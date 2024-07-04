Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Seçildi - Son Dakika
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Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Seçildi

Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Seçildi

Akdeniz Kent Konseyi'nin 12'nci olağan genel kurulu yapıldı. Genel kurul sonucu Mersin Üniversitesi eski akademisyenlerinden Prof. Dr. Atilla Güney, Akdeniz Kent Konseyi başkanlığına seçildi.

04.07.2024 12:45  Güncelleme: 12:46
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Akdeniz Kent Konseyi'nin 12'nci olağan genel kurulu yapıldı. Genel kurul sonucu Mersin Üniversitesi eski akademisyenlerinden Prof. Dr. Atilla Güney, Akdeniz Kent Konseyi başkanlığına seçildi.

Akdeniz Belediyesi konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, konseyin bileşeni emek, meslek ve sivil toplum örgütü ile siyasi partilerden temsilciler katıldı. Divan heyetinin oluşmasından sonra yapılan konuşmalarda, Akdeniz Kent Konseyinin bundan sonraki hedef ve amaçları anlatıldı. Akdeniz ilçesinde yeni bir dönemin başladığına dikkat çekilen konuşmalarda, daha yaşanabilir bir kent ve ilçe için hep birlikte, kent dinamiklerinin katılımı ve işbirliğiyle kent sorunlarının çözüleceğine vurgu yapıldı. Genel kurulda Akdeniz Kent Konseyi Başkanlığına Prof. Dr. Atilla Güney, oybirliğiyle seçilirken, yine oybirliğiyle seçilen yeni yürütme kurulunda ise 30 STK temsilcisi yer aldı.

"Tüm bileşenlerden destek, öneri ve eleştiri bekliyoruz"

Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, kent konseyinde Akdeniz'in tüm renklerinin temsil edildiğini ifade etti. "Halkımızın karşısına çıkarken, Akdeniz'in bütün özgünlüklerinin, bütün renklerinin yansıtıldığı bir yerel yönetim sözünü vermiştik" diyen Sarıyıldız; "Akdeniz, her kesimden insanımızın, her inanç grubundan insanımızın yaşadığı, Türkiye'nin adeta minyatürü bir kenttir. Tabi bu yapı bizleri; kent konseyinin de aynı çeşitlilik ve aynı renklilikle şekillenmesi gerektiğine götürüyor. Kadınlar, siyasal gruplar, gençlik, çevreciler, emek örgütleri başta olmak Akdeniz'in tüm renklerinin burada olduğunu görmek mutluluk verici. Türklerin, Kürtlerin, Arapların, Romanların, Alevilerin, Sünnilerin, Hristiyanların yaşadığı güzel kentimizde, barış, kardeşlik, demokrasi ve eşitlik adına güzel bir örnek ortaya çıkarabilirsek bu, genel anlamda ülkenin de özlemini duyduğu barışa vesile olacaktır. Bunun için var gücümüzle çalışacağız. Sizlerden de her türlü destek, öneri ve eleştirileri bekliyoruz" dedi.

"Akdeniz; Mersin ekonomisinin kalbinin attığı bir ilçe"

Akdeniz Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Sosyolog Prof. Dr. Atilla Güney ise yaptığı teşekkür konuşmasında, gerek kültürel ve sosyal yapısı, gerekse ekonomik varlıkları ve büyüklüğü ile Akdeniz ilçesinin, büyük bir öneme sahip olduğunun altını çizdi. Kent konseylerinin karar alma yetkisinin olmadığına kaydeden Güney, karar alma aşamasında belediyelerin, konsey ve bileşenlerinin düşüncelerini dikkate alması adına kent adına bu görevi en iyi biçimde yerine getireceklerini söyledi, önceliklerinin ise kadın, çocuk, gençlik ve ekoloji olacağını sözlerine ekledi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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