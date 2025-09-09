Ameliyat Sonrası Ölümde Tartışma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Ameliyat Sonrası Ölümde Tartışma

Ameliyat Sonrası Ölümde Tartışma
09.09.2025 13:07  Güncelleme: 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genç kızın ailesi, hastane başhekiminin açıklamalarını yalanlayarak suçlamalara tepki gösterdi.

Irak'ta güzellik uzmanı merkezinde çalışan Çiğdem Bulut (33), bir yakınının taziyesi için bir süre önce memleketi Adana'ya geldi. Cenazede midesinden rahatsızlanınca gittiği özel hastanede Bulut'a doktor tarafından mide fıtığı teşhisi konuldu. Tedavi için ameliyat olmak isteyen Bulut, 15 Ağustos'ta muayene olduğu Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. B.G. ile anlaştı.

AMELİYAT OLDUKTAN 15 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede 18 Ağustos'ta ameliyata alınan Bulut, 2 gün sonra taburcu edildi. Ameliyat sonrası kusma şikayetleri başlayan Bulut'un durumundan endişelenen yakınları, durumu operasyonu gerçekleştiren doktora anlattı. Doktorun kendilerine "Psikolojiktir, benim ameliyatımla alakalı değildir" dediğini iddia eden yakınları, Bulut'un durumunun ağırlaşması üzerine 25 Ağustos'ta ameliyat olduğu hastaneye götürdü. Burada daha da kötüleşen Bulut, yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edildikten sonra Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyat sonrası iç organlarında hasar oluştuğu iddia edilen Bulut, ameliyata alındı ancak dün saat 18.30 sıralarında hayatını kaybetti. Aynı hastanede tedavi gören Yasmin Elif Salman da (4), 6 Eylül günü hayatını kaybetti.

BAŞHEKİM GENÇ KIZIN AİLESİNİ SUÇLADI

Genç kadının ardından bir çocuğun da hayatını kaybetmesi üzerine suçlamaların hedefinde olan Başhekim Onur Taktakoğlu, "İtibar saldırısına uğruyoruz. Hayatını kaybeden genç kadın konusunda kadın hastaneden gittikten sonra nargile kullanmış. Başarılı bir şekilde taburcu edildi. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Evde nargile ve elektronik sigarayı bir günde bitirmiş. Doktorun herhangi bir madde kullanmayacaksın demesi üzerine kullanıyor" açıklamasında bulunmuştu.

"KIZ KARDEŞİM NARGİLE KULLANMADI"

Ağabey Mehmet Timur (45) ise doktorun açıklamasına karşılık açıklama yapma gereği duyduklarını belirterek, "Kızımızın evde nargile içtiğini söylüyorlar. Oysa ameliyattan çıktıktan sonra su bile içemedi. Doktorla irtibata geçtiğimizde, durumun psikolojik olduğunu belirttiler. Ancak gece rahatsızlandı, yoğun bakıma alındı ve entübe edildi. Bana akciğerinin söndüğünü söylediler. Ben de 'siz akciğerine bakmadınız mı' diye sordum. Doktor ise 'bakmadım, bakmadım' diyerek gitti. Ardından kız Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Oradaki doktorlar ellerinden geleni yaptılar ama kurtarılamadı. Oysa bize sadece başsağlığı dileselerdi, olay bu dereceye gelmezdi" diye konuştu.

Ameliyat sonrası hayatını kaybetti! Doktor 'Nargileden' dedi, ağabey isyan etti
Kaynak: İHA

Ameliyat, Hastane, 3-sayfa, Sağlık, Medya, Yerel, adana, Hukuk, Olay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ameliyat Sonrası Ölümde Tartışma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu
Bez torbadaki 1 günlük bebeğin annesi 3 yıl sonra ortaya çıktı, anlattıkları kan dondurdu Bez torbadaki 1 günlük bebeğin annesi 3 yıl sonra ortaya çıktı, anlattıkları kan dondurdu
Bagajda mahsur kalan 7 yaşındaki çocuk korkunç şekilde can verdi Bagajda mahsur kalan 7 yaşındaki çocuk korkunç şekilde can verdi
Yıkım kararı gelen evini karadan yürüterek yürüterek kaçırdı Yıkım kararı gelen evini karadan yürüterek yürüterek kaçırdı
Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, eşinin diplomasını kendisi verdi Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, eşinin diplomasını kendisi verdi
3 yıllık savaşın sonucunu Macaristan lideri Orban verdi: Ukrayna 3’e bölünecek 3 yıllık savaşın sonucunu Macaristan lideri Orban verdi: Ukrayna 3'e bölünecek
Kahraman doktor olmak için 30 hastaya bilerek kalp krizi geçirtti, 12’sini öldürdü Kahraman doktor olmak için 30 hastaya bilerek kalp krizi geçirtti, 12'sini öldürdü
İsrail’den Lübnan’a saldırı Dumanlar yükseldi, ölüler var İsrail'den Lübnan'a saldırı! Dumanlar yükseldi, ölüler var

15:04
İrfan Can Kahveci’den bomba Mert Hakan-Kerem paylaşımı
İrfan Can Kahveci'den bomba Mert Hakan-Kerem paylaşımı
14:53
2 polisimizi şehit eden saldırganın babasından skandal paylaşımlar
2 polisimizi şehit eden saldırganın babasından skandal paylaşımlar
14:37
Acun Ilıcalı’ya ne oldu Eğlence mekanında çekilen görüntüsüne bakın
Acun Ilıcalı'ya ne oldu? Eğlence mekanında çekilen görüntüsüne bakın
14:30
Özel Taksim’e çelenk bıraktı, Gürsel Tekin törene katılmadı
Özel Taksim'e çelenk bıraktı, Gürsel Tekin törene katılmadı
14:29
Mert Hakan ve Kerem buluştu İşte aralarındaki diyalog
Mert Hakan ve Kerem buluştu! İşte aralarındaki diyalog
14:23
Canan Kaftancıoğlu’nu küplere bindiren iddia: Cevap verirken ağzını bozdu
Canan Kaftancıoğlu'nu küplere bindiren iddia: Cevap verirken ağzını bozdu
14:10
MHP’den kayyum kararına ilk yorum Meclis’teki görüşmede açık açık söyledi
MHP'den kayyum kararına ilk yorum! Meclis'teki görüşmede açık açık söyledi
13:35
Özgür Özel’den tarihi rest: Hayatı durma noktasına getirecek eylemler yaparız
Özgür Özel'den tarihi rest: Hayatı durma noktasına getirecek eylemler yaparız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2025 15:14:20. #7.13#
SON DAKİKA: Ameliyat Sonrası Ölümde Tartışma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.