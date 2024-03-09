Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu vefat etti - Son Dakika
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Yaşam

Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu vefat etti

Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu vefat etti

Kayhan Yıldızoğlu'nun kızı Sibel Aybar, babasının yaşlılık nedeniyle vefat ettiğini belirtti. Cenazenin pazartesi günü öğlen namazında Levent'ten kaldırılacağı ve babasının isteği üzerine annesinin yanına Feriköy'e defnedileceği açıklandı.

09.03.2024 21:48  Güncelleme: 21:51
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Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu İstanbul'da yaşamını yitirdi.

Halktv'ye konuşan usta oyuncunun kızı Sibel Aybar, "Ölüm nedeni yaşlılığa bağlı. Cenazemiz pazartesi günü öğlen namazında Levent'ten kaldırılacak. Babamın isteği doğrultusunda annesinin yanına Feriköy'e defnedilecek" dedi.

Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti

KAYHAN YILDIZOĞLU KİMDİR?

Kayhan Yıldızoğlu, 26 Aralık 1936 tarihinde İstanbul Yeşilköy'de doğdu.. Babası Rahmi Bey Çerkez asıllı bir Ziraat Mühendisi, annesi Giritli bir öğretmen. 1952'de babası bakanlıkta müsteşarlık için Ankara'ya tayin oldu, ve Ankara'ya taşındı. Böylece liseyi Kavaklıdere'deki lisede okudu. Liseden sonra ailesinin isteğiyle hukuk fakültesinde okudu ama 3. sınıfa geldiğinde okulu bıraktı. .

Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti

Askerliğini 1957'deİstanbul'da yedek subay olarak yaptıktan sonra iz komiseri oldu. Burada tanıştığı Türkan Suner hanım ile evlendi. Bu evlilikten iki de kızı oldu. Ama birkaç yıl sonra boşandı. Ayrılığın ardından Şener Şen'le birlikte Cihangir'de bir evde üç buçuk sene geçirdi. Tiyatrocu Muhsin Ertuğrulile kendi iş yerinde tesadüfen tanıştı ve seçmelere davet edildi, seçmeler neticesinde İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda 20 yılını geçirdi tiyatroda.

Yıldızoğlu çok sayıda filmde rol aldı.

Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti

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Son Dakika Yaşam Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu vefat etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hakim ATMACA: Hey gidi günler hey ölümlü dünya mekanın cennet olsun koca çınar 8 0 Yanıtla

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