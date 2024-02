Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ülkü Ocakları ile bir araya geldi

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen 6K Vizyonu Işığında Kaşgar Konferansı'na katılarak, Cumhur İttifakı'nın en önemli parçası olan ülkü ocakları ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, "Böylesine güzel bir konferansta emeği geçenlere yürekten teşekkür eder, zulme sessiz kalmayan kardeşlerimizi de yürekten tebrik ederim" dedi.

Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın şehre her zaman bereket getirdiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kaşgar, Keşmir, Kerkük, Kudüs, Kıbrıs, Kırım'dan oluşan altılı sorun zincirini anlattığı '6K vizyonu Işığında Kaşgar' Konferansına katıldı.

Melikgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Konferansa Başkan Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcısı Kul Ahmet Cantürk, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur, Türkav Kayseri İl Başkanı Ali Özocak, İlçe ocak başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Büyükkılıç, "Kayseri Her Zaman Yerli ve Milli Anlayışın Sesi Olmuştur"

Kur'an- Kerim Tilaveti ile başlayan programda konuşan Başkan Büyükkılıç, Anadolu'nun bir anne şefkatiyle, evlatlarını bağrına basan bir anlayış içerisinde olduğunu ifade ederek,

" Burada samimi bir ortamda bir şeyler yapmaya çalışan, geleceğe kendini hazırlayan siz gençlerin alnından öpüyorum. Tabi Anadolu coğrafyası kucağını açan bir ana gibidir. Balkanlardan sıkıntıya düştüğünde gelenler, Kafkasya'dan yine aynı şekilde gelenler, Orta Asya'dan gelenler ya da başka yerlerden gelenler. Adı üzerinde 'Anadolu' bir anne şefkatiyle, evlatlarını bağrına basan bir anlayış içerisinde az önce buralarda ifade edildiği gibi Türk ve Müslüman olmak. ya da en azında bu iki değerin bir parça ucundan tutuyor olmak. İnanın az önce videoda izlediğimiz görüntüler, içimiz burkuldu. Evet Türkistan hepimiz için bir kaygı ve hakikaten elinden tutulması gereken bir yer. Kıbrıs ve Kırım'da öyle. Şu an en sıcak görüntüler Kudusümüzü gösteriyor" dedi.

Başkan Büyükkılıç, "Ana Rahmindeki Yavrular Katledilirken, Dünya İnsanlığı Bitmiş Durumda"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan Başkan Büyükkılıç, "Ana rahmindeki yavrular katledilirken, dünya insanlığı bitmiş durumda. Kendilerine gelişmişlik ülke deyip, gelişmişliğin ne olduğunu bilmeyen, işgalci ve terörist anlayışı ile coğrafyamızın değişik bölgelerinde zulmediliyor, katlediliyor" şeklinde konuştu.

"6k'nın Hepsinde Sıkıntılar Giderilmedikçe Dünyada Bizlere Rahat Yok"

Başkan Büyükkılıç, Anadolu'nun ecdadın mirası olduğunu dile getirerek, Kayseri'nin her zaman milli ve yerli anlayışın sesi olduğunu kaydetti. Başkan Büyükkılıç, 'Türk bayrağımızın vatanımızın, milletimizin, devletimizin ve inancımızın ve dinimizin savunucusu olmuş ve bu kaygıyla yaşamış. Sizler bizim geleceğimizsiniz, sizler bizim güvencemizsiniz. Bizler de yerel yöneticiler olarak sizlere en uygun geleceği hazırlama sorumluluğu hissediyoruz' diyerek, şöyle konuştu: "

