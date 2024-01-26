Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Ticaret Odası Meclis Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Adana Büyükşehir Belediyesi'nin icraatlarını ve gelecek dönem için projelerini anlatan Karalar, "Çatışma dönemi bitti, çalışma dönemi başladı" diyerek hareket ettiklerini vurguladı. Karalar, kentte görev yapan seçilmişlerin, atanmışların, sivil toplum kuruluşlarının ve kent dinamiklerinin tamamının Adana ortak paydasında hareket etmesi halinde, Adana'nın daha yaşanabilir hale geleceğini söyledi.

Adana'nın son dönemde doğası, tarihi, gastronomisi, iklimi, festivalleri, diğer güzellikleri ve sıcak kanlı insanlarıyla ülke gündemine geldiğini hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, bunun hep birlikte başarıldığını dile getirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'ni çok kötü şartlarda devraldıklarını hatırlatan Karalar, şöyle devam etti:

"Adana Büyükşehir Belediyesi'nde borç gelirin 4 katıydı, şimdi gelir borcun 4 katı. 3 alt geçit, 5 yeni bulvar yaptık, 221 bulvar ve caddeyi yeniledik. Bir önceki dönemde girdi fiyatları, asfalt malzemesi, mazot çok daha ucuzken 894 bin ton asfalt dökülürken, biz geride kalan sürede 2 milyon 850 bin ton asfalt döktük. 310 iş makinesi, 111 otobüs aldık. Kiraya ödediğimiz parayı yıllık 750-800 milyon lira azalttık. Adanalı iş insanlarımızın ithalat yaparken ödediği verginin, kentimizden çıkışını sağlayarak, belediyemizin gelirini yıllık 1 milyar lira artırdık. Bu rakamı daha da artırmayı hedefliyoruz. Arıtmalar, önemli altyapı yatırımları, yol, su hizmetleri gerçekleştirdik. Eski su hattı borularını çok daha dayanıklı olanları ile değiştiriyoruz ve 440 bin metre de asbestli boruyu değiştirdik. Yedigöze'den su getirme projemizin temelini attık, önümüzdeki dönemde 4 ilçemize ve köylerine sağlıklı ve yeterli su gelecek. Sosyal belediyecilik anlayışımızın gereği olarak çiftçi ve üreticilere milyonlarca fide ve diğer desteklerle birlikte, halkımıza 500 bin adet gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdik. Pandemi ve depreme rağmen geride kalan sürede çok önemli hizmetleri halkımızla buluşturduk."

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ÇOK ÖNEMLİ PROJELER HAYATA GEÇİRİLECEK"

Gelecek dönemde 8 alt geçit daha yapılacağını, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yatırım programına aldığı Metro 2. Etap projesinin inşa edilerek, hattın Yeni Adliye, Şehir Hastanesi, Balcalı ve Stada uzatılacağını, biri şehir merkezinde nostaljik hat olmak üzere, 2 tramvay hattının kente kazandırılacağını kaydeden Başkan Zeydan Karalar, 4 yeni büyük kütüphane, yeni bulvarlar, izin alınabilmesi halinde 150 megawattlık Güneş Enerjisi Santrali (GES), modern bir otogar, kütür merkezi, marina gibi dev hizmetlerin halkın hizmetine sunulacağını açıkladı.

Başkan Karalar, kendilerini konuk ederek dinleyen ATO yönetimine ve üyelerine teşekkür etti.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram ve ATO Meclis Başkanı İsmail Acı, Başkan Zeydan Karalar'a plaket verdi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram da kent yönetimiyle ilgili üyelerinin beklentilerini şu sözlerle dile getirdi:

"ATO 37 bin üyeye sahip Türkiye'nin dördüncü büyük STK'sı. Dolayısıyla ATO demek Adana esnafı, Adana tüccarı demek. Her ay 46 komitemizle bir araya gelip, Adana'yı üst liglere çıkarmanın formüllerini konuşuyoruz. Sektörlerin yerel yönetimden beklentilerini masaya yatırıyoruz. Biz 2022 yılında 'Birlikte güçlü, ekonomide öncü Adana' sloganıyla çalışmaya başladık. Bizim yeni dönemde en büyük beklentilerimizden biri Büyükşehir öncülüğünde 15 ilçe belediyesiyle Adana'nın her karışı için birlikte çalışmaktır."

Birlik vurgusunun ardından Adana'nın acil ihtiyaçlarına da değinen Başkan Bayram, "Adana'nın acilen 14 adet daha alt geçide ihtiyacı var. Komitelerimizden gelen talepler doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi'ne verilmek üzere hazırladığımız raporda ihtiyaç görülen yerleri belirttik. Ayrıca yeni imara açılacak alanlarda altyapı çalışmaları tamamlanmadan projelerin ruhsat verilmemesi de en önemli taleplerimizden" dedi.

Adana'nın ulaşım sorununu da ele alan Bayram, hükümet tarafından açıklanan metro programına, Ruh Sağlığı Hastanesi'nden başlayıp Turgut Özal Bulvarı, İller Bankası, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Adana Şehir Hastanesi, Çukurova Üniversitesi ve son olarak stadyuma varacak raylı sisteme ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

"Benim bir hayalim var" diyerek sözlerine devam eden Başkan Bayram, Budapeşte Tuna Nehri'ni örnek göstererek Seyhan Nehri'ne de benzer bir ıslah çalışması yapılmasını önerdi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olan kentsel dönüşümün Adana için de acil ihtiyaçlar listesinde olduğunun altını çizdi.

Başkan Bayram, kentleşmenin de önemine vurgu yaparak, Kabasakal veya Real civarındaki yeni yerleşim bölgelerine 'örnek cadde' projesi önerisini getirdi. Bayram, kat sayısı, hatta mimarisi ile benzer nizamda yaşam alanlarının oluşturulacağı örnek caddenin Türkiye'de bir ilk niteliğinde tasarlanmasını beklediklerini söyledi.