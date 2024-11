Yerel

Tarım, orman, toprak ve su konularında duyarlılığın arttırılması için düzenlenen 14. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının düzenlediği tarımın, ormanın, toprağın, suyun önemi konusunda duyarlılığın geliştirilmesinin amaçlandığı "14. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması"nın ödül töreni Orman Genel Müdürlüğü'nün Konferans Salonu'nda yapıldı.

Tarımsal gelişmeler ile tarım, orman, doğa, çevre ve insan ilişkilerinin estetik ve öznel bakış açılarıyla arşivlerde yerini almasını sağlamak amacıyla 14 yıldır aralıksız düzenlenen "Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buldu.

Bu yıl ilk uluslararası boyut kazandırılan yarışma; "Genel", "Çiftçi", "Öğrenci", "Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları", "Denizbank Çalışanları" ve "Tema: Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı" olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleştirildi.

Yarışmacılar; tarım, hayvancılık, orman, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, her türlü tarım hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, çoban, köylü ve köy yaşamı gibi ilgili faaliyetleri konu alan fotoğraflarla yarışmaya katıldılar.

"14. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması"na bu yıl Türkiye'nin de dahil olduğu 35 ülkeden toplam bin 988 fotoğrafçı 8 bin 766 eserle katıldı. Seçici kurul tarafından yarışmaya katılan 12 eser ödüle layık bulunurken 118 eser de sergilenmek üzere seçildi. Ayrıca bir eserde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından "Bakan Özel Ödülü"ne layık görüldü.

"Tarım yeri gelir aştır, yeri gelir iştir"

Bakan Yumaklı, törende yaptığı konuşmada, ödül alan tüm yarışmacıları tebrik etti. Tarımın artık sadece tarımdan ibaret olmadığını söyleyen Bakan Yumaklı, "Sağlıktan turizme, biyolojiden ekolojiye ekonomiye, ticarete diplomasiye kadar hatta birçok konuda önemli sektör. Yeri gelir aştır, yeri gelir iştir. Damaklarda lezzettir, meslektir, istihdamdır. Sadece kırsalı ilgilendirdiği düşünülür ama öyle değildir. Hayata can suyu, can sağlığı, can evidir" ifadesini kullandı.

Tarım ve ormanla maddi hayatını idame ettiren insanın ruh dünyasını doldurduğun ifade eden Bakan Yumaklı, tarım ve ormanın aynı zamanda sanat olduğunu da aktardı. Tarımın tarih boyunca insanın beslenmesini sağlamakla kalmadığını, medeniyetlerin oluşumunda ve devletlerin kuruluşunda da önemli rol üstlendiğini ifade etti.

"Türk tarımının ve üreticisinin dünyaya tanıtılmasına da katkı sağlayacak"

Bakan Yumaklı, "Her biri ayrı bir sanat eseri olan bu fotoğraflar, bütün çiftçilerin aynı zamanda bir sanatkar olduğunu bir kez daha göz önüne seriyor. Yarışmanın uluslararası hüviyete bürünmüş olması, Türk tarımının ve üreticisinin dünyaya tanıtılmasına da katkı sağlayacak" diye konuştu.

"Kadın girişimcilerimizin tarımsal üretimin içerisinde olmasını istiyoruz"

Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı personellerinin en iyi üretim altyapısın hazırlamak için gece gündüz çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yarışmamıza katılan genç kardeşlerimize ayrıca bir çağrım olacak. Sizin tarım sektöründe olmanız gıda arz güvenliğimiz için çok önemli. Genç kardeşlerimizin ve kadın girişimcilerimizin tarımsal üretimin içerisinde olmasını istiyoruz. Gençler ve kadınlar olmazsa bunun sürdürülebilirliği yoktur. Bütün imkanlarımızı buna yönlendirmiş vaziyetteyiz. Gelin tarım yapın bizlerde sonuna kadar destek olalım."

Birinci Ödülünü kazanan fotoğrafın başka bir yarışmada ödül kazanması nedeniyle birincilik ödülü iptal edildi. Öte yandan "Bakan Özel Ödülü"nü Mehmet Şah Deniz tarafından çekilen "Küçük Çoban Kız" fotoğrafı kazandı. "Ulusal Birincilik Ödülü"nü Beytullah Eles tarafından çekilen "Acı Yol" fotoğrafı kazandı. "Çiftçi Üretici Ödülü"nü ise Adil Emektar tarafından çekilen "Salçalık Domates" fotoğrafı kazandı. "Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı" ödülünü ise Ahmet Aslan tarafından çekilen "Lale Vakti" fotoğrafı kazandı. "Öğrenci Ödülü"nü ise Sude Özdemir tarafından çekilen "Yaylacı" fotoğrafı kazandı. "Tarım Orman Bakanlığı Çalışanları Ödülü"nü ise Ender Pekşen tarafından çekilen "Kapya" fotoğrafı kazandı. "Orman: Geleceğe Nefes Ödülü"nü ise Filiz Uzunismail tarafından çekilen "Sürünün Yolculuğu" fotoğrafı kazandı. "Suya Vefa Ödülü"nü ise Haluk Sargın tarafından çekilen "Sürü ve Menderesler" fotoğrafı kazandı. - ANKARA