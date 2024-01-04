Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, İç Borçlanma konusunda açıklama yaptı

Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, 2 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilen belediye meclis toplantısında oy çokluğuyla reddedilen "İç Borçlanma" konusuyla ilgili vatandaşları bilgilendirici açıklama yaptı.

Açıklamasında; birçok konu hakkında detaylı bilgiler veren Başkanvekili Subaşı, "2 Ocak 2024 tarihinde düzenlenen Belediye Meclis Toplantısında gündemimize aldığımız ve meclisimizin oy çokluğu ile reddettiği 'İç Borçlanma' ile ilgili gündem maddemiz sonrasında yaşanan tartışmalar ve oluşturulmaya çalışılan ucuz ve yapay siyasi algılara karşı açıklama yapma gereği duymaktayım. Bildiğiniz gibi her yılın sonunda açıklanan yıllık bütçemizin yıl sonuna doğru enflasyon karşısında erimesi olasılığına karşın halkımızın hizmetlerimizden mahrum kalmaması adına her yıl düzenli olarak rutin bir şekilde iç borçlanma konusunda meclisimizden yetki alınmaktadır. Bizler bu uygulamanın ne ilk uygulayıcısı olduk ne de sonuncusu olacağız. Bizden önceki dönemlerde bu uygulama nasıl yapıldıysa bizler de aynı şekilde bu uygulamayı halkımız adına hayata geçirmek için meclisimize sunduk. Ancak siyasi oyunlar uğruna hizmetlerin aksamasını göze alan bu zihniyet, bu karar ile Bilecik halkını yok saymış ve halkımızı cezalandırmıştır. Bu kararı siz değerli halkımızın vicdanına havale ediyorum. Şüphesiz ki en yüce mahkeme sizlerin vicdanıdır" dedi.

"SEL VE SU BASKINI GÖRÜNTÜLERİNİ TARİHE GÖMDÜK"

Hizmet döneminde gerçekleştirdikleri güçlü altyapı çalışmasıyla sel ve su baskını görüntülerini tarihe gömdüklerini ifade eden Subaşı, "15 yıllık belediyecilik dönemlerinde yapamadıkları çalışma ve projeleri yapmamızın acısını halkımızdan çıkartmaya çalışanlar, sosyal medya siyaseti yapmaya çalışarak bugüne kadar halkımıza götürdüğümüz hizmet ve projelerimizin insan odaklı olduğunu göremeyecek kadar hırslarında boğulmakla meşguller. Yıllarca ihale ve beton belediyeciliğine mahküm edilen vatandaşlarımız şeffaf ve sosyal belediyecilikle tanışarak rahat bir nefes almıştır. Sokakları göl olan, altyapı haritası dahi çıkartılamayan şehrimizin altyapı sorununu çözmemizle birlikte her yıl yaşanan sel ve su baskını görüntülerini tarihe gömdük" diye konuştu.

"BÜYÜKŞEHİRLERLE DAYANIŞMA İÇİNDE OLARAK HALKIMIZ ADINA 9 MİLYON TASARRUFTA BULUNDUK"

Bilecik Belediyesi olarak yoğun girişim ve teşebbüsler doğrultusunda büyükşehirlerle dayanışma içinde olarak, halkımız adına 9 milyon tasarrufta bulunduklarına dikkat çeken Subaşı, "Büyükşehir Belediyeleriyle birlikte ortak çalışmalara imza atarak halkımızın parasını korumamız ve halkımızın parası olan yaklaşık 9 Milyon lirayı tasarruf etmemizin, harcamaya ve atıl bırakmaya düşkün olan siyasi anlayışınızlaörtüşmemesi gayet normaldir. Halkımızın milyonlarca lirasıyla ihale edip yaptırdığınız ve sonrasında çürümeye bıraktığınız tesislere hayat vererek halkımızın olanı halkımıza kazandırdık" dedi.

SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAMINDA ÖRNEK UYGULAMALARI HALKIMIZLA BULUŞTURDUK"

Açıklamasında "Sosyal belediyecilik anlamında örnek uygulamaları halkımızla buluşturduk" ifadesini kullanan Subaşı, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"İnsanlara iyi anlamda dokunmaya özen gösterdiğimiz çalışmalarımızla halkımızın her zaman yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Halkın Esnafı gibi bir projeyle hem esnafımızın hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduk. Bi'genç Üniversiteli ile öğrencilerimize 4 Bin TL'lik eğitim desteği sağladık. Milyonlarca lira vermek yerine büyükşehir belediyelerimizle iş birliği yaparak 2 adet otobüsü öz malımız yaptık. Yüksek donanımlı araçları ücretsiz bir şekilde büyükşehir belediyelerimizden tesis ederek halkımızın hizmetlerine sunduk. 2016 yılından beri atıl duruma terk ettiğiniz Atıksu Arıtma Tesisini faaliyete geçirdik. 11 yıldır halkımızın çözüme kavuşmasını beklediği 18 Uygulamasını çözüme kavuşturduk. Atatürk Ormanını aydınlattık, rekreasyon çalışmaları yaptık ve vatandaşlarımız için hem kullanışlı hem de güvenli bir Sosyal Donatı Alanı haline getirdik. Ramazan Ayında binlerce vatandaşımızla soframızı paylaştık. Yaşadığımız deprem felaketi sonrasında şehrimizle bütünleştik Hatay ve Kahramanmaraş'a yardım eli olduk. Güzel Market, Belediye Marketlerimiz ve Halk Ekmek Büfelerimizle halkımızın bütçesine katkı sağladık. Öğrencilerimize her sabah sıcak çorba ikram ettik."

"MAHALLELERİMİZİ ÇOCUK SOSYAL TESİSLERİNE KAVUŞTURDUK"

Bilecik Belediyesi olarak birçok mahallede çocuk sosyal tesisleri yaptıklarını hatırlatan Başkanvekili Subaşı, yaptıkları çalışmalardan örnekler vererek şunları söyledi:

"Çocuk Sosyal Tesislerimizin sayısını 2'den 5'e çıkardık. Atıl tesisleri halkımızın kullanımına kazandırdık. Bilecik'in ilk belediye kütüphanesini açtık. Şehrimizin ilk sanat galerisini hizmete açtık. Bilecik'in ilk Bebek ve Çocuk Atölyesini ailelerimiz için şehrimize kazandırdık. +1 Mutluluk Kafemizde özel çocuklarımıza istihdam sağladık ve onların güvenle sosyalleşmelerini teşvik ettik. Toplam 600 Bin sebze fidesini halkımıza dağıttık. 30 ton meyve sebzeyi başta ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız olmak üzere halkımıza ulaştırdık. Ücretsiz kültür turlarımız ile binlerce vatandaşımızı tarihsel ve kültürel bir yolculuğa çıkardık. Eğitime destek kurslarımızla binlerce çocuğumuza eğitim anlamında destek olduk. Kadınlara yönelik mesleki eğitimlerle kadınların üretimde daha çok yer almalarına destek olduk. Kardeş şehir sayılarımızı artırdık ve şehrimizin daha iyi hizmet alması için iş birliklerine ağırlık verdik."

HALKIMIZDAN ALDIĞIMIZ DESTEKLE YENİ DÖNEMDE YENİ PROJELERİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Açıklamasında halktan aldıkları destekle yeni dönemde yeni projeleri gerçekleştireceklerinin altını çizen Subaşı,"Burada sayamadığımız daha birçok çalışma ve projeye Bilecik için birlikte imza attık ve atmaya da devam ediyoruz. Bizler halkımızdan aldığımız güç ve destekle daha birçok önemli ve anlamlı çalışmaları halkımızla birlikte gerçekleştireceğiz. Halkımızın bize duyduğu güven ve teveccüh için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çamur at izi kalsın anlayışı ile hareket eden siyasi zihniyete karşı en güzel cevabı yaptığımız hizmet ve çalışmalarımızla vermeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı bu bilgilerle bilgilendiriyor, saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.