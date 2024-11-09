Atatürk'e Saygı: 86. Yıl Mesajı - Son Dakika
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Atatürk'e Saygı: 86. Yıl Mesajı

Atatürk\'e Saygı: 86. Yıl Mesajı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılında bir mesaj yayımladı.

09.11.2024 18:19  Güncelleme: 18:21
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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılında bir mesaj yayımladı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ıncı yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında şı ifadelere yer verdi; "Bağımsız ve özgür Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarı, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece bir lider değil, aynı zamanda milletimizin ruhunda yaşayan bir simgedir. O yalnızca öğretilerde, anlatılarda ve fotoğraflarda değil; ayağımızı bastığımız topraklarda, dokunduğumuz ağaçlarda, ektiğimiz buğdayda, her çocuğun önündeki istikbalde ve geleceğe güvenle bakan her gencin gözlerinde yaşamaktadır. Atatürk bizim için Anadolu'dur, vatandır, gelecektir. Gözlerinin maviliğini engin denizlerimizde, saçlarının sarısını tarlalarımızda her gün gördüğümüz Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kalbimize ektiği yurt sevgisi ve fikirlerimize işlediği bilim asla ölmeyecek. Atatürk'ün bıraktığı miras yarınlarımızı aydınlatmaya devam edecek. Atamızın, 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözünde dediği gibi, onun bizlere emanet ettiği değerlere sahip çıkarak cumhuriyetimizin ilkeleri doğrultusunda kararlılıkla ilerleyecek; özgürlüğümüzden ödün vermeden, milletimizin onuru ve vatanın geleceği için yılmadan çalışacağız. Bize emanet edilen cumhuriyeti ilelebet yaşatacak, koruyacak ve geleceğe büyük bir gururla taşıyacağız. Başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizi ve cesurca vatanı savunan gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Söz veriyoruz; bu vatan cumhuriyetin güzel evlatları sayesinde ilelebet payidar kalacak. Özlem ve minnetle." - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk'e Saygı: 86. Yıl Mesajı - Son Dakika

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