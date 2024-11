Başkan Zeyrek: "Bizim ayrışmaya değil birleşmeye ihtiyacımız var"

Yerel

MANİSA - Manisa'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Bir yumuşama normalleşme sürecinin bu ülkenin vazgeçilmezi, olmazsa olmazı olduğunu düşünüyorum. Artık ülkenin birlik beraberliğe ve ortak akılla çözüm üretmeye geçmesi gerekiyor" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in aylık olarak gerçekleştireceği basın buluşmalarının ilki gerçekleştirildi. Manisa'da görev yapan basın mensupları, Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında Başkan Ferdi Zeyrek'in misafiri oldu. Her ayın ilk Salı günü basın mensupları ile bir araya geleceklerini söyleyen Başkan Zeyrek, "Hem sizin merak ettiğiniz soruları hem Manisa'mda konuşulan konuları en doğru kişiden öğrenmeniz için bu toplantıyı yapmak istedim. İstediğiniz her soruyu sorun, doğruları bizlerden öğrenin. İlk günden beri özgür kalemlerin olması gerektiğini, özgür düşüncenin hakim olması gerektiğini her platformda dile getiriyorum" dedi.

Bir basın mensubunun bazı belediyelere kayyum atanmasını nasıl değerlendirdiği sorulması üzerine Başkan Zeyrek, "Milliyetçilik tartışmaları çok oluyor. Cumhuriyet Halk Partisinin 6 okundan bir tanesi milliyetçiliktir. Biz Atatürk milliyetçisiyiz. Bu vatanın, milletin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bize emanet ettiği bu vatanın her bir karış toprağına Atatürk milliyetçileri sahip çıkıyor. Bu konuda kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel öncülüğünde hükümet kanadı ile yumuşama, normalleşme ve diyalog süreci olarak bahsedilen süreçle kayyum atamalarının ilgisi olup olmadığı yönündeki bir soruya Başkan Zeyrek şöyle cevap verdi: "Atanan kayyumların bununla alakalı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama bir yumuşama normalleşme sürecinin de bu ülkenin vazgeçilmezi olmazsa olmazı olduğunu düşünüyorum. Artık ülkenin birlik beraberliğe ve ortak akılla çözüm üretmeye geçmesi gerekiyor. Özgür özelin izlediği politikanın çok doğru olduğunu ve bunun da meyvelerinin önümüzdeki süreçte vatandaşlarımız açısından da çok olumlu etkilere yol açacağını düşünüyorum. Kavga ederek maalesef bir şeyin çözümüne ulaşamıyorsunuz. Yıllarca kavga ettik, yıllarca bizi ocu bucu diye ayırdılar. Onun sıkıntısını vatandaşlar olarak hepimiz çektik. Birleşerek uzlaşarak ortak aklı oluşturarak ama kendi bildiğimizden asla şaşmadan bunu sağlayabildiğinizde meyvelerini bütün vatandaşlar yiyor. Genel Başkanımız Özgür Özel'in çizdiği bu politikanın çok doğru olduğunu ve bunun meyvelerinin de ilk genel seçimde vereceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Görevden uzaklaştırılan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ile ilgili de değerlendirmede bulunan Başkan Zeyrek, "Hikmet başkan her ay göreve dönebilmek için mahkemeye yasal olarak başvurusunu yapıyor. Mahkeme de sürecin devam ettiğini bu süreçten dolayı da tekrardan mahkeme koltuğa iade edilmemesi gerektiği hakkında bir görüş sunuyor. Sürecin takipçisiyiz. Bence Hikmet başkanın da bir an önce görevine geri dönmesi gerekiyor. Hikmet başkan orada yağma ile suçlanıyor. Ben oradaki sürecin her aşamasında içindeydim. Burada bir yağma değil devletin malını koruma vardır. Devlete sahip çıkma vardır. Bu kararlara siyasi gözle bakarsak sonuçları Ahmet başkana ve ya Hikmet başkana olduğu gibi oluyor. Ama bunlar siyasi oluşumlar değillerdir. Bunları olayı olduğu gibi gerçekliğiyle yargılansaydı şu an hikmet başkan görevinde olurdu. Umarım en kısa sürede görevine döner" diye konuştu.

Manisa'da ulaşım sorununu ve tramvay projesinin hangi aşamada olduğu sorusu üzerine Başkan Dönmez, "Ulaşımın çilesi ben dahil Manisam'da yaşayan herkes tarafından ortak bir sorun halinde. Bunun bir tane çözümü var o da toplu ulaşımdır. Zamanında vizyon olarak görülen tramvay projesi bugün vazgeçilmezi. Keşke bizden önceki başkanlarımız buna öncülük etseydi biz bu sorunla yaşamak zorunda kalmasaydık. Bununla ilgili İstanbul Metro A.Ş. ile çalışmalara 2 buçuk ay önce çalışmalara başlandık. Güzergahlar ve durak yerleri belirlendi. Bunun fizibilitesi yapılıyor. Ondan sonra bizi şu bekliyor; ART diye bir sistem var. Dünyada yeni gelişen bir teknoloji bu ART sisteminde tramvay konforunda ama bir rayda değil kendi tekerlekleri üzerinde giden bir sistem. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile görüştük, İstanbul yaklaşık 250 adet alacak. Manisa'ya 20 tane lazım. Denizli büyükşehir belediyemiz 18 tane uşak belediyemiz 5 tane Kocaeli belediyemiz de bu sisteme geçmek istiyor. Manisanın tek başına bu sistemi alması kırmızı otobüslerde çektiğimiz gibi teknolojik sıkıntılar yaşayabiliriz. Kırmızı otobüslerde yedek parça bulamıyoruz. Diğer tramvaydan farkı da şuı; bir rayda gitmemesi güzergah esnekliği sağlıyor. Tramvay yaklaşık 22 metre çapta dönerken bu 13 metre çapta dönebiliyor. İstenildiği zaman güzergahı değiştirilerek başka hatlara verilebiliyor. Dünya bunu kullanıyor ama Manisa olarak ben buna tek başıma geçememe. Ülkenin böyle bir talebi olsun ki yedek parça teknik servis sağlansın. ART hayata geçmezse tramvay için de oluşumumuz yapılıyor. Dünya bankası iller bankası ile birlikte bir kredilendirilme sürecine gireceğiz. Manisa'da tramvayın olmazsa olmaz olduğunu biliyorum. Devlet demir yollarından bir hat istedim. Hızlı tren gelmesiyle beraber bize bir hat verebileceklerini söylediler. Hızlı tren geldikten sonra tren hattını toplu taşımada kullanmak istiyorum" dedi.

Kendisini, halk mandıra ve "Günaydın Çorbası" üzerinden eleştiren ve bu projelerin daha önceden AK Partili belediyelerce yapıldığını belirten AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç'a yanıt veren Zeyrek, "Mücahit beyin böyle bir şey söylediğinden haberim yoktu. Madem Manisa Büyükşehir Belediyesinde bugüne kadar halk mandırası vardı da biz mi oradan peynir almadık. Sıcak çorba vardı da ben mi içemedim. Kendisi herhalde Manisa'da fazla dolaşmıyor ya da Manisa Büyükşehir Belediyesinin yaptığı hizmetlerden haberi yok. Kent lokantası ülkenin her yerinde vardı. Sosyal belediyeciliğin en ana özelliklerinden bir tanesi ama Manisa'da yoktu. Halk ekmek bazı ilçelerimizde vardı ama Manisa genelinde yoktu. Sıcak çorba dağıtımı bazı ilçelerimiz kısmen uyguluyordu ama Manisa Büyükşehir Belediyesinde maalesef yoktu. Anne kart bir çok büyükşehirde vardı ama Manisa'da yoktu. Mücahit vekilin Manisa'da daha çok kalması lazım. Siyasi bir söylemden çıkıp da gelip kol kola verelim Manisa'nın ileriye dönük projelerinde onunla birlikte olalım" dedi.

