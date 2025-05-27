Alkol Toleransı: Sıfır veya Belirli Sınır

Avrupa'da birçok ülke belirli promilin üzerinde alkollü araç kullanımına ceza öngörürken, Çekya, Romanya, Slovakya ve Macaristan, alkole sıfır tolerans politikası benimsiyor ve bu çerçevede kanında herhangi bir miktarda alkol bulunan sürücüler cezalandırılıyor.

Dünya genelinde birçok ülke, alkol veya başka uyuşturucu maddelerin etkisi altındayken araç kullanma eylemini ciddi bir suç olarak değerlendiriyor ve suçun ağırlığı ve ülkelerdeki uygulamalara göre para cezası, hapis, ehliyet ceza puanı uygulaması, araca geçici olarak el koyma, zorunlu trafik eğitimi ve suçun yabancılar tarafından işlenmesi halinde sınır dışı uygulaması gibi cezalar öngörüyor. ABD'de birçok eyalette 21 yaş ve üzerindeki sürücüler için alkol sınırı 0,8 promil (0,8 gr/L) olarak uygulanırken, 21 yaş altındaki sürücüler için bu oran eyaletlere bağlı olarak 0 ila 0,2 promil arasında değişiyor.

Türkiye'de hususi otomobil sürücüleri dışındaki araçları kullanan sürücüler için yasal alkol sınırı 0.20 promil, hususi otomobil sürücüleri için ise yasal alkol sınırı 0.50 promil olarak belirlenmiştir.

ABD'de alkollü araç kullanma suçuna 2 bin dolara kadar para cezası

Alkol ve uyuşturucu tesiri altında araç kullanmanın cezaları, sürücünün kanındaki alkol oranı, sabıka kaydı ve kaza etkisiyle ölüm ya da yaralanma yaşanıp yaşanmamasına göre değişebiliyor. Alkollü araç kullanımı nedeniyle bazı eyaletlerde ilk kez suç işleyenler için dahi birkaç gün zorunlu hapis cezası öngörülürken, suç sırasında ölüm ve ağır yaralanma meydana gelmesi durumunda bu suç ağır suç olarak değerlendiriliyor ve daha uzun hapis cezaları verilebiliyor.

Alkollü araç kullanma suçu aynı zamanda 500 dolar ila 2 bin dolar arasında değişen para cezalarıyla sonuçlanabiliyor. Bunun yanı sıra sürücü belgesinin belirli süreyle askıya alınması veya tamamen iptal edilmesi de mümkün olabiliyor.

Çekya, Romanya, Slovakya ve Macaristan'dan alkole "sıfır tolerans" politikası

Avrupa'da birçok ülke belirli promilin üzerinde alkollü araç kullanımına ceza öngörürken, Çekya, Romanya, Slovakya ve Macaristan, alkole sıfır tolerans politikası benimsiyor ve bu çerçevede kanında herhangi bir miktarda alkol bulunan sürücüler cezalandırılıyor.

Fransa'da yasal alkol sınırı genel sürücüler için 0,5 promil olarak uygulanırken, ehliyet süresi 3 yılın altında olanlar ve otobüs şoförleri için bu oran 0,2 promil olarak uygulanıyor. Bu sınırların ihlali durumunda 135 euro para cezası ve ehliyetin 3 yıla kadar askıya alınması söz konusu olabiliyor. Alkol oranının 0,8 promilin üzerinde olması durumunda ise 4 bin 500 euro'ya kadar para cezası ve 2 yıla kadar hapis cezası ile karşılaşılabiliyor. Düzenlemeler, toplu taşıma şoförleri için çok daha sıkı uygulanıyor.

Almanya'da 21 yaşın altındakilere için alkol sınırı "0"

Almanya'da 21 yaşın altındakiler, ehliyet süresi 2 yılın altında olanlar ve sürücü olarak çalışan profesyoneller için alkol sınırı "0" iken, genel sınır 0,5 promil olarak uygulanıyor. Alkollü araç kullanımı halinde ihlalin oranına bağlı olarak en az 500 euro para cezası, ehliyete geçici olarak el konuşması yoluna gidilebiliyor. Para cezası suçun ağırlığına ve bireyin gelir miktarına göre belirleniyor ve ehliyetin tamamen iptali de söz konusu olabiliyor.

Avrupa'da alkol sınırı Arnavutluk'ta 0,1 promil, Sırbistan, Ukrayna, Polonya, Norveç ve İsveç'te 0,2 promil, Bosna Hersek, Belarus, Moldova ve Karadağ'da 0,3 promil, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Danimarka, İrlanda, İtalya, İsviçre, Kuzey Makedonya, Portekiz ve İspanya'da 0,5 promil olarak uygulanıyor.

Rusya'da daha önce "0" olarak uygulanan alkol sınırı, 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren 0,356 promil olarak tatbik ediliyor.

Asya ve Orta Doğu'da katı cezalar uygulanıyor

Çin'de alkol sınırı 0,2 promil olarak uygulanıyor ve bu kuralın ihlali durumunda 140 ile 280 dolar arasında para cezası ve 6 ay süreyle ehliyetin askıya alınması ile karşı karşıya kalınıyor. Alkol oranının 0,8 promili aşması durumunda ise en fazla 3 yıla kadar hapis cezası ve sürücü ehliyetinin 5 yıl süreyle askıya alınması tedbirlerine başvuruluyor. Yaralanma ve ölüm durumlarında ise sürücü cezai suçlamayla yargılanıyor ve ehliyeti süresiz olarak iptal ediliyor.

BAE'de de alkol sınırı "0"

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), araç kullanımı sırasında kandaki kabul edilen alkol miktarını "0" olarak belirleyen ülkeler arasında yer alıyor. Alkollü olduğundan şüphelenilen kişi 48 saat süreyle gözaltına alınabiliyor ve sürücüden kan ve idrar örnekleri alınarak alkol ve uyuşturucu testi yapılıyor. Bunun ardından sürücü savcılığa sevk edilerek burada şahsın sabıka geçmişine bakılarak mahkemeden ceza talep ediliyor.

Bu çerçevede 1 aydan üç yıla kadar hapis, 20 bin ila 30 bin AED (7 bin 175 euro) arasında para cezası, yabancı uyruklu sürücüler için ise sınır dışı uygulamasına başvurulabiliyor.

Benzer şekilde Afganistan, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Nepal, Endonezya, Vietnam ve Katar da trafikte alkollü araç kullanımına sıfır tolerans gösteren ülkeler arasında yer alıyor ve alkol sınırı "0" olarak uygulanıyor. - BRÜKSEL