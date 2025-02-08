Ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol toprağa verildi - Son Dakika
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Yaşam

Ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol toprağa verildi

Ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol toprağa verildi

MERSİN'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol (18) düzenlenen törenle toprağa verildi.

08.02.2025 18:23  Güncelleme: 18:29
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MERSİN'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol (18) düzenlenen törenle toprağa verildi.

İsviçre'de bir üniversitede müzik eğitimi alan, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden Laçin Akyol, kayak yaparken ayağı kırılınca geçen ay ailesinin yanına döndü. Akyol, 25 Ocak'ta Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğum bakım ünitesinde tedaviye alınan Akyol'un 6 Şubat'ta akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çifti, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Laçin Akyol'un karaciğeri Malatya'ya, böbreklerinden birinin Kayseri'ye diğeri de Mersin'de organ bekleyen bir hastaya nakledilmek üzere alındı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda 3'üncü olan Laçin Akyol için bugün Mersin Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarılarından dolayı hediye keman gönderdiği Akyol için düzenlenen törene annesi Övül, babası Mahmut Akyol'un yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, milletvekili Gülcan Kış, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, MDOB Müdürü Serbülent Biçer protokol üyeleri ve sevenleri katıldı.

Törende konuşan Sağtürk, "Bugün burada içimizi yakan bir kaybı paylaşmak için toplandık. Laçin sadece genç yaşta aramızda ayrılan biri değil aynı zamanda sanatıyla dünyaya renk katan, ruhumuzu besleyen özel bir insandı. Onun yeteneği, hayata kattığı anlam ve yaratıcı ruhu, burada bulunan herkesin yüreğine dokundu. Onun bize başarılarıyla yaşattığı gurur, hepimizde derin izler bıraktı. Bizler Laçin'in başarılarıyla gurur duyarken ideali, azmi, genç arkadaşlarına ışık saçtı, umut oldu. O sadece anılarımızda değil dokunduğu her yürekte yaşamaya devam edecek. Kısa ama başarılarla dolu bir ömür sürdü. Geride unutulmaz izler, ilham veren izler ve hiç solmayacak bir hatıra bıraktı. Onun güzel hatıralarını yaşatmak, hayallerini unutmamak görevimiz olacak. Bugün onu dualarımızla uğurlarken, Rabb'imden ona rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz. ve biliyoruz ki her güzel eserde, her duygu dolu notada, her ilham veren anda o hep bizimle olacak. Huzur içinde yat. Laçin, seni hiç unutmayacağız" dedi.

Törende Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve aile yakını Altay Bayram da Akyol'u andığı bir konuşma yaptı.

İSVİÇRE'DEN MÜZİSYEN ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Konuşmaların ardından Akyol'un cenazesi, toprağa verilmek üzere merkez Mezitli ilçesindeki Çiftlikköy Mezarlığı'na götürüldü. Laçin Akyol'un cenazesi burada kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Akyol'un İsviçre'deki müzisyen arkadaşları da cenazeye katıldı.

ADINA FON KURULACAK

Öte yandan İsviçre Uluslararası Müzik Akademisi tarafından Laçin Akyol adında bir fon kurulacağı ve Türkiye'den eğitim için giden gençlere destek sağlanacağı bildirildi.

Haber-Kamera: Soner AYDIN - Mustafa ERCAN/MERSİN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol toprağa verildi - Son Dakika

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