iş birliğiyle düzenlenen 10'uncu Samsun Tanıtım Günleri Hasbahçe Mesire Alanı'nda başladı. Etkinlik kapsamında kurulan stantlarda Samsun'un yöresel lezzetleri yer alırken el sanatları ve hediyelik eşyalar da sergilendi. Açılış programına AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'e teşekkür ederek, "Çünkü Kağıthane bizim bu döneme mahsus eksikliğimizi, İstanbul adına giderme konusunda hepimize ev sahipliği yapıyor. Samsun ovalarıyla bereketli bir yerdir. Samsun şanlı bir yerdir, kahraman bir yerdir. Bu ülkede özgürlüğün, hürriyetin ve istiklalin başlangıcı olan 19 Mayıs'ta orada Gazi Mustafa Kemal'in ortaya koyduğu iradeyle birlikte bu milletin kahramanlığının bayraktarıdır. Minnettarız ve müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.

Soylu, "Samsun nasıl bir kahramanlık ve bayraktarlık yapmışsa, 1500'lü yılların ortasından itibaren bir millet olduğumuz, aynı bayrağın altında ve aynı sancağın altında bulunduğumuz Suriye'de, hepimizin yaşadığı, üzüldüğü ve onlar için dua ettiği bir iç savaş yaşandı. Türkiye sırtını dönmedi. Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Ne söylerlerse söylesinler, bir tek geri adım atmadı. Kardeşliğin, ensarlığın ne olduğunu 21'inci yüzyılda dünyaya gösterdi. Sözde değil bütün oradaki kardeşlerimize orada da burada da sahip çıktı. Şimdi sabrettik, kucakladık, ecdadımızın, medeniyetimizin, dinimizin, inancımızın ve geleneğimizin bize bıraktığı bütün emanetlerle onlarla sarmaş dolaş olduk. Bu memlekette onların 1 milyona yakın çocuk doğurmasına vesile olduk. Her insan bir alemdir. Yani, yüz binlerce alem, yüz binlerce dünya oluşmasına burada vesile olduk. Bu bereket bize yeter. Bunu geçmiş yıllarda da söyledim. Şimdi orada bir halk devrimi oldu. Bu millet büyük, asil bir millettir. Bu millet medeniyetini, inancını, değerlerini ve komşuluğunu unutmayan bir millettir. Sırtımızı dönmedik ve bugün dünyaya, kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile insanlığa imza atmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Soylu, "Orada nasıl bir özgürlük bayrağı sağlanmışsa Allah nasip edecek, aynısı Gazze'de sağlanacak. Biz bunu hep beraber göreceğiz. Orada da gerekli cevabı bir Müslüman millet olarak, Müslümanlar birliği olarak bizler inşallah vereceğiz. Nasıl Emevi Camii'nde namaz kılınmışsa, Mescid-i Aksa'da da yine o namaz kılındığında, bütün dünyaya o şanlı, kutsal bayrak dalgalanacak" dedi.

MUŞ: SAMSUN ETKİSİ FAZLA OLAN BİR ŞEHİR

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş ise Samsun'da çok önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "İnşallah 3-4 sene sonra geriye baktığınız zaman Samsun'un hissedilir derecede bir fark ortaya koyduğunu göreceksiniz. Özellikle üretim anlamında çok büyük organize sanayi bölgeleri yapıyoruz. Bu organize sanayi bölgelerinin çok büyük firmaların geldiğini, geleceğini hep beraber göreceğiz. Samsun etkisi fazla olan bir şehir, ismi büyük bir şehir. İnşallah bu günlerde Samsun'un tanıtma noktasında daha faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

ÖZTEKİN: HEMŞEHRİLERİMİZLE BİR ARADA OLACAĞIZ

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de "Samsun'un Alaçam'dan Terme'ye, Bafra'ya, Ladik'e kadar birçok ilçesindeki hemşehrilerimizle bir arada olmuş olacağız. Her birinize teşekkür ediyorum" dedi.

Samsun Terme'den yöresel ürünleri tanıtım amacıyla etkinliğe katılan Hayati Taşdemir, "İstanbul'da ikamet eden Samsunlu hemşehrilerimize destek için buradayız. Yöresel olarak kendi ürünlerimizi tanıtım amaçlı geldik. Onlara destek için geldik. Kendimiz Samsun Terme'den geldik. Samsun'a yönelik yöresel ürünlerimizi getirdik. Pirincimiz, asma yaprağımız, fındığımız, kendi üretmiş olduğumuz ürünler. Yerelde üreticiyiz aynı zamanda kendi üretmiş olduğumuz fındıkları da getirdik. Hem Samsunlu hemşehrilerimize hem de İstanbul halkına yönelik buradayız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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