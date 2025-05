Başkan Saygılı\'dan Bergama çıkarması

Bergama ilçesinde ziyaretlerini gerçekleştiren AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti olarak Bergama'nın çehresini değiştirdiklerini, hayatı kolaylaştıran işlere imza attıklarını ifade ederek, "Bergama'ya sadece yatırım değil, aynı zamanda büyük bir vizyon kazandırdık. Her alanda hayata geçirilen projeler, bu kadim ilçeye verdiğimiz değerin ve önemin açık göstergesidir" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile birlikte Bergama ilçesinde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu. Zeytindağ Mahallesi'nde düzenlenen hayır etkinliğine katılan Başkan Saygılı, ardından köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Bergama İlçe Kadın Kolları Başkanı Minel Dinler Ege'nin babası Hasbi Dinler'in vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulunan Başkan Saygılı, aileye başsağlığı dileklerini iletti. Ziyaret kapsamında, Roma İmparatoru Hadrianus döneminde inşa edilen ve Anadolu'nun ilk yedi kilisesinden biri olan Kızılavlu (Serapion Tapınağı) restorasyon çalışmalarını da yerinde inceleyen Saygılı, "Restorasyonun ilk aşamasının yüzde 50'si tamamlanırken, yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Kızılavlu, çok tanrılı Antik Çağ inanışları yanında üç ilahi dine de ev sahipliği yapmasıyla inanç turizmi açısından büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

"Durmadan, yorulmadan, aynı azim ve inançla çalışmaya devam edeceğiz"

İlçe Başkanlığında, teşkilatla da bir araya gelen Başkan Saygılı, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda eser ve hizmet siyasetini kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı. Saygılı, "AK davamızın neferleri olarak gece gündüz demeden sahadayız. Milletimizin derdiyle dertlenen, taleplerini dinleyen ve çözüm üreten bir anlayışla çalışmalarımıza devam ediyoruz. İzmir'de her ilçemizde, her mahallemizde AK Parti teşkilatları dimdik ayakta ve milletin emrindedir. Bergama teşkilatımız da AK davamızın sancağını alnının akıyla taşıyan, çalışkan ve inançlı bir kadroya sahip. Sahada gösterdiğiniz özveri, her kapıyı çalma iradeniz ve vatandaşlarımızla kurduğunuz gönül bağı, partimizin en büyük gücüdür. Sizlerin kararlılığı sayesinde, Bergama'da AK Parti'nin ayak izi olmayan mahalle kalmayacak. Hep birlikte 2028 hedeflerine yürürken, İzmir'de başarı çıtasını daha da yukarıya taşıyacağımıza inancım tam. Durmadan, yorulmadan, aynı azim ve inançla çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bu millet, davasına sahip çıkanları asla unutmaz" ifadelerini kullandı.

"Sadece yatırım değil, aynı zamanda büyük bir vizyon kazandırdık"

AK Parti olarak Bergama'nın çehresini değiştirdiklerini, hayatı kolaylaştıran işlere imza attıklarını ifade eden İl Başkanı Bilal Saygılı, "İzmir- İstanbul Otoyolu'nun ve Kuzey Ege Otoyolu'nun açılmasının bölgeyi çok daha önemli hale getirdi. 1915 Çanakkale Köprüsü, Kaz Dağları geçişinin bölgeyi Avrupa Otoyolu'na bağlayan hızlı bir güzergah haline getirdi. Bergama'nın artık bir kavşak noktası oldu. Şehir içindeki trafik yükünü çevreyolu ile aldık. Bergama Organize Sanayi Bölgesi'nin doluluk oranı yüzde yüz. Yatırımcılar alanın büyümesi istedi, bu yönde de çalışma devam ediyor. Bergama'yı şahlandıracak Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin altyapısı bitti. Burası tam kapasite çalışmaya başlayınca 20 binin üzerinde istihdam sağlayacak. Adeta ihracat üssü olacak. Fabrikalar kurulmaya başlandı. Pergamon Antik Kenti'nin turizm potansiyelini arttırmak için Selinos Kanalı Projesi hayata geçiriliyor. Üniversite öğrencilerimizin barınma ihtiyacı için 750 kişilik KYK yurdu yaptık. TOKİ 276 konut yaptı hak sahiplerine teslim ettik 1000 TOKİ konutu daha yapılacak. Diş hastanemiz de yakında açılmak üzere. Gençlik merkezi bitti, kapalı spor salonu inşaatı da yüzde 80'e vardı. Bergama, Dikili, Kınık için bölge hastanesi için çalışmalar başladı. KOZAK çevre yolu projesi hazır. Yakında başlanacak. Bakanlığımızın yaptığı Millet Bahçesi bitmek üzere. Doğal gaz yüzde 70'lere dayandı. Bergama'ya sadece yatırım değil, aynı zamanda büyük bir vizyon kazandırdık. Her alanda hayata geçirilen projeler, bu kadim ilçeye verdiğimiz değerin ve önemin açık göstergesidir. Bergama'nın potansiyelini biliyor, bu potansiyeli gerçeğe dönüştürmek için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

"AK belediyecilikle sağlanan ivme korunamadı"

Bergama'nın tarihi kimliğine yakışır şekilde kalkınma hamleleriyle buluşturduklarını, altyapıdan sanayiye, turizmden eğitime kadar her alanda ilçenin çağ atlattıklarını ifade eden Başkan Saygılı, "Ancak son dönemde CHP'li belediyenin göreve gelmesiyle birlikte ilçede belediyecilik hizmet üretimi durma noktasına geldi. AK Belediyecilikle sağlanan ivme korunamadı, yeni bir proje, yeni bir eser ortaya konulamadı. İlçeye değer katacak yatırımların yerine günü kurtarmaya yönelik anlayış hakim oldu. Bergama'yı büyüten ve geliştiren hizmet siyaseti yerini durgunluğa, atıl bekleyişe bıraktı. Oysa Bergama; daha fazlasını, güçlü projeleri, vizyoner adımları hak ediyor. Bu güzel ilçeyi yeniden AK Belediyecilikle buluşturmakta kararlıyız" diye ekledi. - İZMİR