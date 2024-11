Akhisar\'ın Yeni Kaymakamı Mustafa Can Göreve Başladı

Yerel

Resmi Gazete'de 3 Kasım 2024 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Akhisar Kaymakamlığı'na atanan Mustafa Can, göreve başladığını duyurdu. İlk mesajında Akhisarlılara hitap eden Kaymakam Can, ilçenin zengin tarihi, tarımsal potansiyeli ve kültürel mirasıyla önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Akhisar Kaymakamı Mustafa Can Resmi Gazete'de 3 Kasım 2024 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile göreve başladı. Akhisar'da göreve başlamanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten Kaymakam Can, "Bu göreve bizleri layık gören Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Akhisar, yalnızca tarım, sanayi ve kültür açısından değil, aynı zamanda sahip olduğu tarihi ve doğal zenginliklerle de ülkemizin nadide ilçelerinden biridir" dedi.

Kaymakam Can, Akhisar'ın Türkiye'nin en fazla zeytin ağacına sahip ilçesi olduğunu ve bu yönüyle zeytin üretiminde öncü bir rol oynadığını ifade etti. Ayrıca üzüm ve tütün üretiminde de ulusal çapta tanınan Akhisar'ın, sadece tarımsal üretimiyle değil, bu ürünlerin taşıdığı kültürel mirasla da ön planda olduğunun altını çizdi.

Akhisar'ın tarihi zenginliklerine dikkat çeken Can, Thyateira Antik Kenti, Ulu Cami, Paşa Hamamı gibi önemli eserlerin ilçenin köklü geçmişini temsil ettiğini belirtti. "Bu zengin mirası yaşatmak ve korumak bizim öncelikli görevimiz olacaktır" diyerek, tarihi mirasa olan duyarlılığını dile getirdi.

Kaymakam Can, Akhisar'ın sadece tarım ve tarih açısından değil, sanayi ve ticaret açısından da büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. İstanbul- İzmir karayolunun Akhisar'dan geçmesinin, ilçeyi önemli bir ticaret ve ulaşım merkezi haline getirdiğini ifade eden Can, "178 bin nüfuslu Akhisar, güçlü ekonomik yapısıyla büyük fırsatlara sahip. Amacımız, ilçemizi eğitim, sanayi, tarım, kültür, turizm ve diğer alanlarda daha da ileriye taşımaktır" dedi.

"Birlikte daha güzel bir Akhisar için çalışacağız"

Kaymakam Mustafa Can, göreve başlamasıyla birlikte Akhisar'ın daha yaşanabilir bir şehir haline gelmesi için toplumun tüm kesimleriyle iş birliği yapacaklarını belirtti. Halkın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamayı ve toplumun her bireyinin sesine kulak vermeyi öncelikli hedefleri arasında sayan Can, "El birliğiyle Akhisar'ı daha güzel bir şehir haline getireceğimize inanıyorum" dedi.

Mesajının sonunda Akhisarlıların desteğini ve dualarını beklediğini ifade eden Kaymakam Can, halkla uyum içerisinde çalışarak ilçeyi her anlamda güçlendirmek için elinden gelen çabayı göstereceğini dile getirdi. "Hep birlikte güzel bir Akhisar inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Akhisar halkı, yeni kaymakam Mustafa Can'ın görev döneminde ilçenin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda daha da ileriye taşınacağına inanıyor. - MANİSA