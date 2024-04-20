Antalya\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları Coşkuyla Başladı

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları büyük bir coşku ile başladı. Kutlamalar için dünyanın dört bir yanından Antalya'ya gelen çocuklar Sevgi Korteji düzenledi, Cumhuriyet Meydanı'nı kültürel motiflerle bezenmiş dansları ile renklendirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile FOMGED Gençlik Kulübü'nün düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Antalya Çocuk Şenliği kapsamında 15 farklı ülkeden Antalya'ya gelen 500 çocuk, Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde Sevgi Korteji yaptı. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen çocukların da yer aldığı kortej, Atatürk Parkı'ndan başlayıp Cumhuriyet Meydanı'na kadar vatandaşların yoğun ilgisi ile devam etti.

DANS GÖSTERİLERİ

Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren kortej sonrası saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Meydanda kurulan sahnede Ukrayna, Polonya, Litvanya, Özbekistan, K.K.T.C, Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, Tataristan, İran, Romanya, Endonezya, Kazakistan ve Estonya'dan gelen çocuklar, ülkelerine özgü dansları ve müziklerini Antalyalıların beğenisine sundu. Antalyalılar bu anları cep telefonları ile fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.