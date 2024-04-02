Çamlıhemşin'de Yol Genişletme ve Tünel Çalışmalarına Tepki

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GENÇAĞA KARAFAZLI

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Cengiz İnşaat tarafından yapılan yol genişletme ve tünel çalışmalarına bölge halkı tepki gösterdi.CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, "Yola karşı değiliz. Çamlıhemşin halkı da yola karşı değil ama doğasının tahrip edilmesine, bu derenin bu ormanların yok edilmesine karşıyız" dedi. CHP Çamlıhemşin Belediye Meclis Üyesi Hatice Ergüner ise, "Vadinin içinde 15 metre genişliğinde yol genişletme adı altında otoban yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Rize Çamlıhemşin Fırtına Vadisi'nde dere yatağından taş ve kum çeken Cengiz İnşaat'ın Çamlıhemşin yollarını genişletmek için başlattığı tünel çalışmalarına bölge halk tepki gösterdi. Vadide bir araya gelen vatandaşlar burada basın açıklaması yaptı.

"YOL GENİŞLETME ADI ALTINDA OTOBAN YAPLIYOR"

CHP Çamlıhemşin Belediye Meclis üyesi Hatice Ergüner şunları söyledi:

"Fırtına Vadisi'nde deresinde, yaylalarında neler oluyor? Gece yarılarında dinamitler patlatılarak 1 kilometrelik tünel inşa ediliyor. İş makinaları, kamyonlar derenin içine girip taş, çakıl alıyor. 1. derece sit alanı ve ormanda taş ocakları, kırma/eleme tesisleri kuruluyor. Vadinin içinde 15 metre genişliğinde yol genişletme adı altında otoban yapılıyor. Kadim köy patikaları ve taş kemer köprüler, Tabiat ve Kültürel Varlıkları Koruma Kurullarından saklanıp, buralar ve mezarlıklar imar planlarıyla yerleşime açılıyor. Fırtına Vadisi'nin en bakir bölgesinin koruma statüsü 1. dereceden 3. dereceye düşürülüyor. Dere yatakları aynı şekilde imara açılıyor. Bu surette bu alanlarda maden ocağı da dahil, doğayı katleden her türlü faaliyetlerin önü açılıyor. İl encümeni kararı ile Fırtına Deresi'nin taşlarının KDV dahil 540 bine satıldığını biliyor muydunuz? Karadeniz'in birçok bölgesinde imara açılan dere yataklarında yaşanan onca trajik olayın ardından bizzat Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın, 'Doğu Karadeniz'de dere yataklarını imara kapatacağız' demesine karşın Fırtına deresi yatağındaki çay tarlaları imara açılıyor.

"BUNLAR DOĞAYA KARŞI İŞLENMİŞ SUÇLARDIR"

Özü itibarıyla dünyanın 200 önemli ekolojik ve Avrupa'nın en sıcak 100 koruma alanından biri olan yaşlı alüvyal ormanları, şimşir ormanları ve endemik türleri ve zengin biyoçeşitliliğiyle, eşsiz peyzajı, 12 ay yağış alma özelliğiyle Fırtına vadisinin, deresi, ormanı, çayırı, merası, tarihi konak ve köprüleriyle gözümüz gibi korumamız icap eder. Bu ahir zamanlarda Fırtına vadisi gibi bol yağış alan, irili ufaklı binlerce ırmağı, deresiyle zengin su havzalarının ve yaşlı ormanların bu derece hesapsız, plansız, ölçüsüz şekilde yerleşime açılması vadinin tüketilmesinden başka bir anlam taşımaz. Böylesi işlem ve eylemler çocuklarımıza, torunlarımıza, geleceğimize kasteden, affı mümkün olmayan insanlığa ve doğaya karşı işlenmiş suçlardır. Bizler bu vadide çoğumuz turizm ile uğraşıyoruz. Evet, turizm yapalım, yapılsın ama bir milli parkta, sit alanında nasıl yapılması gerekiyorsa öyle yapılsın, öyle planlansın."

"DOĞANIN YOK EDİLMESİNE KARŞIYIZ"

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ise şunları söyledi:

"Bugün Çamlıhemşin halkının taleplerini ekranlar aracılığıyla Türkiye'ye duyurmak için toplandık. Nedir mesele; hukuksuz ve kanunsuz bir biçimde özgürce akması gereken bu derelerden izinsiz, kuralsız bir biçimde alınan dereler ile ve ayrıca halka anlatılmadan yapılan projeler ile Fırtına vadisinde talan devam ediyor. Bakın buradan size bir şey söyleyeyim; bu yolun yapının maliyeti 1,7 milyon TL olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçmiş. Bu yıl içinde Rize Valiliği'nin yatırımlarına 10 bin sadece para ayrılmış iken yani proje askıda dursun 2025'te 2026'da ödeneği çıkacak diye böyle bir düzenleme yapılmış iken müteahhit firma özellikle bu tünel inşaatından granit ve sert taş elde etmek suretiyle aslında kendisi için bir taş ocağı izni gerekmeden malzeme temini yapmaktadır. Dolayısıyla buradaki hukuksuzluk bir taş ocağı ruhsatına ihtiyaç duyulduğu halde bu düzenleme yapılmadan bu tünelin hukuksuz bir biçimde açılması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde buna dair herhangi bir kaynak ayrılmaması rağmen bu çalışmanın yapılması rantın büyüklüğünü göstermesi açısından büyük bir işarettir. Yola karşı değiliz Çamlıhemşin halkı yola karşı değil ama doğasının tahrip edilmesine karşı bu derenin bu ormanların yok edilmesine karşıyız."

"BUGÜN BİRİZ YARIN BİN OLACAĞIZ"

Çamlıhemşinli bir kadın vatandaş, "Bugün biriz ama yarın inanın bin olacağız. Bu toprakları kimseye yar etmeyiz diyoruz ve son nefesimize kadar geleceğimizi torunlarımıza biz nasıl büyüdükse öyle bırakacağız. Sahip biziz. Önce Allah sonra Çamlıhemşin sahibi biziz başka kimse yok diye düşünüyorum" dedi. Diğer bir kadın vatandaş, "Deremiz özgürdür özgür akacak" diye konuştu.

Bir başka vatandaş da "Ben cennetin dünyada olduğuna inananlardanım ve Çamlıhemşin dünyanın bir cenneti ama ne yazık ki burjuva buraya göz dikmiş. Yemin ediyorum bu dere akmazsa şu yeşilliği bulamazsınız, şu börtü böceği bulamazsınız" dedi. Başka bir vatandaş da "Biraz önce açıklandığı gibi bu yeşillik bu güzellik olmazsa buraya gelecek bir Allah'ın kulunu bulamazlar. Düşündükleri hiçbir şeye sahip olamayacaklar, doğayı katlediyorlar" dedi.