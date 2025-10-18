3 yıl sonra duş alıp, tıraş olan Barış'ın annesi, evladının yuva kurması hayaliyle yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

3 yıl sonra duş alıp, tıraş olan Barış'ın annesi, evladının yuva kurması hayaliyle yaşıyor

3 yıl sonra duş alıp, tıraş olan Barış\'ın annesi, evladının yuva kurması hayaliyle yaşıyor
18.10.2025 09:23  Güncelleme: 09:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da 3 yıla yakın süredir evden çıkmayarak sadece telefonla ve bilgisayarla oynayan ve 3 yılın ardından ilk defa tıraş olup dışarıya çıkan Barış Özbay'ın annesi, evladının yuva kurmasını hayal ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini kaybeden 50 yaşındaki anne Semra Özbay ve 23 yaşındaki oğlu Barış Özbay, yaşadıkları depremin ardından Defne ilçesinde hayata birlikte tutunuyorlar. Depremde hem evlerini hem yakınlarını kaybeden aile, üç yıldır zorlu bir süreçle mücadele ediyor.

3 YILDIR DUŞ ALMIYORDU

Depremin ardından yaşama hevesini kaybeden ve okuduğu üniversiteyi yarıda bırakarak sürekli bilgisayar ve cep telefonuyla oynamaya başlayan Barış Özbay, sanal dünyaya bağımlı hale gelerek hayat hikayesiyle Türkiye'nin dikkatini çekmişti. Yaşamak için gerekli ihtiyaçlarını gideren genç adam; ne duş alıyor ne de tırnaklarını kesmek gibi özel gereksinimlerini yerini getiriyordu.

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesi evladıyla ilgili tek bir şey istiyor

VALİ MASATLI'NIN TALİMATIYLA TRAŞ EDİLDİ, DUŞ ALDIRILDI

Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın talimatıyla harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Barış'ın yeni hayatına başlamasına yönelik ilk adımı atmıştı. Yaklaşık 3 yıl sonra duş alan, tıraş olan ve evinden çıkıp farklı bir noktaya giden Barış'ın annesi Semra Özbay'ın yüzü evladı için gülmeye başladı. Antakya Belediyesi ekipleri, 3 yılın ardından yeni hayat yolundaki ilk adımı atan Barış ve annesinin yaşadığı evi, köşe bucak temizledi. Temizliğin ardından Antakya İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetlerinden gelen sağlık ekipleri, evde çıkmayan telefon bağımlısı gençten kanlar alarak muayene etti. Evin temizliği ve oğlunun muayenesi yapıldığından mutlu olan anne Özbay, oğlunun zamanla iyileşerek gelecekte evlenip yuva kurmasının hayalini kuruyor.

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesi evladıyla ilgili tek bir şey istiyor

BELEDİYE EKİPLERİ EVİ TEMİZLEDİ

Oğlunun yeni görünümüne sevindiğini ve hayalinin oğlunun evlenip aile kurması olduğunu söyleyen anne Semra Özbay, "Dün bir işim vardı, evden çıktım. Sonradan eve gelince Barış'la ilgili sevinçli haberleri aldım. Önce inanamadım ama Barış eve gelip görünce inandım sürpriz oldu. Ben evde yokken Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri gelip Barış'ı alıp götürdüler. 3 yılın ardından Barış'a banyo yaptırdılar ve saç tıraşı yapıldı. Bugün özel bir doktor gelip kan tahlillerini aldı. İnşallah daha güzel sonuçlar olacak. Belediye ekipleri eve gelip temizlediler evi toparladılar. Oğlumun yeni hali süper oldu. İnşallah daha iyi olacak. Oğlumun bu yeni hali hep hayaldi ama gerçek oldu, evladımın eski haline dönmesini istiyorum. Kendi hayatını yaşamasını ve arkadaşlarıyla birlikte takılmasını istiyorum. Kendi hayatı için mücadele etmesini istiyorum. Her anne istediği gibi hayalim, torun sahibi olmak istiyorum. Hayalim her annenin istediği gibi; kendi hayatına bakmasını, güzel bir düzen kurmasına, evlenmesini ve çoluk çocuğa karışmasını istiyorum" dedi.

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesi evladıyla ilgili tek bir şey istiyor

"TEDAVİ OLMAK İSTEMİYORUM"

Tedavi olmak istemediğini söyleyen Barış Özbay, iyileşince de kendi için bir şeyin değişmeyeceğini belirterek, "Dün evde oturuyordum, annem yoktu. Normalde uyandığım zaman evde annem olmaz. Birileri gelip zili çaldı. Zilin çalanın Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri olduğunu düşünmemiştim. Normalde kapıyı çalanlara açmam, çalıp giderler diye düşünmüştüm ama gitmediler. Ben de açmak zorunda kaldım. Ekip benimle konuşmak istediler. Beni ikna etmeye çalıştılar ama ilk başta da ikna olmadım. Ekipler direnç gösterdi ve beni taşıyıp götürdüler. Tıraş oldum, duşumu aldım sonra eve geri geldim. Bugün belediye ekipleri gelip evde temizlik yaptı. Doktorlar eve geldi kanımı alıp test yapacaklar ve tansiyonuma baktılar. Doktor bir şey söylemedi, sadece kanımı aldılar ve tansiyonumu ölçtüler. Heyecandan dolayı tansiyonum biraz yüksek çıktı. Ben ilk röportajda dediğim gibi hiçbir şey yapmak istemiyorum, tedavi olmak istemiyorum. Herkes sağlık sorunumu yüzünden böyle olduğumu düşünüyor ama evde oturduğum için sağlık sorunum bu şekilde oldu. İyileşince hiçbir şey değişeceğini düşünmüyorum. Düşüncelerimi hala aynı bir şey yapmak istemiyorum. Hayat yaşamaya değmez. Hayatı yaşamaya gerek yok" şeklinde konuştu.

"BENDEN BABA OLMAZ"

Annesinin kendisinin evlenip yuva kurmasını istediğini söylemesi üzerin 'Ben öyle şeyler hiç düşünmüyorum' cevabını veren Barış Özbay, "Herkesin hayali aynı farklı bir şey yok. Annemin hayali hayatı yaşamamı istiyor ve evlenmemi istiyor. Kendisi torun sahibi olmak istiyor ama ben öyle şeyler hiç düşünmüyorum. Benden baba olmaz, iyileşince de benden baba olmaz. Dediğim gibi sağlık probleminin düşüncelerimle alakası yok. Düşüncelerim hiçbir zaman değişmeyecek. Direnç gösterince ne olduğunu gördüm artık direnç göstermiyorum. Nedenini bilmiyorum ama hayatı sevmedim. Hayatıma birileri girebilir ama onlar girene kadar uzun zaman olur. Bu yüzden hayatın inişlerini hiç istemiyorum. Söyledim sözde dedim bir anlamı yok. Hayat inişli ve çıkışlı ama ben sadece pes edenlerdenim. Hayatım o inişleri çıkışlarına değmiyor işte. Tıraş oldum ve duş almak beni biraz rahatlattı. Duş alıp rahatlamamak imkansız zaten. Yeni bir şey hissetmedim hala aynı şekilde hissediyorum. Önceden de güzel hissediyordum şimdi de güzel hissediyorum. Bedava tıraş oldum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Bilgisayar, Yerel, hatay, Son Dakika

Son Dakika Yerel 3 yıl sonra duş alıp, tıraş olan Barış'ın annesi, evladının yuva kurması hayaliyle yaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evine çağırdığı arkadaşını kılıçla rehin aldı Evine çağırdığı arkadaşını kılıçla rehin aldı
Milliler, Dünya Kupası’nda adeta para basacak Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti’yi es geçti Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti
Şirket tarihinin en büyük geri çağırması Otomotiv devi 115 bin araç için alarm verdi Şirket tarihinin en büyük geri çağırması! Otomotiv devi 115 bin araç için alarm verdi
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu
Burcu Biricik kızı Luna ile görüntülendi: Anne-kız benzerliği şaşırttı Burcu Biricik kızı Luna ile görüntülendi: Anne-kız benzerliği şaşırttı
Kayyum atanan otelle ilgili dikkat çeken çıkış: Temiz medya istiyoruz, kalanlar açıklansın Kayyum atanan otelle ilgili dikkat çeken çıkış: Temiz medya istiyoruz, kalanlar açıklansın
Okan Buruk gözünü Fatih Terim’in rekoruna dikti Okan Buruk gözünü Fatih Terim'in rekoruna dikti
Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları

10:49
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor Peki kimden ne kadar alınacak İşte detaylar
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar
10:31
Kuyumcuların önünde altın kuyruğu
Kuyumcuların önünde altın kuyruğu
10:11
Taraftarı heyecan bastı Milli yıldızımız adım adım Galatasaray’a
Taraftarı heyecan bastı! Milli yıldızımız adım adım Galatasaray'a
10:07
Asgari ücret için ilk kulis bilgisi Psikolojik sınırın altında kalacak
Asgari ücret için ilk kulis bilgisi! Psikolojik sınırın altında kalacak
09:54
Ahırdan kaçan öfkeli boğa hıncını arabadan çıkardı
Ahırdan kaçan öfkeli boğa hıncını arabadan çıkardı
09:23
Bitmesine 2 dakika kalan maç yarıda kaldı Nedeni inanılmaz
Bitmesine 2 dakika kalan maç yarıda kaldı! Nedeni inanılmaz
09:06
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli’den çok sert sözler
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler
08:44
CHP İstanbul Olağan İl Kongresi’nin de durdurulması istendi, YSK toplanıyor
CHP İstanbul Olağan İl Kongresi'nin de durdurulması istendi, YSK toplanıyor
08:19
Fatih Ürek’ten endişelendiren haber: Beyin sapında hasar iddiası
Fatih Ürek'ten endişelendiren haber: Beyin sapında hasar iddiası
08:13
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti’den Ali Babacan’a “dön“ teklifi
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
08:01
Herkes şokta Fenerbahçe’de Ederson depremi
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
07:32
Sürücülerin isyanı sonuç verdi Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti
Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti
21:21
Trump, Zelenski’nin “tomahawk“ talebini geri çevirdi: Bize lazım
Trump, Zelenski'nin "tomahawk" talebini geri çevirdi: Bize lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2025 10:57:01. #7.12#
SON DAKİKA: 3 yıl sonra duş alıp, tıraş olan Barış'ın annesi, evladının yuva kurması hayaliyle yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.