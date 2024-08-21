Aydın-Denizli Otoyolu Üreticilerin Tepkisine Neden Oluyor - Son Dakika
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Aydın-Denizli Otoyolu Üreticilerin Tepkisine Neden Oluyor

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Aydın-Denizli Otoyolu'nun Karacasu sapağı ile Aydın arasında kalan kesiminin 2 bin dekarlık tarım arazisinden geçirilmesine üreticiler tepki gösteriyor. Yenipazar Ziraat Odası Başkanı İsmet Aksoy "Bağlantı yolunun geçtiği topraklar çok kıymetli. Bölge Müdürlüğü’ne  bağlantı yolunun 10 kilometre doğusundan ya da batısından otobana giriş-çıkış olduğunu, mümkünse bağlantı yolunun iptalini yazdım. Değilse, biraz daha doğudan, verimsiz arazilerden geçmesi talebinde bulundum" dedi.

21.08.2024 16:17
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(AYDIN) - Aydın- Denizli Otoyolu'nun Karacasu sapağı ile Aydın arasında kalan kesiminin 2 bin dekarlık tarım arazisinden geçirilmesine üreticiler tepki gösteriyor. Yenipazar Ziraat Odası Başkanı İsmet Aksoy "Bağlantı yolunun geçtiği topraklar çok kıymetli. Bölge Müdürlüğü'ne  bağlantı yolunun 10 kilometre doğusundan ya da batısından otobana giriş-çıkış olduğunu, mümkünse bağlantı yolunun iptalini yazdım. Değilse, biraz daha doğudan, verimsiz arazilerden geçmesi talebinde bulundum" dedi.

Aydın-Denizli Otoyolu Projesi, iki etap halinde tamamlanacak. Karacasu yol ayrımından Denizli Kocabaş'a kadar olan 1. etap çalışması geçen yıl bitirilerek ulaşıma açılmıştı. Çift yönlü toplam altı şerit olarak planlanan 163 kilometrelik yolun 2. etabı ise Karacasu yol ayrımı ile Aydın arasında devam ediyor. Yenipazar bağlantı yolunda çalışmalar sürerken otoyolun 2 bin dekarlık verimli tarım arazisinden geçirilmesi bölgede tepkilere yol açtı. Nazilli ve Dalaman sapaklarının yakınlığından dolayı, Yenipazar bağlantı yolunda yoğunluğun düşük olacağını söyleyen  vatandaşlar, bu yanlıştan henüz erken iken dönülmesini talep ediyor.

"Otoyol yerine daha dar yollar yapılsın"

Yenipazar Ziraat Odası Başkanı İsmet Aksoy şunları söyledi:

"Yazılı ve sözlü olarak İzmir'de bulunan 22. Bölge Müdürlüğü'ne başvuru yaptım. O zaman daha otoyolun bağlantı yolu tam olarak belli değildi. Dünya büyümüyor, toprağa ihtiyaç her sene daha çoğalıyor. İnsanlar, hayvanlar çoğalıyor. Ben daha önce otobanın bağlantı yolunun geçmesine karşıydım ve çiftçiler olarak genelde karşıydık. Çünkü toprağımız kıymetli. Bağlantı yolunun geçtiği topraklar çok kıymetli. Bölge Müdürlüğü'ne yazdığımda bağlantı yolunun 10 kilometre doğusundan ya da batısından otobana giriş-çıkış olduğunu söyledim. Mümkünse bağlantı yolunun iptali için yazdım. Değilse biraz daha doğudan, verimsiz arazilerden geçmesi talebinde bulundum. Gelen cevapta, Atça ve Sultanhisar ile Yenipazar ilçesinin otobana ulaşımı zorlaşacağından dolayı mümkün olmadığını, doğuya gidildikçe antik kent olduğundan dolayı verimsiz arazilerden değil, şimdiki geçmekte olan yerden geçileceğini söylediler. Şimdi bizim isteğimiz, mevcut geçen otobanın mümkün olduğunca daraltılması. Altı şerit değil, bir şerit olmasını istiyoruz. İzmir'e gidecek olan vatandaşın burayı değil, Dalaman'dan girip çıkacağını, Denizli'ye gidecek olanın da Alamut ve Nazilli çıkışını kullanacağını düşünüyorum. Buranın çok kullanılacağını düşünmüyorum. Onun için mümkün olduğu kadar kısa tutulmasını istiyorum."