Manisa Futbol Kulübü'nün kaçak su kullanımı iddialarına yönelik soruları yanıtlayan Başkan Zeyrek, "Manisa Futbol Kulübü'nün yıllardan beri belediyemizin kaynaklarından resmi ve gayri resmi yıllarca bizim paramızı almışlar. Sayıştay raporlarında yaklaşık 1,5 sayfa Manisa FK'ya yapılanların yanlışlıklarını ve kamuya ne şekilde zarar verdiği yazmış. Geldiğimde önümde böyle bir rapor vardı. Günün şartlarını yansıtmayan bir kira bedeli ile tesisimizi kullanıyorlar. Bizim personelimizi kullanıyorlar. Basını bizden kullanıyor. Yemeği Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden gidiyor. Otobüsü, benzini, çimi bütün hepsini Manisa Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Manisa FK bildiğiniz gibi bir şirket. Bu şirketin yüzde 50 ortağı Mevlüt Aktan isimli şahıs. Diğer yüzde 50 ortağı ise benden önceki başkan Cengiz Ergün'ün damadı. 2019 yılında Büyükşehir Belediye Meclis Üyesiyken Manisa Büyükşehir Belediye spor Kulübü'nün neden Mevlüt Aktan'a satılığını mecliste önerge olarak veren kişi benim. O gün cevabını alamamıştım. Maalesef o gün bana o cevabı vermeye zül gören kişiler Sayıştay raporlarında benim sorduğum soruların aynısını gördüler" diye konuştu.

Başkan Ferdi Zeyrek, "Sayıştay raporu doğrultusunda Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden kamu zararını ortadan kaldırabilmek için Manisa FK'ya sözleşme fesih ve tesisi boşaltması gerektiği kararını Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 90 kişinin oy birliğiyle aldık. Bu süreci başlattıktan sonra Kaymakam Bey'e ilettik. Kamu zararı var, Manisa FK'nın buradan çıkması gerekliliğini söyledi. Daha sonra Vali bey devreye girdi. Orada siyasi oluşum başladı. Siyaset hiçbir zaman kamu yararının önüne geçmemeli. Siyaseten şu anda Manisa Futbol Kulübü'nün tesislerden çıkmasını durduruyorlar" dedi.

Uncubozköy deposunda su basınç eksikliğinin yaşandığını belirten Başkan Zeyrek, "Bu basınç düşüklüğünün iki tane sebebi olabilir. Bir tanesi altyapıda oluşabilecek patlaklar. İkincisi ise fazla kullanımdan kaynaklı olan sıkıntı. Biz bunu scada sistemi üzerinden görüyorduk. Hattı takip ettik, bir kaçağın olmadığını gördük. Daha sonra hatta ait olan eğitim ve spor yapılarına bakmaya başladık. Eğitim yapılarından bir sorun çıkmadı. Orada Manisa FK'nın kullandığı tesisler vardı. Oraya giden boru hattını kazdık, problem yoktu. Ama kazarken ikinci bir boru gördük. İkinci boruyu takip ettiğimizde Manisa FK bu şehrin suyunu da haksızca ve kaçak bir hatla birlikte kullandığı ortaya çıktı. Bu hatta dair de yasal işlemleri başlattık. Şu anda süreç yargıdadır. Yargının doğru karar vereceğine inanıyorum. Bizim tespitimiz 10 milyon liraya yakın bir zarar. Manisa FK'da şunu söylüyor. 10 milyon lira değil, 6 küsur milyon lira bu zarar, onu verelim uzlaşalım diyor. Bunların hepsi bizim paramız. Ben bu bir kuruşu ne Manisa Futbol Kulübü'ne, ne bu şehre, bu belediyeye zarar veren bir müteahhitte asla ve asla yedirmeyeceğim. Karşımda kim olursa olsun ben bir kuruşu yedirmeyeceğim. Bu konuda da kimse şahsi algılamasın. O yolsuzluğu yapanın adı Ahmet'tir, Mehmet'tir, Ayşe'dir, Fatma'dır karşılarında hep aynı Ferdi Zeyrek olacak. O yolsuzluğu yapanın partisi odur, budur, onun tanıdığıdır, bunun tanıdığıdır. Kendi kardeşim de olsa Manisa'nın bir kuruş hakkını kimseye yedirmeyeceğim. Bunu herkes bilecek. Bu şehrime bu kadar zarar verenler adli mercilerde yargılanacaklardır. Adaletin olduğu bir ülkede adaletin olduğu bir Manisa'yı hayal ediyorum. İnşallah bunlar bir daha asla ve asla Manisa'da olmayacak"