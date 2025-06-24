2024 Göç İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

2024 Göç İstatistikleri Açıklandı

2024 Göç İstatistikleri Açıklandı
24.06.2025 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yurt dışından Türkiye'ye göç 314 bin 588 kişi, yurt dışına göç ise 424 bin 345 oldu.

Yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2024 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 0,6 azalarak 314 bin 588 kişi oldu. Yurt dışından Erzincan'a 733 kişi göç etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Uluslararası Göç İstatistikleri'ni paylaştı. Buna göre, yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2024 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 0,6 azalarak 314 bin 588 kişi oldu. Göç eden nüfusun yüzde 54,5'ini erkekler, yüzde 45,5'ini ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 103 bin 732'sini Türk vatandaşları, 210 bin 856'sını ise yabancı uyruklular oluşturdu.

Türkiye'den 273 bin 205'i yabancı uyruklu olmak üzere 424 bin 345 kişi yurt dışına göç etti

Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 40,6 azalarak 424 bin 345 oldu. Göç eden nüfusun yüzde 55,7'sini erkekler, yüzde 44,3'ünü ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 151 bin 140'ını Türk vatandaşları, 273 bin 205'ini ise yabancı uyruklular oluşturdu.

En fazla 20-24 ve 25-29 yaş grubundaki nüfus göç etti

Türkiye'ye 2024 yılında göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, en fazla göç edenlerin yüzde 14,7 ile 20-24 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 12,1 ile 25-29 ve yüzde 10,3 ile 30-34 yaş grubu izledi. Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göç edenlerin yüzde 14,4 ile 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 12,2 ile 20-24 ve yüzde 12,1 ile 30-34 yaş grubu izledi.

Yurt dışından en fazla göç alan ve yurt dışına en fazla göç veren il İstanbul oldu

Türkiye'ye 2024 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 32,8 ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul'u yüzde 8,5 ile Antalya, yüzde 7,4 ile Ankara, yüzde 5,5 ile Mersin ve yüzde 3,7 ile İzmir takip etti.

Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise yüzde 34 ile İstanbul'un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul'u yüzde 8,5 ile Ankara, yüzde 7,8 ile Antalya, yüzde 3,3 ile İzmir ve Mersin izledi.

Türkiye'ye gelen yabancı nüfusun yüzde 9,9'unu Azerbaycan vatandaşları oluşturdu

Türkiye'ye 2024 yılında gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 9,9 ile Azerbaycan vatandaşları aldı. Azerbaycan'ı yüzde 9,8 ile Türkmenistan, yüzde 7,6 ile Özbekistan, yüzde 7,5 ile Rusya Federasyonu ve yüzde 5,9 ile İran vatandaşları izledi.

Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 17,4 ile Irak vatandaşları aldı. Irak'ı yüzde 13,1 ile Afganistan, yüzde 10,2 ile Rusya Federasyonu, yüzde 5,9 ile İran ve yüzde 5,8 ile Türkmenistan vatandaşları takip etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Göçmenler, erzincan, İstanbul, Politika, Ekonomi, Türkiye, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel 2024 Göç İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İran’daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı Trump: İran'daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı
Emre Mor Fenerbahçe’ye geri döndü Emre Mor Fenerbahçe'ye geri döndü
İran’ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar’a haber verdiği öne sürüldü İran'ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar'a haber verdiği öne sürüldü
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara’ya yönlendirildi Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara'ya yönlendirildi
Rusya: İran’a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok Rusya: İran'a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
İran’ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz İran'ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz
Nefesleri kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko’nun Nefesleri kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko'nun
Trump’ın yorumu çok ilginç İran’a teşekkür edip barış çağrısı yaptı Trump'ın yorumu çok ilginç! İran'a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
Katar’daki ABD üssüne saldırı Tahran’da kutlamalarla karşılandı Katar'daki ABD üssüne saldırı Tahran'da kutlamalarla karşılandı
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay Ali Koç hızla locaya gitti Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay! Ali Koç hızla locaya gitti
Sivasspor’un yeni teknik direktörü belli oluyor Sivasspor'un yeni teknik direktörü belli oluyor

17:31
LGS sınavı ile ilgili ortalığı karıştıran “soru kitapçığı“ iddiasına bakanlıktan açıklama
LGS sınavı ile ilgili ortalığı karıştıran "soru kitapçığı" iddiasına bakanlıktan açıklama
17:13
AK Parti’ye geçeceği iddia edilen CHP’li belediye başkanı için ihraç talebi
AK Parti'ye geçeceği iddia edilen CHP'li belediye başkanı için ihraç talebi
16:26
İsrail İran’ı önce vurdu, sonra ’’Kaçındık’’ dedi
İsrail İran'ı önce vurdu, sonra ''Kaçındık'' dedi
16:09
Genç kızlar terör estirdi Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
15:49
Trump, “İran’da rejim değişikliği“ konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
Trump, "İran'da rejim değişikliği" konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
00:12
Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda gruptan çıktı
Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda gruptan çıktı
00:07
Atletico Madrid’e galibiyet yetmedi Gruptan çıkamadılar
Atletico Madrid'e galibiyet yetmedi! Gruptan çıkamadılar
23:50
Bomba iddia Netanyahu’nın savaşı bitirme talebine İran’ın yanıtı ’Henüz zamanı değil’ oldu
Bomba iddia! Netanyahu'nın savaşı bitirme talebine İran'ın yanıtı 'Henüz zamanı değil' oldu
23:44
ABD, İran saldırısında kullanılan B-2 bombardıman uçaklarına ait görüntülerini paylaştı
ABD, İran saldırısında kullanılan B-2 bombardıman uçaklarına ait görüntülerini paylaştı
23:38
Ertuğrul Doğan’dan Uğurcan Çakır sözleri: Resmi teklif gelmedi
Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır sözleri: Resmi teklif gelmedi
23:31
İmzalar atılıyor Ertuğrul Doğan bir transferin daha ismini verdi
İmzalar atılıyor! Ertuğrul Doğan bir transferin daha ismini verdi
23:27
İran, Katar’daki ABD üslerine saldırdı petrol sert düştü
İran, Katar'daki ABD üslerine saldırdı; petrol sert düştü
23:23
Jeff Bezos’un Venedik’teki düğünü protesto edildi
Jeff Bezos'un Venedik'teki düğünü protesto edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 19:05:40. #7.13#
SON DAKİKA: 2024 Göç İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.