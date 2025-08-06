Talas\'a Yeni Sosyal Yaşam Merkezi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ve şehir protokolü ile birlikte 110 milyon TL'lik Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi Tanıtım Töreni'ne katıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Talas ilçesinde yapımı tamamlanan Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi, hem sporu hem de sosyal hayatı merkezine alan çok yönlü yapısıyla coşkuyla tanıtıldı.

Tanıtım törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürü Hv. Tuğg. Volkan Ersun Acar, AK Parti Genel Başkan Vekil Yardımcısı İzzet Buzkan, AK Parti Kayseri İl Başkan Vekili Muammer Topsakal, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının mini konseri, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin hizmetten hizmete, yatırımdan yatırıma koştuğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bakanlara, milletvekillerine ayrı ayrı teşekkür etti.

Büyükşehirler arasında son 4 yılda yatırımlara en çok pay ayıran Türkiye birincisi olduklarını hatırlatan Büyükkılıç, eser ve hizmet belediyeciliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrendiklerini belirterek, sorumluluk içerisinde merkez ve ilçelerde icraattan icraata koştuklarını ifade etti.

Büyükkılıç, Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi'ni Anlattı

Başkan Büyükkılıç, Talas ilçesine yakışanı yaptıklarını kaydederek, yaklaşık 1 ay önce hizmetlerin başladığını, internet üzerinden kayıtların alındığını, açılır açılmaz kayıtların dolduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"5 bin metrekarelik inşaat alanı içeriyor. Spor odaklı donatılarıyla dikkat çekiyor. Bay ve bayan yüzme havuzları, modern fitness salonları, sauna ve buhar odaları, sağlıklı yaşamı destekleyecek şekilde halkın kullanımına sunuluyor. Ayrıca, sınıflar, seminer salonu, kütüphane ve kafeterya gibi sosyal ve kültürel alanlarla da merkez, değişik fonksiyonları içeriyor. Yarı açık ve açık alanlarıyla kullanıcı dostu bir kamusal alan niteliği taşıyan yapı, farklı büyüklüklerdeki dükkanları ile de ekonomik canlılığa katkı sağlayacak. Bu merkezin 110 milyon TL'lik bir maliyeti söz konusudur."

Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi içerisindeki kütüphane içerisinde 10 bin basılı kitap, 22 bin e-kitap, 3 bin sesli kitap, kütüphane salonu, çocuk kütüphanesi, bilgisayar salonu, sesli çalışma alanları, kadın girişimci merkezi ve kafeterya olduğunu belirten Büyükkılıç, "İldem- Yeşilyurt Sosyal Yaşam Merkezi de ayrıca hizmete girdi. Oradaki tesisimiz de 6 bin metrekare büyüklüğündedir. Yine bitmek üzere olan Altınoluk Mahallesi'nde yapımı devam eden Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi'ni de sonbaharda tamamlamış olacağız" diye konuştu.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne Özel Parantez

Spor denilince akla Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin geldiğini belirterek, futboldan olimpik yüzme havuzuna, çok amaçlı salonundan atletizm pistine kadar değişik hizmetler verildiğini söyleyen Büyükkılıç, Kayseri'nin Avrupa Spor Şehri ünvanına layık çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, yurt içi ve yurt dışından gelen takımların oluşturduğu zenginliğin, kentin tanıtımına katkı sağlayan önemli bir merkez olduğunu, bunu kaynakların yurt dışına gitmemesine imkan sağlayan bir milli mesele olarak gördüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Erciyes Kayak Merkezi'miz ise 2 milyon 700 bin misafiriyle bu sene rekor kırdı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu sene de 3 milyon civarında misafir bekliyoruz. Brezilya'dan, İngiltere'den gelenler var. 17 otelimiz var, sıcak su çalışmalarımız devam ediyor. Hem termal hem de kış turizmi mantığı ile 12 ay hizmet vermiş olacağız. Erciyes'te zirve tırmanışları tam mevsimi, o konuda da çalışmalarımızı yapıyoruz."

