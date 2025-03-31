Volkan Konak\'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu!

Türk sanat dünyasının sevilen isimlerinden Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında fenalaşarak 58 yaşında hayata veda etti. Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Konak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YAKINLARI HASTANEYE KOŞTU

Konak'ın sahnede rahatsızlandığı haberini alan dostları ve hayranları büyük üzüntü yaşadı. Konak gibi, Kıbrıs'ta sahne alan Hakan Altun, haberi alır almaz hastaneye koştu. Kıbrıs'ta bulunan Sibel Can da sahne sonrası hastaneye giderek Konak'ın ailesinin ve yakınlarına destek oldu.

SANAT CAMİASI YASTA

Volkan Konak'ın ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü isimler peş peşe taziye mesajları yayınladı.

Özcan Deniz: Tüm sevenlerine ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Bu üzücü haberleri çok sık almaya başladık maalesef. Allah, ailesine sabırlar versin. Mekânı cennet olsun.

Niyazi Koyuncu: 20 yıl önce ağabeyimi kaybettim, şimdi de Volkan abiyi. Ne diyeceğim ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Şunu biliyorum ki hayat gerçekten çok kısa. Çok ama çok üzgünüm. Işıklar içinde uyu abi. Kazım'a da selam söyle bizden..

Mustafa Sandal: Saygıdeğer meslektaşım, Karadeniz'in dev sesi Volkan Konak'a Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dilerim. Çok üzgünüm. Mekânın cennet olsun Kuzeyin oğlu.

Gülşen: Çok kıymetli bir insanımızı kaybetmenin şaşkınlığını ve üzüntüsünü yaşıyorum. Volkan ağabey ne yaptın böyle?

Zafer Algöz: Çok yazık.Üzüntümüz sonsuz… Karadeniz'in güzel adamı Volkan Konak, Kıbrıs'ta sahnede kalp krizi sonucu vefat etti… Ülkemiz için büyük kayıp…Başımız sağ olsun.

Berna Laçin: Bütün güzel insanlar gidiyor peş peşe. Ahhhhhh beeeee böyle de gidilmez ki. Yalan haber dese biri.

Ebru Gündeş, "Zaten buruk bir bayram tamamen acıya büründü... Kuzeyin oğlunu, hepimizin abisini, çok kıymetli bir sanatçıyı kaybettik... Çok çok üzgünüm.Her daim kalbimizde yaşayacak... Değerli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim" şeklinde paylaşım yaptı.

Deniz Seki, "Şimdi sahneden indim daha terim soğumadan bu acı haberle sarsıldım. Çok değerli bir ismi kaybetmişiz. Ah Volkan Konak ölüm yakışmadı sana. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağolsun. Çok ama çok üzgünüm" şeklinde paylaşım yaptı.

Simge Sağın: "Volkan abim. Çok üzgünüm"

Trabzonspor: Değerli sanatçımız, Divan Üyemiz, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi; sesiyle, şarkılarıyla ve Karadeniz'e kattığı değerle hafızalarımızda daima yaşayacaktır. Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyoruz.

Beşiktaş: Değerli sanatçı Volkan Konak'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat dünyasına başsağlığı dileriz.

Galatasaray: Türk müzik dünyasının değerli sanatçısı Volkan Konak'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Fenerbahçe: Türk müziğinin değerli isimlerinden Volkan Konak'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Volkan Konak'a Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.