"Toprağımız gidiyor, kimse sahip çıkmıyor"

Otoyol projesinin yakınında ahır sahibi olan Zafer Pabuşçu da "Bu yerler bize atadan kalma. Artık biz ne yapacağız, nereye doğru gideceğiz? Nereye kaldıracağım ben bu damı? Burada kuyumuz var, her şeyimiz burada. Çaresiz kaldık. Artık bu kadar geniş bir yola gerek var mı? Bilemiyorum ne yapacağız? Bizler sesimizi duyuramıyoruz" dedi.

Yetkili makamlara başvuruda bulunduklarını ifade eden Pabuşçu, "Kimseye sözümüzü anlatamadık. Dolayısıyla ret cevabı geldi. Bu sefer çaresiz kaldık, kimsede arkamızda durmadı. Arkadaşlarımızla gerekeni yaptık ama hiçbir sonuç çıkmadı. Burada benim 25 dekar arazim gidiyor. Damım gidiyor, kuyum gidiyor, evim gidiyor. Hiç kimse bize sahip çıkmıyor. Para da alamıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımıza miras bırakabileceğimiz tek yer burası"

MHP Yenipazar İlçe Başkanı Mustafa Kahyaoğlu, şunları söyledi:

"Arazinin en kıymetli olduğu Ege topraklarındayız çünkü bu topraklarımız yılda üç mahsul alabildiğimiz, çok kıymetli Büyük Menderes Deltası'nın verimli topraklarıdır. Böyle topraklar Ege'de, Antalya'da ve Adana Ovası'nda var. Denizli ve ötesi kırsal bir alan. Bizim buradaki mücadelemiz bu arazilerimizde. Biz otoyola karşı değiliz. Sadece 145 metre genişliğinde bir otoyola gerek yok. Bu, 60 metre gibi minimum seviyede tutulsa yeterli. 30 bin nüfuslu Sultanhisar, Yenipazar ve Atça için buralarda altı şeritli bir yola hiç gerek yok. Bunun için vatandaşlarımız ve çiftçilerimiz hep mağdur. Ziraat Odası Başkanımız ve muhtarlarımız da aynı şekilde istemiyor böyle olmasını. Benim de arazim gidiyor. 200 yıllık kuyum vardı, şu anda tulum aşamasında. Bu arazileri sulamak için daha önce barajlar yoktu, o zaman hep bu kuyulardan sulanır ve mahsul alınırdı. Bu kuraklık döneminde, bu arazilerimizi kaybetmemek için mücadelemiz var. Bizim sesimizi Cumhurbaşkanımız bile duymamıştır. Biz kesinlikle devletimize karşı değiliz. Biz buradaki sorunları duyurmak, 60 metreye düşürmek istiyoruz. Onun sözünü verdiler, şimdi kazıkları çaktılar. 145 metre yol gidiyor. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Sayın Başkanımız da bunun mücadelesini çok verdi, gittik geldik ama sesimizi kimselere duyuramadık. Bizim bu topraklarımızın altın kadar kıymeti var ama toprağın fabrikası yok. Bu topraklara sahip çıkmanın zamanı geldi, çünkü geleceğimize, çocuklarımıza miras bırakabileceğimiz tek yer burası."

"Zararın neresinden dönülse kardır"

Üretici Aytekin Sözen ise şöyle konuştu:

"Zararın neresinden dönülse kardır diye bir atasözümüz var. Tamam, bu otoyola bir karar verilmiş, başka türlü yapılmasını düşündük ama düşündüğümüz gerçekleşmedi. Yenipazar ilçesi bu durumdan mağdur oldu. Ama biz şu anda mağduriyeti gözümüzle görmeye başladık. Dünyanın en değerli yerlerinden biri olan Aydın Ovası için, burası çok verimli bir ova ve biz buranın planlanmasının, 6 şeritli bağlantı yolunun yanlış olduğunu görüyoruz. Yenipazar'daki insanlarımız çok mağdur. 6 şerit geçmesiyle çok fazla tarım arazisi gidiyor. İkincisi, istimlaklarla çok küçük paralar verildiği için, insanların hesaplarına geçen para çok düşük. Üçüncüsü, rayiç bedellerin çok düşük gösterildiği için de insanların eline geçen para çok az. Bu insanların bir an önce mağduriyetlerinin giderilmesi lazım. İnsanlar artık otoyolu kabullenmiş durumda, ama bağlantı yolu için burada tek şerit yeter."

Aydın-Denizli Otoyolu Üreticilerin Tepkisine Neden Oluyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Aydın-Denizli Otoyolu Üreticilerin Tepkisine Neden Oluyor - Son Dakika

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