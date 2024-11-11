Şef Danilo Zanna, İzmir Filo D\'olio ile Ospitalita Italiana ödülüne layık görüldü

Yaşam

İstanbul iki, İzmir ve Bursa'daki ile dört ayrı restoranında İtalya'nın farklı bölgelerine özgü lezzetler sunan Şef Danilo Zanna, konuklarını her bir tabakta benzersiz bir lokal yolculuğa çıkarıyor.

ÜÇÜNCÜ YILA ÖZEL ÖDÜL

Şef Danilo Zanna geçtiğimiz günlerde kurucusu olduğu Filo D'Oilo restoranlarından İzmir şubesiyle önemli bir ödüle layık görüldü. İtalya'nın en prestijli gastronomi ödüllerinden biri olan Ospitalita Italiana ( Türkiye'deki İtalya mutfağını en iyi temsil eden tek restaurant )ödülüne layık görüldü. Şef Danilo Zanna, Bağdat caddesinde de kalitenin adresi olmaya hazır.

Türkiye'de bu ödülü kazanan tek İtalyan restoranı olarak, İtalyan mutfağına ve kültürüne olan bağlılığını uluslararası başarıyla taçlandırdı. Şef ödülünü özel bir davetle 80 seçkin davetlininkatılımıile aldı. İzmir İtalya konsolosu Daniele Bianchi, İzmir Büyükşehir belediye başkanı Cemil Tugay,İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Pietro Alba davetliler arasındaydı.

ŞEF ZANNA BİZDEN BİRİ

Türkiye onu ekranlardan tanıdı; önce bir talk show, sonra bir gastronomi yarışması jüriliği, ardından mutfak tutkusunu ve sırlarını paylaştığı "Danilo ile Mutlu Tarifler" kitabı... Türkiye'de mutfak alanında sürdürdüğü kariyerinin yanı sıra televizyon sunuculuğu konusunda da başarıya ulaşan Zanna, pek çok televizyon programında yer aldı. 2018 yılından bu yana da bir yemek programında jüri üyeliği yapıyor. Her ne kadar televizyon dünyasındaki başarısıyla gönülleri fethetse de aslında o deneyimli bir şef. Aslen bir İtalyan, Floransa doğumlu fakat bir o kadar da bizden biri. Doğduğu toprakların mimarisine duyduğu aşk Şef Zanna'nın önce mimarlık kariyeri hayalleri kurmasına yol açıyor ama yaşadığı zorlu eğitim süreci ve gelecek kaygısı onu İtalyan edebiyatına yönlendiriyor. Ta ki Londra'da restoran sahibi olan amcasının sağlık problemleri baş göstermesine ve Zanna'dan yardım isteğinde bulunmasına kadar... Bu talep Zanna'nın hayatının kırılma noktalarından birini oluşturuyor. 12 yıldır Türkiye'de yaşayan, Türkçesi, samimiyeti ve güler yüzü ile adeta bizden biri haline gelen Zanna, bugün İstanbul 2 şube, İzmir ve Bursa olmak üzere üç şehirde konumlanan Filo D'olio restoranlarıyla lezzetseverleri ağırlıyor.

İMZALI TABAKLARLA İTALYA'YA YOLCULUK

Farklı lezzetler keşfetmek için Türkiye'nin dört bir yanını dolaşan, üç restoranında ve pastanesinde de daima coğrafi işaretli ürünler kullanan Şef Zanna, bir yandan da sıfır atık, sıfır plastik ve sürdürülebilirlik alanlarındaki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Türkiye'nin en başarılı İtalyan restoranı olmayı hedeflediklerinin altını çizen Danilo, sunduğu lezzetlerle konuklarına kendilerini İtalya'da hissettirmeyi başarıyor. Şu sıralar yaklaşık 300 kişilik bir ekibin görev aldığı İstanbul, İzmir, Bursa'daki dört restoranı ve bir pastanesi arasında mekik dokuyan şef, bu mekanlarında misafirlerine mevsimine göre 17 İtalyan ve 34 Türk coğrafi işaretli ürünle spesiyaller hazırlıyor. Çünkü yerel üreticiyi desteklemeyi oldukça önemsiyor. Restoranlarında kullandığı tüm peynirleri kendi kurduğu fabrikasında üretiyor. Peynirler zamanla o kadar beğeniliyor ki Zanna başka restoranlar için de üretim yapmaya başlıyor.

BAŞARI HİKAYESİ

İlk restoranı olan İstanbul'daki Vadistanbul şubesinde Roma konseptli bir hizmet sunan Danilo Zanna, ikinci restoranını İzmir İstinye Park'ta açmıştı. Bu restoranın yanında İzmir gastronomisine bir de tamamen geleneksel lezzetlerden oluşan bir İtalyan pastanesi kazandırdı. Üçüncü restaurantı Sicilya konseptiyle Bursa Downtown'da. En son restoranının kapılarını ise Bağdat Caddesi Milano konsepti ile araladı. Ankara'da da restoran açmayı planladıklarını müjdeleyen Şef Danilo, İtalya'da ablası ile bir restaurant açtığınıda duyurdu. Filo D'olio, İtalyan mutfağının en iyi temsilcilerinden biri olarak, dünya çapında gastronomi mükemmeliyetini takdir eden Gault&Millau gurme rehberine girmiştir.

Filo D'olio'deher şube, farklı bir İtalyan şehrinden ilham alır: İstanbul şubesi Roma, Bağdat Caddesi şubesi Milano, Bursa şubesi Sicilya, İzmir ise Floransa'yı yansıtır. Her şubenin menüsü, o şehrin kültürünü ve mutfak geleneklerini yansıtarak birbirinden farklıdır. Filo D'olio Bağdat caddesinde Milano konsepti ile ana menüsünün yanında zengin kahvaltı menüsüyle delezzet çıtasını yükseltiyor. 100 kişilik kapasitesiyle misafirlerini ağırlayan restaurantta şimdiden önümüzdeki 2 ayın rezervasyonu kapanmış durumda.