Adana Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş depremlerinin birinci yılında çalıştay düzenledi

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından "Bu Binalar Neden Yıkılıyor" başlıklı deprem çalıştayı düzenlendi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Adana'yı depreme dirençli bir kent haline getirmeye kararlıyız" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin birinci yılında Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından uzman ve akademisyenlerin katılımı ile gün boyu süren bir çalıştay düzenlendi. Çalıştaya Başkan Karalar, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ilgili oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, siyasiler ve vatandaşlar katıldı.

Çalıştayda, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, fay yasası ve afet yasasının çıkarılması ile Afet Bakanlığı'nın kurulması yönünde verdikleri mücadeleyi anlattı.

Başkan Karalar da 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.47'de yıkılan bir binanın başında olduğunu ve o anı asla unutmayacağını dile getirdi. Küçük bir kızın kendisine, enkaz altındaki babasını kurtarması için haykırdığını ama saniyeler içinde un ufak olan binada bunu başarmanın mümkün olmadığını söyledi. Büyükşehir ekiplerinin deprem günü araçlarla, vinç, kepçe, kamyon ve gerekli ekipmanlarla yıkılan binaların bulunduğu noktalara intikal ettiğini belirten Başkan Karalar, ilk dakikalarda panik halinde trafiğe çıkılmasının, enkazlara gidiş süresini uzattığını ve büyük sorun yarattığını anlatarak, trafik yerine toplanma alanlarına çıkılmasının önemine değindi. İnşaatların her aşamada denetlenmesi gerektiğini de belirten Karalar, yetkisi olan kurum ve kuruluşların birlikte kanunlara uygun ve titiz çalışması halinde sonuç alınabileceğini aktardı. Adana'yı depreme dirençli kent haline getirmekte kararlı olduklarını vurgulayan Karalar, "Mikro Bölgeleme Projesi" ile depreme dayanıklı kent inşasında önemli bir mesafe kat edileceğini aktardı.

Depremde Adana'nın ne denli stratejik öneme sahip bir kent olduğunun bir kez daha anlaşıldığının altını çizen Karalar, Adana'nın yurtiçi ve yurtdışı için tam kapasiteli bir lojistik üs haline geldiğini kaydetti. Bilim ve fenden uzaklaşmanın felaket getireceğine dikkat çeken Karalar, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse, bilimi seçin" sözünü hatırlatarak, liyakatin, yurttaşlık bilincinin ve ülkeye gönülden bağlılığın önemine vurgu yaptı. Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde, projesine uygun yapılmayan çok sayıda binaya ruhsat vermediklerini anlatan Karalar, Büyükşehir'de de kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde titiz davrandıklarını bildirdi. Karalar, "Adana'yı depreme dirençli bir kent haline getirmeye kararlıyız" diye konuştu.

İki oturum şeklinde yürütülen çalıştayın birinci oturumunda ODTÜ İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Binici, TED Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güney Özcebe, T-Rupt Teknoloji A. Ş. Başmodelleyici Prof. Dr. Sinan Akkar, İTÜ Yapı ve Deprem Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper İlki ve İMO Geoteknik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Laman tarafından "Risk: Depremin Binalara Olan Etkisi" anlatıldı.

Çalıştayın ikinci oturumda ise Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ulvi Can Ünlügenç, Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisi ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Dr. Baran Bozoğlu ve ABD İllinois Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Tuğçe Başer tarafından "Tehlike: Jeolojik ve Çevresel Olarak İnceleme" başlığı ele alındı.