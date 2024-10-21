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Yaşam

Mersin'de Engelleri Aşan Festival

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Mersin'de düzenlenen Extrabilite Festivali, engelli ve engelsiz bireyleri bir araya getirdi.

21.10.2024 14:43
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MERSİN'in Silifke ilçesinde düzenlenen Ruhun Yelkenleri Projesi, dünyanın dört bir yanından engelli ve engelsiz insanları bir araya getirdi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un desteğiyle yürütülen ve bu yıl 'Ruhun Yelkenleri: Bir Yaşam Biçimi' adı altında düzenlenen proje kapsamında, Mersin Taşucu'nda Extrabilite Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi. Festivalde yelken yarışı ve çevre etkinliklerinin yanı sıra, çeşitli ustalık sınıfları ve konserlerde düzenlendi.

Festival Rusya, Türkiye, Kazakistan, Mısır, Letonya, Almanya ve İngiltere'den engelli ve engelsiz gönüllü ve katılımcıları bir araya getirdi.

Etkinliğin resmi açılışı Taşucu Meydanı'nda yapıldı. Festivalin konukları arasında bulunan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Ruhun Yelkenleri Projesi Yöneticisi Oleg Kolpashchikov, Tarsus Engelliler Platformu Başkanı ve ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dursun Arslan ve Silifke Özel Çocuklar Etkileşim Derneği Başkanı Fulya Aslan, Akkuyu Nükleer A.Ş Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktör Yardımcısı Denis Radchenko tarafından karşılandı.

Ruhun Yelkenleri projesinin katılımcılarına ve festivalin açılış törenine katılan konuklara hitap eden Akkuyu Nükleer A.Ş Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktör Yardımcısı Denis Radchenko, şunları söyledi: "Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un faaliyetleri insan yaşamının kalitesini artırmaya odaklanmıştır. En son teknolojilerin geliştirilmesi, uygulanması ve teşvik edilmesinin arkasında enerjinin yaşam için olduğu düşüncesi vardır. Bu nedenle Rosatom, insan potansiyelini geliştirmeyi amaçlayan projeleri uygulamakta ve aktif olarak desteklemektedir. Akkuyu NGS'yi inşa eden ve işletmesini gerçekleştirecek olan Akkuyu Nükleer ekibi 5 yıldan bu yana Ruhun Yelkenleri misyonunun faaliyetlerine destek vermiş ve düzenlenen etkinliklere memnuniyetle katılmıştır.Ruhun Yelkenleri, insanlara destek alma, kendilerini ve koşullarını aşma ve kendilerinde yeni yetenekler geliştirme fırsatı veren eşsiz bir projedir."

Festival kapsamında düzenlenen ana etkinlikler arasında, yelken yarışı da yer aldı. Akkuyu Nükleer çalışanlarının da yer aldığı yarışı, Mersin Yelken Kulübü'nün 'Kurs' takımı kazandı.

Denizde yelken yarışları sürerken sahilde de ekstrabilite ustalık sınıfları düzenlendi. Yapılan etkinlikler arasında Transbaykal Bölgesi'nden usta Inna Ferko tarafından verilen ren geyiği kılından takı yapımına ilişkin eşsiz bir ders de yer aldı. Konuklar ayrıca görme engelli rehberler eşliğinde karanlıkta yürüme, Türkiye ve Mısır'dan gelen uzmanlar eşliğinde gemici düğümü atma gibi özel derslere de katıldı.

Etkinliğin son bölümünde yelken yarışının kazananları için bir ödül töreni ve konser düzenlendi. Silifke ve Taşucu'ndan vokal ve dans gruplarının canlı performansları ile devam eden etkinliğe Tarsus'tan gelen İşitme Engelliler Topluluğu da eşlik etti. Konserin finali ise Ekaterinburg'dan gelen şarkıcı Karolina Kungurtseva'nın performansı ile yapıldı.

Ekstrabilite Festivali, önümüzdeki yıl yeniden Mersin'de yapılacak.

Mersin\'de Engelleri Aşan Festival
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Mersin'de Engelleri Aşan Festival - Son Dakika

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