Volkan Konak'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu! - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Volkan Konak'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu!

Volkan Konak\'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu!

Volkan Konak, Kıbrıs'taki konseri sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Konak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sanat dünyası ve sevenleri büyük üzüntü yaşarken, dostları peş peşe duygusal mesajlar paylaştı. Kıbrıs'ta bulunan Hakan Altun ve Sibel Can ise haberi alır almaz hastaneye koştu.

31.03.2025 09:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk sanat dünyasının sevilen isimlerinden Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında fenalaşarak 58 yaşında hayata veda etti. Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Konak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YAKINLARI HASTANEYE KOŞTU

Konak'ın sahnede rahatsızlandığı haberini alan dostları ve hayranları büyük üzüntü yaşadı. Konak gibi, Kıbrıs'ta sahne alan Hakan Altun, haberi alır almaz hastaneye koştu. Kıbrıs'ta bulunan Sibel Can da sahne sonrası hastaneye giderek Konak'ın ailesinin ve yakınlarına destek oldu.

SANAT CAMİASI YASTA

Volkan Konak'ın ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü isimler peş peşe taziye mesajları yayınladı.

Özcan Deniz: Tüm sevenlerine ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Bu üzücü haberleri çok sık almaya başladık maalesef. Allah, ailesine sabırlar versin. Mekânı cennet olsun.

Niyazi Koyuncu: 20 yıl önce ağabeyimi kaybettim, şimdi de Volkan abiyi. Ne diyeceğim ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Şunu biliyorum ki hayat gerçekten çok kısa. Çok ama çok üzgünüm. Işıklar içinde uyu abi. Kazım'a da selam söyle bizden..

Mustafa Sandal: Saygıdeğer meslektaşım, Karadeniz'in dev sesi Volkan Konak'a Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dilerim. Çok üzgünüm. Mekânın cennet olsun Kuzeyin oğlu.

Gülşen: Çok kıymetli bir insanımızı kaybetmenin şaşkınlığını ve üzüntüsünü yaşıyorum. Volkan ağabey ne yaptın böyle?

Zafer Algöz: Çok yazık.Üzüntümüz sonsuz… Karadeniz'in güzel adamı Volkan Konak, Kıbrıs'ta sahnede kalp krizi sonucu vefat etti… Ülkemiz için büyük kayıp…Başımız sağ olsun.

Berna Laçin: Bütün güzel insanlar gidiyor peş peşe. Ahhhhhh beeeee böyle de gidilmez ki. Yalan haber dese biri.

Ebru Gündeş, "Zaten buruk bir bayram tamamen acıya büründü... Kuzeyin oğlunu, hepimizin abisini, çok kıymetli bir sanatçıyı kaybettik... Çok çok üzgünüm.Her daim kalbimizde yaşayacak... Değerli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim" şeklinde paylaşım yaptı.

Deniz Seki, "Şimdi sahneden indim daha terim soğumadan bu acı haberle sarsıldım. Çok değerli bir ismi kaybetmişiz. Ah Volkan Konak ölüm yakışmadı sana. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağolsun. Çok ama çok üzgünüm" şeklinde paylaşım yaptı.

Simge Sağın: "Volkan abim. Çok üzgünüm"

Trabzonspor: Değerli sanatçımız, Divan Üyemiz, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi; sesiyle, şarkılarıyla ve Karadeniz'e kattığı değerle hafızalarımızda daima yaşayacaktır. Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyoruz.

Beşiktaş: Değerli sanatçı Volkan Konak'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat dünyasına başsağlığı dileriz.

Galatasaray: Türk müzik dünyasının değerli sanatçısı Volkan Konak'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Fenerbahçe: Türk müziğinin değerli isimlerinden Volkan Konak'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Volkan Konak'a Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Volkan Konak, Kültür Sanat, Hakan Altun, Sibel Can, Magazin, Kıbrıs, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Volkan Konak'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • sebahattin şentürk:
    tam din düşmanı 2 2 Yanıtla
  • ayşe onat:
    Allah rahmet eylesin. 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’tan Galatasaray’a 8 yıl sonra cevap Beşiktaş'tan Galatasaray'a 8 yıl sonra cevap
Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu
Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam
Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu
Tonga’da 7.1 Büyüklüğünde Deprem Tonga'da 7.1 Büyüklüğünde Deprem
Ermenistan’dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda rekor yolcu trafiği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rekor yolcu trafiği
MHP ve DEM Parti ilk kez bayramlaşıyor MHP ve DEM Parti ilk kez bayramlaşıyor
Bahçeli’den ’’yeni anayasa’’ çağrısı Bahçeli'den ''yeni anayasa'' çağrısı
Volkan Konak’ın vasiyeti ortaya çıktı Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı
Volkan Konak’a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış Volkan Konak'a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış

09:34 MHP ve DEM Parti ilk kez bayramlaşıyor MHP ve DEM Parti ilk kez bayramlaşıyor
09:26 Bahçeli’den ’’yeni anayasa’’ çağrısı Bahçeli'den ''yeni anayasa'' çağrısı
07:40 Volkan Konak’ın vasiyeti ortaya çıktı Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı
02:49 Volkan Konak’a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış Volkan Konak'a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış
00:02 Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti
18:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır
17:26 Trump, “Çok kızgınım“ dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı Trump, "Çok kızgınım" dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı
17:23 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda rekor yolcu trafiği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rekor yolcu trafiği
16:58 Ermenistan’dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu
16:47 Tonga’da 7.1 Büyüklüğünde Deprem Tonga'da 7.1 Büyüklüğünde Deprem
16:32 Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu
16:04 Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam
15:44 Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu
15:10 Beşiktaş’tan Galatasaray’a 8 yıl sonra cevap Beşiktaş'tan Galatasaray'a 8 yıl sonra cevap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2025 09:55:24. #7.12#
SON DAKİKA: Volkan Konak'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement