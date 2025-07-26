Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Temmuz'dan itibaren yurt genelinde Afrika kökenli yeni bir sıcak hava dalgasının etkili olacağını duyurdu. Sıcaklığın, mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği belirtilirken, bu durumun 2 Ağustos'a kadar devam etmesi bekleniyor.
Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, önümüzdeki hafta sıcaklıkların Ankara'da pazartesi günü 40 dereceye kadar çıkacağını, İstanbul'da 34-36, İzmir'de 40-41 derece aralığında olacağını aktardı. Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 46, Batman'da 46, Mardin ve Siirt'te 44, Şırnak'ta ise 42 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.
Meteoroloji, Marmara'nın güneyi, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Ege Bölgesi'nde rüzgarın yer yer 30-50 km/saat hızla eseceğini belirterek dikkatli olunmasını istedi.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Ege ve Akdeniz'de orman yangınları için büyük risk olduğunu vurguladı. Şen, " Antalya, Manisa ve Aydın çevrelerinde sıcaklık 42-44 dereceye kadar çıkacak. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri Ankara'da 40 dereceyi aşacak. Ankaralılar bu günlerde mümkünse dışarı çıkmasın" dedi.
Uzmanlar, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların 11.00-16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları gerektiğini hatırlattı.
Son Dakika › Yaşam › Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor! Bu ilimizde oturanlara 'Dışarı çıkmayın' uyarısı yapılıyor - Son Dakika
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