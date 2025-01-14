Bodrum'da Sarıkamış Şehitleri yürüyüşü - Son Dakika
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Bodrum'da Sarıkamış Şehitleri yürüyüşü

Bodrum\'da Sarıkamış Şehitleri yürüyüşü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 110'ncu yılı dolayısıyla şehitleri anma yürüyüşü düzenlendi.

14.01.2025 16:59  Güncelleme: 17:02
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 110'ncu yılı dolayısıyla şehitleri anma yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş sonrası şehit olan Mehmetçikler için dualar okundu, lokma dağıtıldı.

Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Bodrum Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen yürüyüşe Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Belediye Başkan Vekili Tanju Aksu, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan, Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, gaziler, çeşitli STK temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş, Bodrum Belediye Meydanı'nda son buldu. Yürüyüşte öğrenciler tarafından 120 metre uzunluğunda Türk Bayrağı taşındı. Meydanda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden programda Bodrum Mesleki ve Anadolu Lisesi öğrencileri Şerife Kaya "Sarıkamış Şehitleri Destanı", Ece Tuana Tok "Destandır Sarıkamış" isimli şiiri okudu. Bodrum İlçe Müdürü İbrahim Kapancı'nın şehitler için dualar okuduğu anma programında günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Bodrum Gençlik Merkezi Müdürü Eylem Dumruk, şunları dile getirdi;

"Sarıkamış Harekatı'nın 110.yıl dönümü münasebetiyle hazırlamış olduğumuz anma programına hoş geldiniz. Bugün burada, vatan uğruna canını feda eden kahramanlarımızı anmak ve onların aziz hatıralarını yad etmek için bir aradayız. Vatan, yalnızca bir toprak parçası değildir; uğrunda can verilecek, her karışı alın teri ve kanla sulanmış kutsal bir emanettir. "Ya Gazi Ol ya Şehit" şiarıyla kınalı kuzularını vatan uğruna feda etmeyi göze alan anaların yetiştirdiği evlatlar sayesinde ocak olmuştur, vatan olmuştur ve ilelebet vatan olarak kalacaktır. 110 yıl önce, Allahuekber Dağları'nın zorlu kış şartlarında, ecdadımız bir an bile geri dönmeyi düşünmeden mukaddes vatanı için şehadete yürümüştür. Karla kefenlenen o kahramanlarımızın direnişi ve fedakarlığı, milletimizin ruhunda silinmez izler bırakmış ve tarihimize bir destan olarak kazınmıştır. Sarıkamış, yalnızca bir harekat değil, vatan sevgisinin, iman gücünün ve fedakarlığın sembolüdür. Bugün bizlere düşen, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da ifade ettiği gibi, "Gençlik Şühedanın İzinde" diyerek o kutlu mirası anlamak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Şühedanın taşıdığı ruhu kavrayan ve onların izinden yürüyen gençlerimizle gurur duyuyoruz. Vatan sevgisinin, inancın ve fedakarlığın destanını yazan aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun"

Meydandaki tören sonrası şehit olan Mehmetçikler için lokma ve Kızılay tarafından çorba ikramı yapıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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