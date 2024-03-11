Oyuncu Kayhan Yıldızoğlu son yolculuğuna uğurlandı! Eski eşi tabut başında gözyaşı döktü

Çiçek Taksi, Selena ve Akasya Durağı gibi televizyon tarihine damga vuran dizilerde rol alan Kayhan Yıldızoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti.
Ölümüyle sanat dünyasını yasa boğan usta oyuncu için bugün İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Yıldızoğlu için önce Levent Camii'nde cenaze namazı kılındı. Törene katılan usta oyuncunun eski eşi Suna Yıldızoğlu tabut başında gözyaşlarına boğuldu. Usta oyuncu isteği doğrultusunda annesinin yanına Feriköy'e defnedilecek.
Yıldızoğlu'nun çocukları Sibel Aybar, Cihan Özyıldız, eski eşi Suna Yıldızoğlu ve yakınlarının yanı sıra Müjdat Gezer, Meltem Cumbul ve Menderes Samancılar camiye gelerek Yıldızoğlu'nu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da cenaze namazına katılan isimler arasındaydı.
Kayhan Yıldızoğlu'nun eski eşi Suna Yıldızoğlu, "Biz sadece bir sanatçıyı kaybetmedik, çok önemli bir nesilden bir bireyi kaybettik. Tek tek gidiyorlar ve onların yerini dolduracak kimseyi göremiyorum açıkçası. Konuştukça, onu anlatırken içim açılıyor açıkçası. Buradan bile pozitif enerji veriyor" dedi.
Kayhan Yıldızoğlu'nun Türk sinemasının çok değerli isimlerinden biri olduğunu ifade eden oyuncu Bekir Aksoy, "Biz Çiçek Taksi'de çok uzun yıllarca beraberdik. Anlatılacak bir insan değil; bütün donanımıyla, oyunculuğuyla, zarafetiyle, karakteriyle, kişiliğiyle, dostluğuyla, ağabeyliğiyle, arkadaşlığıyla bize o kadar büyük değerler kattı ki. Sadece bizim için geçerli bir şey değil; Yeşilçam, Türk dizileri, Türk tiyatrosu ondan çok şey öğrendi. Çok özel bir insandı" diye konuştu.
Yıldızoğlu'nu küçük yaşından itibaren tanıdığını söyleyen oyuncu Meltem Cumbul, "Kayhan Yıldızoğlu, hayatımda tanıdığım en nezaketli, en kibar, çok küçük yaşımdan itibaren tanıdığım bir kişi kendisi. Eniştemin ve arkadaşımın ablası olması sebebiyle. Hem çok iyi bir oyuncu hem çok iyi bir insan. Hepimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.
Bir dönem Yıldızoğlu ile aynı yapımda rol alan oyuncu Gökhan Keser, "Başımız sağ olsun, üzgünüz. Türk sineması adına ve onu sevenler adına çok önemli bir isim, çok özel bir kalpti. Benim aslında kendisiyle çok fazla birebir, karşılıklı sahnem yoktu ama ortak alanda vesaire hep sohbet ederdik. İçten, samimi ve tecrübelerini aktaran bir isimdi. Ondan bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Çok değerli bir isimdi" dedi.
Film Yapımcısı ve Senarist Birol Güven de Yıldızoğlu'nun çok önemli bir isim olduğunu belirterek, "Hepimizin Yeşilçam'a çok büyük borcu var. Orada müthiş karakterler tanıdık. Kayhan Yıldızoğlu o kadar değişik, çeşitli, zengin karakterlerle çıktı ki karşımıza. Kötü adamı oynadığı zaman bile onu sevdik. Çok sıcak, çok müthiş bir oyuncuydu. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.
Oyuncu ve tiyatrocu Müjdat Gezen ise, "1960'ta şehir tiyatrosunda tanıştık. O gün bugün devam etti, son oyununu benim tiyatromda oynadı. Çok alkış alıyordu, çok beğeniliyordu. Çok iyi bir oyuncuydu. Beraber bir sürü filmimiz, bir sürü tiyatro oyunumuz var. İlk oyunum onunlaydı, son oyunu da yine birlikte oynadık. Böyle bir günde, Ramazan'ın ilk günü, demek ki tanrı onu seviyormuş ki yanına almış" şeklinde konuştu.
90 yaşında hayatını kaybeden Tiyatrocu ve Oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, Levent Afet Yolal Camii'nde kılınan namazından ardından Feriköy Mezarlığına defnedildi.
Kayhan Yıldızoğlu, 26 Aralık 1936 tarihinde İstanbul Yeşilköy'de doğdu.. Babası Rahmi Bey Çerkez asıllı bir Ziraat Mühendisi, annesi Giritli bir öğretmen. 1952'de babası bakanlıkta müsteşarlık için Ankara'ya tayin oldu, ve Ankara'ya taşındı. Böylece liseyi Kavaklıdere'deki lisede okudu. Liseden sonra ailesinin isteğiyle hukuk fakültesinde okudu ama 3. sınıfa geldiğinde okulu bıraktı.
Askerliğini 1957'deİstanbul'da yedek subay olarak yaptıktan sonra iz komiseri oldu. Burada tanıştığı Türkan Suner hanım ile evlendi. Bu evlilikten iki de kızı oldu. Ama birkaç yıl sonra boşandı. Ayrılığın ardından Şener Şen'le birlikte Cihangir'de bir evde üç buçuk sene geçirdi. Tiyatrocu Muhsin Ertuğrul ile kendi iş yerinde tesadüfen tanıştı ve seçmelere davet edildi, seçmeler neticesinde İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda 20 yılını geçirdi tiyatroda. Yıldızoğlu çok sayıda filmde rol aldı.
Son Dakika › Yaşam › Oyuncu Kayhan Yıldızoğlu son yolculuğuna uğurlandı! Eski eşi tabut başında gözyaşı döktü - Son Dakika
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