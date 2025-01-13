Akdeniz Belediyesi\'nde Kayyum Atamasına Protesto

Yerel

(MERSİN) - Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasını ve DEM Partili Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ile Nuriye Arslan'ın ve belediye meclisi üyelerinin tutuklanmasını protesto ederek belediye binasına yürümek isteyen aralarında milletvekillerinin de olduğu gruba polis izin vermedi, polisler ve grup arasında tartışma yaşandı.

DEM Parti Mersin İl Örgütü üyeleri, Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasını ve eş başkanların tutuklanmasını Özgür Çocuk Parkı'nda protesto etti ve burada "Kayyum rejimi halk iradesine darbedir" yazılı pankart açtı.

Eyleme, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan ile Perihan Koca, Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, TİP İl Başkanı Ahmet Paket, EMEP İl Başkanı Sedat Başkavak da katıldı.

Basın açıklamasının ardından belediye binasına yürümek isteyen gruba polis barikat kurarak izin vermedi. Bu sırada polis ve DEM Parti Milletvekilleri Perihan Koca ve Ali Bozan arasında tartışma yaşandı.

Polisin yürüyüşü engellemesine tepki gösteren Milletvekili Perihan Koca, "Biz o belediyeyi ilmek ilmek örerek kazandık. Halkın kaynaklarına çökmenize izin vermeyeceğiz" derken; Milletvekili Ali Bozan, "9 aydır rapor alıp işe gelmeden maaş alanlar şimdi belediyede. Akdeniz Belediyesi'nde neler olduğunu biliyoruz" diye tepki gösterdi.

DEM Parti Mersin İl Başkanı Bedriye Kuş, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanması demokratik, toplumcu ve kadın özgürlükçü yerel yönetim anlayışımızın Türkiye halklarıyla buluşmasını engelleme amaçlıdır. Akdeniz Belediyemize kayyum atanması birçok halkın, kültürün, inancın barış içinde bir arada yaşadığı Akdeniz halkının iradesinin gasbı değil bu darbe aynı zamanda halkımızın barış umuduna vurulan bir darbedir. Bir kez daha demokrasiye ve halk iradesine yapılan bu saldırıyı lanetliyoruz. İçişleri Bakanlığı, Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasını meşrulaştırmak için yargıyı ve güvenlik güçlerini bir alet olarak kullanarak bir kılıf hazırlamıştır. Bu tam anlamıyla bir irade gaspıdır. Bu bir siyasi darbedir. Kayyum atamaları sadece Kürt halkının iradesine değil, Türkiye'nin dört bir tarafındaki demokrasi mücadelesine sistematik bir darbedir."