Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Açıklaması

KOCAELİ (İHA) – Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Kocaeli'de önemli açıklamalarda bulundu.

17.04.2025 15:15  Güncelleme: 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KOCAELİ (İHA) – Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Kocaeli'de önemli açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında konuşan Bakan Tunç, "Düne göre daha iyi olduğunu öğrenmemiz bizler için önemli gelişme. Yarın DEM Parti heyeti ile Adalet Bakanlığı'nda randevulaşmıştık. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında ifade edecekleri hususlar vardı. Sırrı Süreyya beyin rahatsızlığı sebebiyle bunu biraz ötelemek durumunda kaldık" dedi.

"Görüşme ileri bir tarihe ertelendi"

Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu'na katılmak üzere Kocaeli'ne gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç önemli açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili konuşan Bakan Tunç, "Hepimizi derinden üzdü. Kendisine acil şifalar diliyoruz. Önceki güne durumunun daha iyi olduğunu doktorlar ifade ediyorlar. Cuma günü için DEM Parti heyeti ile Adalet Bakanlığı'nda randevulaşmıştık. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında ifade edecekleri hususlar vardı. Sırrı Süreyya beyin rahatsızlığı sebebiyle bunu biraz ötelemek durumunda kaldık. Odaklandığımız nokta Sırrı Süreyya Önder'in sağlığına kavuşması. Bir an önce eski haline gelmesi ve aramıza katılması. Kendisi uzlaşmacı kişiliği ile bu sürece önemli katkılar veriyordu. Terörsüz Türkiye'ye inanan bir kişiydi. Daha önceki görüşmelerimizde, cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin şartları ile ilgili olarak bir takım talepleri oluyordu. Mevzuatımız çerçevesinde yapılabilecek hususlar zaten kanun çerçevesinde yapılıyordu. Özellikle hasta tutuklu ve hükümlüler, tedavi süreçleri, infaz şartları ile ilgili bir takım taleplerde bulunmuşlardı. Yapılan çalışmaları bu görüşmede değerlendirebilirdik. İdare ve gözlem kurulu kararları ile ilgili talepleri vardı. Yapmayı planladığımız görüşmede bunları dile getirebilirlerdi. Artık ileri bir tarihe ertelemek durumunda kaldık. Asıl önemli olan Sırrı Süreyya Önder'in bir an önce sağlığına kavuşması. Düne göre daha iyi olduğunu öğrenmemiz de bizler için önemli gelişme. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur ve ülkemiz için 40 yıldan bu yana ülkemize ayak bağı olmuş, ülkemizin kalkınmasında en büyük engel olan terör belasından kurtulma sürecine yine kaldığı yerden destek vermeye devam eder" diye konuştu.

"Her hangi bir af söz konusu değil"

10. Yargı Paketi ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yılmaz Tunç, "Yeni Yargı Reformu Strateji Belgemizin de ilk paketi olacak. Belirlediğimiz 264 hedef var. Bu hedefleri belli bir takvime bağlamış durumdayız. Uygulama takvimi gereğince, yasal düzenleme gerektiren hususları, teknik çalışmaları, taslakları biz milletvekillerimize arz edeceğiz. Uygulamadan kaynaklanan hususları zaten idari kararlarla gerçekleştirmenin gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz. Bu, reform belgemizin ilk paketi olacak, ceza adaleti ile ilgili. Ceza adaleti dediğimiz zaman, sadece infaz aşaması değil, soruşturma, kovuşturma ve sonrasında da infaz aşaması. Üçü de, birbirinden değerli aşamalar. Bu üç aşamanın da tek amacı ceza adaletini sağlamak, toplumu suçtan korumak, suçla mücadele etmek, toplumsal barış ve huzuru sağlamak. Soruşturma, kovuşturma, infaz aşamaları ile ilgili bazı düzenlemeler olacak. Teknik çalışma devam ediyor. Kanun yapma yetkisi milletvekillerimizin. Biz onların görüşlerine arz edeceğiz. Pakete ekleyebilecekleri, çıkartabilecekleri hususlar olabilir. Takdir tamamen meclisimizin. Özellikle kamuoyuna yansıyan bazı düzenlemeler var. Trafik suçları ile ilgili İçişleri Bakanlığı'mızın idari para cezalarındaki caydırıcılıkla ilgili bir çalışma var. Aynı zamanda, trafik suçlarında, toplumda çok büyük rahatsızlık oluşturan, TCK'da da düzenlenmesi gereken hususlar var. Trafikte yol kesme, maganda, şehir eşkıyası dediğimiz, önemli günlerde, kutlamalarda, düğünlerde silah kullanılması ve bunun tatsız olaylara sebep olması gibi bir çok husus pakette yer alacak. Bilişim suçlarının önlenmesi ve yargılama süreçlerinin hızlı şekilde sonuçlanmasıyla ilgili önemli düzenlemeler olacak. Denetimli serbestlik, tutuklama tedbirinden kaynaklanan bazı eleştirileri karşılayacak düzenlemeler de olacak. Kamuoyunda af olarak değerlendirilen husus bir kere yanlış anlaşılma. Burada her hangi bir af söz konusu değil. Böyle bir gündemimiz de bizim söz konusu değil. Özellikle Ceza İnfaz Kanunu'nda yapılacak olan düzenlemeler, cezaevindeki şartlar, hasta hükümlülerin şartları, onların alternatif infaz usullerinden yararlanabilmeleri, belli yaşın üstündeki hükümlüler ile ilgili bazı suçlar hariç tutulmak kaydıyla bunlar milletvekillerimizin takdirinde olan hususlar. 55 bin kişinin affedileceği değerlendirmesi doğru değil. Covid izni vardı, 2023'ün 31 Temmuz'unda bu sona ermişti. Covid zamanında üç yıl boyunca açık cezaevindeki hükümlüler izne gönderilmişti. Kapalıdaki hükümlülerde üç yıl erken açık cezaevine çıkarak, oradaki sağlık riskini ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeyi meclisimiz yapmıştı. 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle kararları kesinleşenler ve cezaevinde bulunanlar bundan yararlanabildi. 31 Temmuz 2023 tarihinde kararı kesinleşmiş, cezaevinde bulunanlardan önce suçu işlediği halde yargılaması uzun sürdüğü için, kendisinden kaynaklanmayan bir sebeple bundan yararlanamadığını ifade eden vatandaşlarımız var. Bunların talebiyle ilgili değerlendirme söz konusu olabilecek. Bu meclisin takdirinde olan husus. Milletvekillerimiz elbette değerlendirecek. Biz çözüme yönelik taslağı onlara arz edeceğiz. Burada özellikle 4'te 4 dediğimiz, ikinci kez mükerrer olanların bir talebi söz konusu. Bir kişi suç işlediğinde şartlı salıvermesi ilk suçta 1/2, ikincide bazı suçlar hariç 3/2. Üçüncü suçta ise tamamı infaz edilir. Bazı vatandaşlarımızın basit üç suçu işleyen, ikinci kez mükerrer olanlarla ilgili 4 te 4 uygulamasının, yani cezasının tamamının cezaevinde çekilmesinin, şartlı salıvermeden yararlanmamasının mahsurlarının olduğu yönünde uygulamadan ve akademisyenlerden de görüşler almıştık. Cezaevindeki iyi hal şartlarının düzenlenmesi ve cezaevindeki düzeni sağlamaya yönelik, özellikle 4'te 4 infaz yerine, 4'te 3 gibi bir alternatif değerlendirmesi konusunda bir görüş var. Biz teknik taslak olarak hazırladık, milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz. Ne kadar kişi yararlanacak işin o tarafında değiliz. Bu düzenleme tamamen ceza adaleti sistemiyle ilgili husus. Kişi sayısı ile ilgili ölçtüğününüz zaman yanlış sonuca varırsınız" ifadelerini kullandı.

CHP kurultayı ile ilgili soruya da cevap veren Bakan Yılmaz Tunç, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin şikayetleri yine CHP'nin delegeleri yapmıştı. Hatay Büyükşehir Belediyesi eski başkanı başta olmak üzere bazı delegeler savcılıklara başvurdu. Önce Bursa sonra Ankara'da yetkili yangı yeri olarak soruşturma devam etti. Şikayetler oldu, sonra delegeler gelip ifadeler verdiler. Oradaki soruşturma devam ediyor. Bir şikayetin yargı tarafından değerlendirilmemesi söz konusu olamıyor. Bir takım ifadeler, iddia edilen konular varsa bunu tespit edecek olan Cumhuriyet Savcılığı'dır. Diğer yandan da Asliye Hukuk Mahkemesi'nde de yine CHP'li delegeler tarafından açılan kongre iptal davaları var. Tedbir kararı reddedilmişti. Henüz daha duruşma aşamaları başlamadı ama dün akşam, bazı sosyal medya mecralarında maalesef halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçunu teşkil edebilecek paylaşımlar oldu. Bunlar doğru değil. Hakim ve savcılar, yargı sürecini, ne yapacaklarını, sosyal medyadaki bu paylaşımları yapanlarla, paylaşacak durumda değiller. Yargı kendi mecrasında yürür. Kimin tutuklanacağı, 'Şu serbest kalacak, şu tutuklanacak' şeklinde kişilerin sosyal medyada paylaşım yapması, tamamen dezenformasyon amaçlıdır. Bu tür paylaşımlar doğru değildir, itibar edilmemesi gerekir ve bunların zararlı sonuçları olur. O paylaşımlar nedeniyle tedirgin olan insanlar olabilir, ekonomiye zarar verme durumu olabilir. Tüm bunlar doğru şeyler değil. Yargı süreçleri zaten kendi mecrasında işler. Önden bir takım açıklamalar yapmak doğru değil. Sosyal medya kullanıcılarının dezenformasyon teşkil edebilecek paylaşımlardan kaçınması gerekir" şeklinde konuştu.

TBMM Başkanvekilinin, Anayasa Mahkemesi kararının sonuç kısmını okumasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Zaten grup başkanvekilimiz, meclis başkanımız tarafından değerlendirildi. Meclisin çalışma düzeni bellidir. İç tüzüğündeki kurallar çerçevesinde meclis çalışmaları yürütülür. Bu kuralın dışına çıkarak, farklı çalışmalar içerisine girmek meclisin saygınlığına da gölge düşüren hususlardır. Anayasa Mahkemesi'nin, Yargıtay'ın kararı ortadadır. Yerel mahkemenin ve Yargıtay'ın vermiş olduğu sonrasında meclis tarafından okunmuştur. Yeniden yargılama söz konusu olmadığı için kesin hüküm devam etmektedir. Anayasa Mahkemesi'nin kararının orada okunması sonuca etkili bir durum değildir. Özellikle Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı sebebiyle milletvekillerinin çoğunluğunun orada bulunmadığı, meclisin çalışmalarına ara verilecek ortamda böyle bir çaba içerine girilmesi çok şık olmamıştır. Zaten gerekli cevabı Numan Kurtulmuş bu konuda vermiştir" dedi.

Teknolojinin artması ve internet çağının bilişim suçlarını arttırdığına dikkat çeken Bakan Tunç, "Yargının belli bir iş yükünü, sosyal medyada, internette işlenen sadece hakaret, tehdit suçları değil, kişilik hakları, özel hayatın korunması önemli. İnternet yoluyla dolandırıcılık, yasa dışı bahis gibi hususlarda maalesef son zamanlarda artmaya devam ediyor. Bizim yargı paketimizde bilişim suçlarına yönelik önemli düzenlemeler olacak. Sosyal medya ile ilgili olarak, bir özgürlük alanı ama özgürlüğünde özellikle temel haklar bakımından baktığınız zaman, bunun sınırları vardır. Gerçek hayatta suç teşkil ediyorsa, bunun internette işlenmesi de aynı şekilde suçtur. Bizim bu hususta kanunumuz var" diye konuştu. - KOCAELİ

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yılmaz Tunç, Yılmaz Tunç, Politika, kocaeli, Yerel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel’den Bahçeli’ye dikkat çeken ’’3 T’’ çağrısı Özel'den Bahçeli'ye dikkat çeken ''3 T'' çağrısı
Konya’da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti Konya'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!

20:45 Trump’tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
20:45 Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
19:59 Süleyman Soylu’dan, Özgür Özel’e 7 soru 7 cevapla 505 PKK’lı yanıtı Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 7 soru 7 cevapla 505 PKK'lı yanıtı
17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
09:38 Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak
09:35 İsrail’e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı İsrail'e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı
09:34 Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi
09:32 Ezhel konserinde iğrenç olay Yaptığı hareketle hayrete düşürdü Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü
09:24 Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
09:16 Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak
09:10 CHP kurultayına iptal davası bugün Erzurum delegesi ifade verdi CHP kurultayına iptal davası bugün! Erzurum delegesi ifade verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 21:35:23. #7.13#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement