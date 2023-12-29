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2023'te Türkiye'nin Komşu Ülkelerindeki Askeri Hareketlilik ve Çözüm Çabaları - Son Dakika
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2023'te Türkiye'nin Komşu Ülkelerindeki Askeri Hareketlilik ve Çözüm Çabaları

Askeri Stratejist Dr. Kemal Olçar, 2023 yılında Türkiye'nin komşu ülkelerinde yaşanan askeri hareketliliği, çatışmaları ve çözüm çabalarını değerlendirdi. Olçar, Türkiye'nin jeopolitik konumunu avantaja dönüştürmek için oyalama, zaman kazanma ve denge politikaları uyguladığını belirtti. Terörün Türkiye'nin önündeki en büyük engel olduğunu vurgulayan Olçar, 2023 yılı boyunca yaşanan çatışmaları ve Türkiye'nin çözüm çabalarını anlattı. Türkiye'nin bölgedeki sorunlara karşı sert ve yumuşak güç unsurlarını kullandığını ifade eden Olçar, 2023 yılından 2024 yılına kadar sorunların ve çözüm çabalarının devam edeceğini söyledi.

2023\'te Türkiye\'nin Komşu Ülkelerindeki Askeri Hareketlilik ve Çözüm Çabaları
29.12.2023 - 10:15,
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2023'ün bitmesine sayılı günler kala Askeri Stratejist Dr. Kemal Olçar, 2023 yılında Türkiye'nin komşu ülkelerinde yaşanan askeri hareketliliği, düşük-orta ölçekli çatışmaları ve Türkiye'nin çözüm çabalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin adeta açık veya örtülü bir ateş çemberi içinde olduğunu belirten Olçar, "Türkiye dış çember ateş bloğuna karşı oyalama, zaman kazanma ve denge politikaları uygulayarak jeopolitik konumunu avantaja dönüştürerek mücadele ediyor. Yeni dünya düzeni içinde Türkiye'nin önündeki en önemli engel ise terör" diye konuştu.

2023 yılı boyunca Türkiye'nin komşu ve bölge ülkelerinde yaşanan çatışmalarla ilgili hatırlatmalarda bulunan Dr. Kemal Olçar, Türkiye'nin olaylara çözüm çabalarıyla ilgili ise değerlendirmeler yaptı.

"2023'te yaşananlar"

Olçar açıklamasında şöyle konuştu:

"Kuzey'de Ukrayna- Rusya Federasyonu Savaşı, Kafkaslarda Karabağ'ın yeniden ele geçmesi için yapılan mücadele ve Laçin ve Zengezur anlaşmazlıkları, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünün ihlali ve Güney Osetya, Abhazya, Acaristan ve Cehaviti bölgelerindeki kırılgan ve donmuş politik durum, Ermenistan ile minimal resmi ilişkiler, maksimal illegal münasebetler, İran'ın rejim ihraç çabaları ve bölgedeki tutarsız politikaları devam ediyor."

" Irak'da devletin çöküşü ve parçalanması, ABD ve koalisyon güçlerinin Irak kuzeyinde oluşturmaya çalıştıkları Suriye planına benzer projeler var. Yine Irak'ın yeniden terör üreten bir kuluçkaya dönüşmesi, Suriye'nin de facto (fiilen) yıkılması ve yerine de jure (hukuken) yeni bir devletin kurulamaması, ülkenin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan sözde kantonal ve gelecekte bağımsız Kürt/ PKK devleti söz konusu. İsrail'in Gazze'de canlı yayınla yaptığı katliam ve soykırım, Yunanistan'ın oluşturduğu Ege sorunları, Batı Trakya Türklerinin insan hakları ihlaline yönelik ihlaller, Akdeniz mücadelesi ve Kıbrıs çıkmazı, Bulgaristan'ın ülkede yaşayan Müslüman ve Türk soydaşlarımıza karşı uyguladığı baskılar ilk ateş kuşağını meydana getiriyor."

"Sert güç, boykot, yumuşak güç"

Türkiye'nin bölgede tüm bu yaşananlara karşı çözüm çabalarıyla ilgili ise İstanbul Beykent Üniversitesi Öğr. Üyesi Dr. Kemal Olçar, "Ermenistan (Karabağ özelinde), Irak ve Suriye'ye (terörle mücadele) karşı sert güç (askeri), Yunanistan, İran, İsrail ve Bulgaristan'a karşı istikşafi görüşmeler, diplomasi (bazen zorlayıcı diplomasi), boykot, örtülü ambargo vb. yumuşak güç unsurlarını kullanıyor" dedi.

Dış ilişkilerde yaşananları özetleyen Olçar, "ABD ile F-35 üretim sürecinden çıkarılma, F-16 tedarik ve modernizasyon çabaları, İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması, PKK/PYD/ YPG'ye verilen doğrudan destek, AB ile üyelik anlaşmazlıkları, NATO'dan istenilen düzeyde destek görememesi, Rusya ile yorucu kompartıman siyaseti, Afrika Birliği, İslam İş Birliği Teşkilatı ve Arap Birliği ile yol ayrımları ve yaşanan hayal kırıklıkları olduğunu söylemek mümkün" ifadelerini kullandı.

Olçar, aktardığı tüm sorunların ve çözüm çabalarının 2023 yılından 2024 yılına olduğu gibi devam edeceğini belirterek, "Umulan 2024'te ilave belirsizlikler ve çatışmalar kapımızı çalmasın, mevcut yüklerden eksilmeler meydana gelsin" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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