"17 Branşta 19 Bin 775 Gencimize Hizmet Verdik"

Spor A.Ş.'nin bir bakıma altın çağını yaşadığını söyleyen Büyükkılıç, "Bu sene uluslararası yarı maratonun 5'incisini yapacağız. Spor tesislerimiz 6 yıl içerisinde 4 milyon kardeşimizi misafir etmiş durumda. 27 tesisimiz faaliyet gösteriyor, 21 farklı branşta altyapı ve lisanslı sporcu yetiştiriyoruz. Kayseri'nin dört bir yanına ulaştı. Yalnızca spor tesislerinden yararlananların sayısı 1 milyonu aşarken, düzenli kullanım sayısı da 700 bini geçti. Spor A.Ş. futbol, masa tenisi, tenis, geleneksel Türk okçuluğu, okçuluk, yüzme, bedensel engelli yüzme, bedensel engelli okçuluk, atletizm, badminton, kickboks, wushu, atıcılık, binicilik, basketbol, cimnastik, işitme engelli masa tenisi, bisiklet, kayak, hentbol ve su kayağı branşları ile çocukların ve gençlerin sporu doyasıya yaşamasını sağlıyor. 21 branşta 900 kulüp sporcusu bulunuyor. Spor okulları olarak ise 17 branşta 19 bin 775 gencimize hizmet verdik" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bir ilk! Dünya Sokak Basketbolu

Türkiye'de bir ilki hayata geçirdiklerini belirten Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, 9-10 Ağustos'ta Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşecek olan FIBA onaylı Lite Quest 3x3 Uluslararası Turnuvası'nın gerçekleşeceğini söyledi.

Başkan Büyükkılıç, turnuvada 16 yabancı ve 16 Türk takımın kıyasıya mücadele edeceği turnuvanın bir şölen mantığı içerisinde yapılacağını ifade etti.

Vali Gökmen Çiçek'e desteklerinden dolayı teşekkürlerini de ileten Büyükkılıç, Tomarza Böke Mahallesi'nde hayata geçirilen Kano Parkuru ve Mesire Alanı, Kayseri'nin spor ve turizm vizyonuna yeni bir soluk getireceğini belirtti.

Başkan Büyükkılıç, Sportif Kayseri Mobil uygulamasına da değinerek, "Akıllı Şehircilik konusunda yaptığı çalışmalarla Türkiye'nin öncü belediyeleri arasında yer alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi çok yakında Sportif Kayseri mobil uygulaması ile rehberlik görevini yapacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden genç dostu şehir ödülü alan Büyükşehir'in gençlikle ilgili yatırımlarını saymakla bitiremeyeceklerini vurgulayan Büyükkılıç, "Gerek KAYMEK, gerek Spor A.Ş.'miz ve diğer birimlerimizle el ele vermek suretiyle bu çalışmalarımızı vermekteyiz. Bunların en önemlilerinden birisi Bilişim Akademisi Projesi hayata geçti. Bu çalışmalar ile kendisinden söz ettiren şehir olma yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. ErVa'mızın projeleriyle ilgili gerek ilçe belediyemiz gerekse Büyükşehir olarak gerekli desteklerimizi de sürdürmekteyiz" diye konuştu.

Elitaş'tan Başkan Büyükkılıç'a Hem Tebrik Hem Teşekkür

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş da güzel bir tesisi hizmete açacaklarını ifade ederek, "Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın Kayseri'de yapılanları izah etmeye çalıştığı, sadece Kayseri'nin merkezinde değil taşradaki ilçelerimizde dahil olmak üzere yaptıkları hizmet sayfalar sığacak şekilde değil. Değerli belediye başkanımızın hizmetlerini tebrik ediyorum" dedi.

"Bu Güzel Eserin Açılışında Bulunmak Benim İçin Kıymetli, Anlamlı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ise böylesine bir eserin açılışında bulunmaktan dolayı kendisini şanslı gördüğünü ifade ederek, "AK Parti Belediyeciliğinin, eser ve hizmet siyasetinin alameti farikası olan bu güzel eserin açılışında bulunmak benim için kıymetli, anlamlı" dedi.

"Kayserililer, Belediye Başkanımıza Hizmet Etme Noktasında Yetki Veriyor"

Bakan Yardımcısı Boyraz, geçmişte öğrencilik yıllarındayken Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ı takip ettiği anısını da paylaştığı konuşmasında, "Değerli başkanım çok güzel şeylerden bahsettiniz, yaptığınız onlarca hizmeti ben gelip geçerken de görüyorum. Eminim ki Kayseri halkı da görüyor, gördüğü için de uzun yıllar değerli belediye başkanımıza hizmet etme noktasında yetki veriyor. İnşallah bu hizmetleri devam eder" diyerek eser, hizmet ve hürmet siyasetinin tek adresinin AK Parti ve Cumhur İttifakı olduğunu vurguladı.

"Belediyeciliğin Tanımını Değiştiren, Zamanı Hizmete Dönüştüren, Milletin Gönlünde Yer Edinen Başkan"

Saymakla bitmeyecek hizmetleri nasıl ifade edeceğini düşündüğünü paylaşan ve kısaca ifade eden Bakan Yardımcısı Boyraz, "Belediyeciliğin tanımını değiştiren, zamanı hizmete dönüştüren, yaptığı hizmetlerle milletinin gönlünde yer edinen bir değerli belediye başkanımız. İyi ki varsınız" ifadelerinde bulundu.

Bakan Yardımcısı Boyraz, YHT ve Otoyol Projesi'ne Değindi

Bu hizmetleri yapabilmek için derdin, sevdanın ve aşkın olması gerektiğine işaret eden Boyraz, "Burada çok önemli iki projeyi gerçekleştiriyoruz. Bu konuda değerli başkan vekilimizin ve milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın zaman zaman bakanlığımızdaki yaptığı toplantılar neticesinde Yozgat'tan Ankara-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda hızlı bir ilerleme gerçekleştirdik. 140 kilometrelik bir hattı da en kısa zamanda inşallah Kayserili vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu. Ankara- Niğde Otoyolu'nun devamı için büyük bir çaba sarf edildiğini de vurgulayan Boyraz, "Geçtiğimiz günlerde de proje ihalesi yapıldı. Proje ihalesi yapıldı demek bir proje için çok önemli ve kıymetli. İnşallah onun da tamamlanmasını göreceğiz" dedi.

"Teşekkür Etmekten Başka Söz Bulamıyorum"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Talas Mevlana Mahallesi'nin Türkiye'nin 6'ncı büyük mahallesi olduğunu ifade ederek başladığı konuşmasında, Mevlana Mahallesi'ni, '90 bin nüfusu ile şirin ve kalabalık olan, cıvıl cıvıl bir mahalle' şeklinde niteledi. Yalçın, "Teşekkür etmekten başka söz bulamıyorum" diyerek Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği hizmetlerden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

"Çok Büyük ve Anlamlı Hizmetler"

Başkan Yalçın, Büyükşehir Belediyesi'nin Talas'a hizmetlerinin çok büyük ve anlamlı olduğunu dile getirdiği konuşmasında, "Sadece burada değil, Talas'ımızın iki ayrı yerinde daha, üç yerde aynı böyle tesislerden bayanlara ayrı, erkeklere ayrı spor tesisimiz mevcut. Ayrıca büyük bir kütüphaneyi yine Büyükşehir Belediyemiz bize kazandırdılar. Ayrıca ikinci hat olan Mevlana hattı da raylı sistem olarak yine Büyükşehir'imizin Talas'ımıza armağanı oldu. Bunun dışında yollarımız, ayrıca parklarımız çok büyük bizim için anlamlı olan hizmetler. Onun için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç'a ve değerli personeline çok teşekkür ediyorum" diyerek tesise ilginin yoğun olduğunu söyledi ve hayırlı olmasını temenni etti.

Mevlana Mahallesi Muhtarı Hacer Arık ise emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, hediye takdimi gerçekleştirilirken, kurdele kesiminin ardından protokol, Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi'ni gezerek, birimler hakkında bilgiler aldı. - KAYSERİ