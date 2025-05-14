Adıyaman ve Malatya Kardeş Şehir Vurgusu - Son Dakika
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Adıyaman ve Malatya Kardeş Şehir Vurgusu

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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, CHP Malatya İl Örgütü'nü ziyaret ederek Malatya ile Adıyaman’ın kardeş şehir olduğunu ve iş birliğinin önemini vurguladı. Ayrıca, tütün üreticilerinin sorunları hakkında parlamentoda yasal değişiklik yapılması gerektiğini ifade etti.

14.05.2025 15:25  Güncelleme: 16:34
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(MALATYA)- Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, CHP Malatya  İl Örgütünü ziyaret etti. Tutdere, "Adıyaman, sonuçta Malatya'yla kardeş şehir. Bir elmanın iki parçası gibiyiz. Malatya'da çok sayıda hemşehrimiz yaşıyor. Adıyaman ile Malatya'nın hem sosyal hem de kültürel anlamda çok güçlü bir iş birliği var. İnşallah bundan sonra da bu güçlü iş birliği katlanarak, büyüyerek devam edecektir" ifadelerini kullandı.

CHP Malatya İl Örgütüne ziyarette bulunan Abdurrahman Tutdere'yi İl Başkanı Barış Yıldız, Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, Doğanşehir Belediye Başkanı Metmet Bayram ve partililer karşıladı.

Adıyaman Belediye Başkan Abdurrahman Tutdere'nin ziyaretinden memnuniyet duyduklarını ifade eden CHP Malatya İl başkanı Barış Yıldız, şöyle konuştu:

"Son seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisi olmuş durumdaydı. En sevindiğimiz illerden biri de bize en yakın olan Adıyaman'ın uzun süre sonra Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilmesine çok sevindik. Adıyaman, Malatya'nın gerçek anlamda kardeş bir şehri; iki şehir, ekonomisiyle, sosyal hayatıyla iç içe... İki şehir, iki kardeş şehir. Bu anlamda da komşu ilimizin belediye başkanını ağırlamaktan çok ayrı bir mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum.

"Malatya, Adıyaman kardeş şehirler"

Adıyaman, sonuçta Malatya'yla kardeş şehir. Bir elmanın iki parçası gibiyiz. Malatya'da çok sayıda hemşerimiz yaşıyor. Adıyaman ile Malatya'nın hem sosyal hem de kültürel anlamda çok güçlü bir iş birliği var. İnşallah bundan sonra da bu güçlü iş birliği katlanarak, büyüyerek devam edecektir.

Yanımda şimdi, sol tarafımda Doğanşehir Belediye Başkanımız var. Diğer belediye başkanlarımız burada. Diğer belediye başkanlarımızın yönettiği belediyelerde de yine Adıyamanlılar var. Onlar da bulundukları yerlerde hem belediye başkanlarımıza hem de kendi ilçelerine gerçekten katkı veren, üreten insanlar. Biz hep beraber hem Adıyaman'ımızı hem Malatya'mızı depremin yaralarını sarmış, yeniden ayağa kalkmış ve depreme dirençli kentler yapmak adına hep beraber çalışıyoruz."

Milletvekilliğinden istifa edince, Adıyaman'ın bir sandalyesinin azaldığını, kendisinden boşalan yeri Veli Ağbaba'nın doldurduğunu belirten Tutdere, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii, bizim Adıyaman olarak milletvekilliğinden benim istifamla beraber Meclis'te bir sandalyemiz azaldı. Ama biz buradaki Adıyaman'ın milletvekilliği ve Meclis'teki sesi olarak da halk olarak yıllardır bizim gerçekten sesimiz olan, çok kıymetli ve siyasette de bizim abimiz olan Veli Ağbaba'ya bu sorumluluğu vermiştik. Veli Ağbaba Meclis'te çalışacak, biz de burada yerelde hep beraber çalışacağız. Kentlerimizi ayağa kaldıracağız. İyiye gidiyor. Morallerimizi yüksek tutacağız. Dayanışmayla biz bu ağır yükün altından kalkabiliriz.Tabii, bizim Adıyaman'da yapacağımız her türlü iyi iş şüphesiz Malatya'da da yankı bulacaktır. Malatya siyasetini de olumlu yönde etkileyecektir.

"Tütün üreticisinin sorunları devam ediyor"

Gazetecilerin sorusu üzerine Adıyaman tütün üreticisini sorunlarının devam ettiğini, parlamentoda mutlaka yasal değişikliğin yapılması gerekliliğini ifade eden Tutdere, şunları söyledi:

"Tütünle ilgili de, değerli arkadaşlar, üzülerek belirteyim ki, yani sorun devam ediyor. Bu sorunun çözümü konusunda, parlamentoda kesinlikle ilgili yasada bir değişiklik yapılması gerekiyor. Yerli tütünün bu hapis cezasının kapsamı dışına çıkarılması lazım. 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'nun 20. maddesinde mutlaka bir düzenleme gerekiyor.

Ben tabii, parlamentodaki çalışma sürem boyunca çokça üstünde durduk, çokça dile getirdik. Bir türlü iktidara kısmen adım attırdık, cezayı biraz düşürdük ama istediğimiz boyuta gelmedi. Bu konuda artık işi parlamentoda Veli Ağbaba'nın omuzlarına bırakacağız. Yerelde de biz birlikte çalışacağız. İnşallah da düzeltilir. Ama bunlar düzeltmezlerse de yol yakındır. Kısa süre içerisinde sandık halkın önüne gelecek. Halkımız kendi tütün sorununu da, kendi ekonomik sorununu da, kendi işsizlik sorununu da, yoksulluk sorununu da çözecek olan iktidarı yani Cumhuriyet Halk Partili Cumhurbaşkanı'nı ve hükümetini işin başına getirecektir. Biz buna da inanıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Adıyaman ve Malatya Kardeş Şehir Vurgusu - Son Dakika

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