Her şeyden önce sizleri tebrik ediyorum. Ecdadımızın mirası olan Anadolu'muzda Kayseri'mizde de son sınıfındaki öğrencilerin tamamı şehit olduğu için mezun vermeyen Kayseri Lisesi gibi bir liseyi bağrında barındıran bir Kayseri'mizde yaşıyoruz. Her zaman yerli ve milli anlayışın sesi olmuş. Her zaman ay yıldızlı Türk bayrağımızın vatanımızın, milletimizin, devletimizin ve inancımızın ve dinimizin savunucusu olmuş ve bu kaygıyla yaşamış. Sizler bizim geleceğimizsiniz, sizler bizim güvencemizsiniz. Bizler de yerel yöneticiler olarak sizlere en uygun geleceği hazırlama sorumluluğu hissediyoruz. Beş tane üniversitesi olan, yaklaşık 75 bin öğrencisi olan genç ve dinamik bir şehirden söz ediyoruz. Cenabı Allah'a şükürler olsun kaygılı insanlarız. Nasıl ki Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımız ve bilge insan Sayın Devlet Bahçeli el ele vermek suretiyle adeta et ile tırnak misali beka meselesi olunca nasıl ki hiçbir şeyleri gözleri görmüyor ve adeta el ele veriyorsa bizlerde Anadolu coğrafyamızda Kayseri'mizde aynı şekilde hareket etmekle kendimizi yükümlü hissediyoruz. Bu manada Kaşgar, Keşmir, Kerkük, Kıbrıs ve Kırım da, bu 6K'nin hepsinde sıkıntılar giderilmedikçe dünyada bizlere rahat yok. Aynı zamanda haklı olmak yetmez, güçlü olmak gerekir. Güç kaba kuvvet değil, güç bilgi, güç savunma sanayi, güç çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmak lafla değil, projelerle, yatırımlarla, eserlerle olur anlayışı işte bunun için sizler bizim için önem arz ediyorsunuz. Sizleri çok seviyoruz. Sizlere layık olma yönünde çalışmalar yapıyoruz. Bizim felsefemizden ayrıştırmak, ötekileştirmek, hiçbir zaman yer almadı, almaz. Türkiye Cumhuriyeti'mizin sınırları içerisinde yaşayan kardeşlerimiz olarak sizler özelde de ülkücü gençlik hakikaten sorumluluğu olan, sorumluluk anlayışı içerisinde hareket eden bir gençlik olarak bir yıldız gibi parlıyor. Çünkü siz zulme sessiz kalamazsınız. Nerede bir zalim görürseniz onun karşısına dikildiniz, dikilirsiniz"

"Sizlere Gelecek Hazırlamaya Çalışıyoruz"

Başkan Büyükkılıç, Sultan Alparslan ile Anadolu kapılarını selamladıklarını, Fatih Sultan Mehmet Han'la İstanbul'u fethedip, yeni bir çağ açtıklarını, İstiklal Harbi'nde vatan ve istiklal aşkıyla milletini arkasına alan Atatürk ve kahraman silah arkadaşları ile ay yıldızlı kahramanlık destanı yazdıklarını ve kesintisiz 21 yıl ile de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam ettiklerini kaydederek, "Bizler onlara layık olacağız. Onların elini güçlendirecek şekilde Kayseri'den gür bir ses olarak 17/0 olarak destanını yazacağız. Tüm bu çalışmaları yaparken, 1,5 milyon Kayseriliyi biz bağrımıza basıyoruz. Sizlere gelecek hazırlamaya çalışıyoruz. Özelde de üniversite gençliğimize, birçok hizmette bulunuyoruz. Sözlerime son verirken, MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in gençliğe yönelik 'Hepiniz birer Türk Bayrağı'sınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin, yere düşürmeyin' ifadeleri gibi, biz de gençlerimizin, bu cennet vatanımıza, ay yıldızlı Türk bayrağımıza, dinimize, vatanımıza, milletimize bağlı ve bu değerleri her zaman el üstünde tutacak bir gençlik olacağına yürekten inanıyoruz. 'Şair Ziya Gökalp ne demiş; Vatan; Ne Türkiye'dir Türklere, Ne Türkistan, Vatan; Büyük ve müebbet bir ülkedir; Turan' diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, sözlerine Arif Nihat Asya'nın Bayrak şiiri ile son verdi. - KAYSERİ